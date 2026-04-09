नेरूळ एमआयडीसीत वाहतूककोंडी वाढली

नेरूळ एमआयडीसीत वाहतूक कोंडी वाढली
अपघातांच्या घटनांतही वाढ; सर्व्हिस रोड धोकादायक
बेलापूर, ता. ९ (बातमीदार) : नेरूळ एमआयडीसी परिसरात वाढत्या वाहनसंख्येमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला असून, अपघातांच्या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. दररोज हजारो अवजड व हलकी वाहने या मार्गावरून प्रवास करत असल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे.
नेरूळ एलपी ते उरण फाटा या सायन-पनवेल मार्गासोबत एमआयडीसीतील सर्व्हिस रोडवर नुकतेच चारपेक्षा अधिक अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये वाहनांच्या धडका तसेच दुचाकीस्वारांच्या अपघातांचा समावेश आहे. परिसरात सुरू असलेली बांधकामे, कंपन्या व शोरूम्स यामुळे वाहतुकीचा ताण वाढत असून, अनेक वाहनचालक शॉर्टकट म्हणून या रस्त्याचा वापर करतात.
वेगाने धावणारी अवजड वाहने आणि त्यामध्ये अडथळा निर्माण करणारी लहान वाहने यामुळे वाहतूक विस्कळित होत आहे. तसेच ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे वाहतूक पोलिसांनी सांगितले.
चौकट
नियम कडक अंमलबजावणीची गरज
या परिसरात नियमित वाहतूक पोलिसांची उपस्थिती नसल्याने समस्या अधिक तीव्र होत आहे. दररोज वाहतूक नियमन केल्यास अपघात आणि कोंडी दोन्ही कमी होऊ शकतात, असे स्थानिकांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.