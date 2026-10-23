मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाविरोधात मुंबई विद्यापीठात आंदोलन

मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाविरोधात विद्यापीठात आंदोलन
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अटकेसह एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी
मुंबई, ता. २३ : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया रद्द करावी, जुन्या मतदार याद्यांच्या आधारे फेरनिवडणुका घ्याव्यात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांना अटक करावी, या मागण्यांसाठी दिशा विद्यार्थी संघटना आणि भगतसिंग जन अधिकार यात्रा यांच्या वतीने मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरात आंदोलन करण्यात आले. या वेळी २०२३ चा निवडणूक कायदा रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली. आंदोलनात विद्यार्थी, नोकरदार आणि नागरिक सहभागी झाले होते.
भगतसिंग जन अधिकार यात्रेच्या समन्वयक डॉ. पूजा यांनी एसआयआर प्रक्रियेवर टीका केली. या प्रक्रियेमुळे मुस्लिम, दलित, आदिवासी आणि कष्टकरी वर्गातील नागरिक मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहण्याची भीती असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांच्या अटकेची आणि निवडणूक कायदा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. दिशा विद्यार्थी संघटनेचे अविनाश यांनी देशातील विविध भागात आंदोलक, पत्रकार आणि वकिलांना सामोरे जावे लागणाऱ्या कथित दडपशाहीचा मुद्दा उपस्थित केला. आंदोलन करण्याचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी व्यापक संघर्षाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संघटनेचे धनंजय यांनी एसआयआरविरोधातील मोहीम महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि कष्टकरी वस्त्यांपर्यंत पोहोचवून व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचे आवाहन केले. नौजवान भारत सभेचे सदस्य राहुल यांनी क्रांतिकारक अशफाकउल्ला खान यांच्या वारशाचा उल्लेख करत जातीय आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या राजकारणाविरोधात एकजूट करण्याचे आवाहन केले.
मुंबईतील कॉक्रोच जनता पार्टीचे सदस्य साहिल परसेकर यांनीही आंदोलनातील मागण्यांना पाठिंबा दिला. सर्जनशील राजकीय संदेश, रॅप सादरीकरणे, सामूहिक गीते आणि क्रांतिकारी घोषणांच्या माध्यमातून आंदोलनकर्त्यांनी एसआयआरविरोधातील संघर्ष तीव्र करण्याचे आवाहन केले.
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