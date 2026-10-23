कल्याण-डोंबिवलीत २७ ऑक्टोबरला जंतनाशक मोहीम

कल्याण, ता. २३ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील एक ते १९ वयोगटातील मुला-मुलींचे कृमीदोषापासून संरक्षण करण्यासाठी २७ ऑक्टोबरला राष्ट्रीय जंतनाशक दिन मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या दिवशी औषध घेऊ न शकलेल्या बालकांसाठी ३ नोव्हेंबरला विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
कृमीदोषामुळे बालकांमध्ये रक्तक्षय, कुपोषण, अशक्तपणा आणि थकवा यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्याचा परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर, शाळेतील उपस्थितीवर तसेच शारीरिक आणि बौद्धिक विकासावर होतो. बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. महापालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य, शिक्षण तसेच महिला व बालकल्याण विभागांच्या समन्वयातून ही मोहीम पार पडणार आहे. सकाळी नऊ ते सायंकाळी चार या वेळेत शाळा, अंगणवाडी केंद्रे आणि नागरी आरोग्य केंद्रांमध्ये पात्र बालकांना जंतनाशक औषधाची गोळी देण्यात येईल.
महापालिकेच्या प्रभारी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. सपना रामोळे यांनी पालकांना आपल्या मुलांना या मोहिमेत सहभागी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. औषध घेण्यासाठी येताना मुलांनी नाश्ता किंवा जेवण करून यावे, अशी सूचना प्रशासनाने केली आहे. पालकांनी सहकार्य करून मोहीम यशस्वी करावी, असे आवाहनही महापालिकेने केले आहे.
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