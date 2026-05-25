Vasai Virar Politics : वांद्रेतील बेघरांचे लोंढे वसई-विरारमध्ये नकोत; माजी महापौर राजीव पाटील यांची ठाम भूमिका

विरार : वांद्रे परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर रेल्वे प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कारवाईत अनेक घरे जमीनदोस्त करण्यात आली असून यामुळे बेघर झालेल्या विस्थापितांचा लोंढा वसई-विरारमध्ये स्थायिक होणार असल्याच्या चर्चा आता समाजमाध्यमांतून रंगू लागल्या आहेत. वांद्रे येथील बेघरांचे लोंढे वसई-विरार भागात स्थलांतरीत झाल्यास शहरातील बेकायदा बांधकाम वेगाने फोफावेल अशीही भीती व्यक्त केली जात असताना आता माजी महापौर राजीव पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे या विषयाने नवे वळण घेतले आहे. .वसई-विरार महापालिकेचे माजी महापौर राजीव पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे दोन दशकांपूर्वी बोरीवली-नॅशनल पार्कमधील अतिक्रमण विरोधी कारवाईनंतर मोठ्या प्रमाणात लोंढे नालासोपारा पूर्व भागात आले व येथे बेकायदा बांधकामं बांधून स्थिरावले. आता नव्याने लोंढे सामावून घेण्याची वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्राची क्षमता नाही. वांद्रे गरीब नगर येथील कारवाईत बेघर झालेले लोंढे वसई-विरार भागात येवू नयेत अशी भूमिका माजी महापौर पाटील यांनी घेतली आहे. येथे आधीपासून असलेल्या लोकवस्तीला आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळत नाही. अशातच काही ठिकाणी बेकायदा बांधकामंदेखील सुरू आहेत. .या ठिकाणी महापालिकेने कारवाई करावी असं माजी महापौर राजीव पाटील म्हणतात. पाटील यांचं हे वक्तव्य भाजपाने समाज माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उचलून धरलं असून महापालिकेने विनाविलंब बेकायदा बांधकामाच्या विरोधात कारवाई करावी अशी भूमिका घेतली आहे. यामुळे राजीव पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे बविआ विरूध्द भाजपा असा राजकीय कलगीतुरा वजा संघर्ष निर्माण झाला आहे. माजी महापौर पाटील मागील काही काळापासून बविआपासून दुरावलेले असून ते भाजपाच्या भूमिकेचं समर्थन करताना दिसले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ताज्या वक्तव्याने साहजिकतः वसई-विरार भाजपाला गुदगुल्या होत असल्याचं चित्र आहे..वांद्रे पूर्वेतील गरीबनगर परिसरात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने बेकायदा बांधकामाविरोधात मोहीम हाती घेतली होती. १९ ते २२ मे या कालावधीत ५,३०० चौरस मीटर जागेवरील अनधिकृत ४०० बांधकामे पाडण्यात आली. या तोडक कारवाईमुळे या भागात वास्तव्यास असणारे सुमारे २,००० ते २,५०० रहिवासी आता बेघर झाले आहेत. त्यामुळे निवाऱ्यासाठी मुंबईनजिकचा भाग म्हणून आता हे विस्थापितांचे लोंढे वसई-विरार शहराकडे वळणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.