बोईसरमध्ये पोलिसांचा रूट मार्च
बोईसर (वार्ताहर) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर बोईसर शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांनी सोमवारी (ता. १३) सायंकाळी रूट मार्च काढला. सायंकाळी ५.५० ते ६.२५ दरम्यान, भीमनगर, सिडको कॉलनी, डीजे नगर, बस डेपो ते बोईसर रेल्वे स्थानक या प्रमुख मार्गांवरून हा रूट मार्च पार पडला. यामध्ये बोईसर पोलिस ठाण्याचे ५ अधिकारी व २१ अंमलदार, एसडीपीओ स्ट्रायकिंग फोर्सचे ५ जवान, एसआरपीएफचे २० अंमलदार, १४ होमगार्ड तसेच ४ वाहनांचा समावेश होता. उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या रूट मार्चमुळे शहरात पोलिसांचा वचक निर्माण झाला असून, नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना अधिक दृढ झाली आहे.
