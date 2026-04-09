जमीन घोटाळा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या रडारवर

पनवेल, ता. ९ (वार्ताहर) : शहीद सैनिकाच्या पत्नीला सरकारने बहाल केलेली जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या टोळीचे धाबे दणाणले आहेत. या जमिनीचे मूल्यांकन १० कोटी १७ लाखांच्या घरात असल्याने, पनवेल शहर पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे. या धक्कादायक वळणामुळे संशयितांचे अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
रंजन पाटील (वय ६४) यांचे काका शहीद सैनिक शंकर तुकाराम पाटील यांचा १९५५ पूर्वी मृत्यू झाला होता. त्यांना अपत्य नसल्याने सरकारने त्यांची पत्नी सीताबाई यांना धाकटा खांदा येथे ३८.७० गुंठे जमीन दिली होती. १९८० मध्ये सीताबाईंच्या मृत्यूनंतर ही जमीन वारसा हक्काने रंजन पाटील व त्यांच्या कुटुंबाच्या ताब्यात आहे. बेलापूरमधील संशयितांच्या कुटुंबातही सीताबाई शंकर पाटील नावाची महिला असल्याने नामसाधर्म्याचा चलाखीने वापर केला. बेलापूर न्यायालयातून एका वेगळ्या कारणासाठी मिळवलेला वारस दाखला त्यांनी शहीद सैनिकाच्या पत्नीला सरकारने दिलेली जमीन हडपण्यासाठी वापरला.
सुरुवातीला हा जमीन घोटाळा दोन कोटींचा असावा, असा अंदाज होता. मात्र, पोलिसांनी शासनमान्य मूल्यांकनकर्त्यामार्फत केलेल्या तपासणीत या जमिनीचे बाजारमूल्य १० कोटी १७ लाख ८१ हजार रुपये असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. नवी मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या आदेशानुसार, तीन कोटींपेक्षा जास्त मूल्याचे गुन्हे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग केले जातात. त्यानुसार पनवेल शहर पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास सर्व कागदपत्रांसह आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे.
संशयितांवर अटकेची टांगती तलवार
या गुन्ह्यात दिनकर शंकर पाटील यांच्यासह बेलापूर आणि पनवेल परिसरातील एकूण १४ जणांवर गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गेल्याने आता तपासाची व्याप्ती वाढली आहे. कारवाईच्या भीतीने सर्व संशयितांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र, बनावटगिरीचे सबळ पुरावे समोर आल्याने पोलिसांकडून त्यांना कधीही अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.