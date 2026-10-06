कल्याण-डोंबिवली पालिकेमध्ये प्रशासकीय फेरबदल

कल्याण, ता. ६ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सोमवारी (ता. ५) मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय फेरबदल करण्यात आले. आयुक्त अभिनव गोयल यांनी आदेश काढून सहाय्यक आयुक्तांच्या बदल्या, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यभारात बदल तसेच कार्यकारी अभियंता शैलेश कुलकर्णी यांच्याकडे शहर अभियंतापदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला आहे.
शहर अभियंता अनिता परदेशी यांची इतरत्र बदली झाल्यानंतर शैलेश कुलकर्णी यांच्याकडे या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यांना विद्यमान कार्यकारी अभियंता (अमृत) पदाची जबाबदारीही सांभाळावी लागणार आहे. सहाय्यक आयुक्तांच्या फेरबदलात धनंजय थोरात यांची ३/क वरून २/ब प्रभागात बदली करून ३/कचा अतिरिक्त कार्यभार कायम ठेवला आहे. सचिन तामखेडे यांच्याकडे परिमंडळ-२ कार्यालयाची जबाबदारी, तर अभिमान पवार यांच्याकडे ५/ड आणि उमेश यमगर यांच्याकडे १०/ई प्रभागाचा प्रभारी सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यभार देण्यात आला आहे. विजय भोईर यांच्याकडे ७/ह प्रभागाची, तर चंद्रकांत जगताप यांच्याकडे सामान्य प्रशासन मुख्यालयातील प्रभारी सहाय्यक आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागातही बदल करण्यात आले असून डॉ. दीपा शुक्ला यांच्याकडे वसंत व्हॅली रुग्णालयाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारीपदाची, तर डॉ. सपना रामोळे यांच्याकडे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारीपदाची जबाबदारी दिली आहे. तसेच बाई रुक्मिणीबाई रुग्णालयात डॉ. योगेश चौधरी आणि डॉ. सुलक्षणा त्रिभुवन यांच्या कार्यभारात अदलाबदल करण्यात आली आहे.
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