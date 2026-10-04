भिवंडी तालुक्यात १.७९ लाख मतदार बेपत्ता

भिवंडी, ता. ४ (बातमीदार) : भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत पुनरावलोकन सर्वेक्षणाद्वारे मतदार यादी नियमित करण्याचा कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. तालुक्याच्या तीन मतदारसंघांतील मतदार याद्यांमधून सुमारे १,७९,२२८ नावे गायब असून, त्यानुसार ३०,७८० मतदारांचा मृत्यू झाल्याचे उघड झाले आहे. आक्षेप नोंदवण्यासाठी अद्याप एक अर्जही दाखल करण्यात आला आहे.
भिवंडी तालुक्यात आणि महापालिकासह असलेल्या क्षेत्रात तीन विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. भिवंडी पूर्व आणि भिवंडी पश्चिम, तसेच वाडा तालुक्यात ६० मतदान केंद्रांचा समावेश असलेला भिवंडी ग्रामीण हा मतदारसंघ आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी या तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये असलेल्या अंदाजे १०,६६,७१२ मतदारांपैकी केवळ ६,५८,९६५ मतदारांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले असून, ४,०७,७४७ नावे वगळण्यात आली आहेत. सर्वाधिक १,८४,६९२ नावे भिवंडी पूर्व मतदारसंघातून वगळली आहेत. पालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागांमध्ये स्थलांतरित मजुरांची संख्या जास्त असल्याने अनेक लोकांनी शहर सोडले आहे. त्यांची नावे त्यांच्या मूळ गावाच्या मतदार यादीतही समाविष्ट होती. यापैकी ३७,२४६ नावे दोनदा वगळण्यात आली, म्हणजेच १,५०,५१७ मतदार वगळण्यात आले होते.
मतदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण
विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीतून मतदारांची नावे वगळल्याने बहुतांश मतदारांमध्ये चिंता वाढली असून, यादी तपासण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकाऱ्यांनी उपविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय आणि नगरपालिका कार्यालयाला भेट देऊन या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
विधानसभा मतदारसंघ नावे नोंदणीकृत वगळलेली नावे
भिवंडी पूर्व १,९१,४४६ ८४,६९२
भिवंडी पश्चिम १,९१,६८९ १,५५,०००
भिवंडी ग्रामीण २,७५,८३० ६७,९७०
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