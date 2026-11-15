‘आधी गटारे स्वच्छ करा, मग नदीवर बोला!’
पात्रातील भरावावर कथोरे यांचा पलटवार; विरोधकांना सुनावले खडे बोल!
बदलापूर, ता. १५ (बातमीदार) : उल्हास नदीपात्रातील छठपूजेवरून शहरातील वातावरण तापलेले असतानाच आमदार किसन कथोरे यांनी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला आहे. ‘उल्हास नदीच्या स्वच्छतेबाबत बोलणाऱ्यांनी आधी घराशेजारचे नाले-गटारे स्वच्छ करावे आणि मगच नदीच्या स्वच्छतेवर बोलावे,’ असा टोला त्यांनी आज लगावला.
उल्हास नदी बचाव समिती आणि मनसेच्या विरोधी भूमिकेचा समाचार घेताना, काही जणांना केवळ विरोध करायचा असून बदलापूर शहराचे नाव बदनाम करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही कथोरे यांनी केला. तहसीलदार आजारी असल्याने सुट्टीवर असताना, केवळ बातम्यांच्या आधारे नगरपालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या नोटीसमध्ये ५० ब्रास मातीचा उल्लेख असला तरी उल्हास नदीपात्रात ५० घमेले मातीसुद्धा नाही, असे कथोरे यांनी स्पष्ट केले. सात दिवसांनंतर तहसीलदारांना स्वतः घटनास्थळी आणून प्रत्यक्ष माती मोजायला लावणार असल्याचे आव्हानही त्यांनी दिले. छठपूजा ही हिंदू संस्कृतीत महत्त्वाची असून, देशातील सर्वधर्मसमभावाच्या परंपरेनुसार उत्तर भारतीय बांधवांना हा सण उत्साहात साजरा करता यावा, यासाठी भाजप सदैव त्यांच्या पाठीशी असल्याचे कथोरे यांनी सांगितले. बदलापूरमध्ये उत्तर भारतीय बांधव अनेक वर्षांपासून शांततेत आणि गुण्यागोविंदाने राहत असून, शहराच्या विकासात त्यांचेही योगदान आहे. त्यामुळे धार्मिक उत्सवाच्या आयोजनाला विरोध करण्याऐवजी शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांवर चर्चा करावी, असे आव्हान त्यांनी दिले.
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