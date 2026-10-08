महावितरणच्या ‘डीपी’ला बांधकामाचा विळखा

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : जांभळीनाका येथील खाद्यपदार्थाच्या दुकानाला लागलेल्या आगीच्या घटनेने शहरातील अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आगीच्या पाहणीच्यावेळी दुकानाशेजारील महावितरणची डीपी चक्क बांधकाम करून बंदिस्त केल्याचे निदर्शनास आले. विद्युत यंत्रणेला अशा पद्धतीने विळखा घातल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
ठाण्यातील जांभळीनाका येथील ‘प्रीती सँडविच’ दुकानाला मंगळवारी (ता. ६) रात्री आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने घटनास्थळी धाव घेतली. जवाहर बाग अग्निशमन केंद्राच्या जवानांनी दोन अग्निशमन वाहने आणि एका रेस्क्यू वाहनाच्या मदतीने आग नियंत्रणात आणली. या दुर्घटनेत दुकानासह महावितरणच्या डीपीचे मोठे नुकसान झाले, तर शेजारील ‘न्यू नाईक गिफ्ट शॉप’च्या पुढील भागालाही झळ बसली. आग विझवल्यानंतरच्या पाहणीत डीपीभोवती अनधिकृत बांधकाम करून ती बंदिस्त केल्याचे समोर आले. विद्युत यंत्रणेजवळ अशा प्रकारे बांधकाम करण्यास परवानगी आहे का, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. या बांधकामाकडे आतापर्यंत संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष कसे झाले, तसेच जबाबदारांवर कारवाई होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
पाहणी करण्याची मागणी
या संदर्भात प्रभाग समिती अध्यक्ष मीनल संख्ये यांना विचारले असता, त्यांनी पालिका आयुक्तांकडे थेट तक्रार केली असल्याचे सांगितले. डीपीभोवतीचे बांधकाम, पदपथांवरील अतिक्रमणे आणि दुकानांसमोरील बेकायदा शेड यांची पाहणी करून कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. याप्रकरणी संबंधित विभागाला पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे आयुक्तांनी आश्वासन दिल्याची माहिती संख्ये यांनी दिली.
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