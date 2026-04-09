अंबरनाथमध्ये दुचाकीच्या धडकेत महिला जखमी
अंबरनाथ ता. ९ (वार्ताहर) : कामावर पायी जात असलेल्या एका ३८ वर्षीय महिलेला भरधाव दुचाकीने जोरदार धडक दिल्याची घटना अंबरनाथमध्ये घडली आहे. या अपघातात महिलेचा उजवा हात फ्रॅक्चर झाला असून, अंबरनाथ पोलिसांनी अज्ञात दुचाकीस्वाराविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
वैशाली भटू मराठे या बिगारी काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. सोमवारी (ता. ६) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास त्या कामावर जाण्यासाठी अंबरनाथ पश्चिम येथील कल्याण-कर्जत रोडवरील आयटीआय कॉलेजसमोरून पायी चालल्या होत्या. या वेळी पाठीमागून आलेल्या एका दुचाकीस्वाराने त्यांना जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे वैशाली या रस्त्यावर फेकल्या गेल्या. यात त्यांच्या उजव्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. याप्रकरणी वैशाली मराठे यांच्या तक्रारीवरून अंबरनाथ पोलिसांनी अज्ञात वाहनचालकावर भारतीय न्याय संहिता आणि मोटार वाहन कायद्याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक आर. पी. अहिरे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
