सेवा संकल्प अभियानातून तिघांना पदोन्नती

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : जिल्हा परिषद ठाणेच्या ‘सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागातील वर्ग-४च्या तीन शिपाई कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवक (पुरुष) या वर्ग-३च्या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. तसेच, एका पात्र उमेदवाराची शिपाई पदावर अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्ती व पदोन्नतीचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या हस्ते नुकतेच वितरित करण्यात आले.
सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळते. अशा परिस्थितीत पात्र वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय सेवेत संधी देऊन त्यांच्या कुटुंबाला आधार देण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यानुसार पात्र प्रकरणांची छाननी करून अनुकंपा नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागातील तीन शिपाई कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठता, पात्रता आणि सरकारच्या नियमानुसार आरोग्य सेवक (पुरुष) पदावर पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागातील नव्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची संधी मिळणार आहे. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी डॉ. स्वाती पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
पारदर्शकता कायम ठेवा!
शासकीय सेवेत नागरिकांना दर्जेदार आणि वेळेत सेवा देणे ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे. पदोन्नतीनंतरही सेवाभाव, कर्तव्यनिष्ठा आणि पारदर्शकता कायम ठेवावी, असे आवाहन यादव यांनी केले.
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