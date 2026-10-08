‘महागाई कमी झालीच पाहिजे; महिलांना त्यांचे अधिकार मिळालेच पाहिजेत’ – सुप्रिया सुळे कल्याणमधील महिला मेळाव्यात सरकारवर टीका;

‘महिलांना त्यांचे अधिकार मिळावे’
लाडकी बहीण, महिला आरक्षणावर सुप्रिया सुळेंची नाराजी
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : ‘‘महागाई, बेरोजगारी कमी झाली का? महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? महिला आरक्षणाच्या विधेयकाची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही?” असे सवाल उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी (ता. ८) कल्याणमध्ये सरकारवर जोरदार टीका केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या वतीने कल्याण-मुरबाड येथील कांबा येथे महिला मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. सुप्रिया सुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्याला पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे, राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा मुख्य प्रवक्ते आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड, प्रवक्ते महेश तपासे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कल्याणचे संचालक भरत गोंधळे यांनी या मेळाव्याचे आयोजन केले होते.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा संदर्भ देत सुळे यांनी महिलांना निवडणुकीच्या काळात दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘‘आता तुमच्या मतांची गरज नसल्याने लाडकी बहीण योजनेचे पैसे कापले. २०२९ मध्ये पुन्हा तुमची नावे या योजनेत टाकतील,’’ असा आरोप त्यांनी केला. प्रत्येक महिलेच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
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