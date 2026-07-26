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'हे काय नवीन? २', 'तुंबाडची मंजुळा'आणि इतर बरंच काही; झी ५ वर येतोय मनोरंजनाचा धमाका, पाहा नवीन रिलीजची यादी!

ZEE 5 NEW MOVIES AND WEBSERIES: मराठी, तमिळसह सात भाषांमधील चित्रपट, मालिका, क्रीडा स्पर्धा, मुलांसाठी कार्यक्रम प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
zee 5 ott WEB SERIES

zee 5 ott WEB SERIES

esakal

Payal Naik
Updated on

मनोरंजनविश्वात अनेक मोठ्या निर्मिती संस्था आपल्या भव्य चित्रपटांमुळे प्रेक्षकांची पसंती मिळवत असतात. आता याच नामांकित निर्मिती संस्थांनी झी ५ सोबत येत्या काळात प्रेक्षकांना एकाच व्यासपीठ वर विविध दर्जेदार कलाकृतींची मेजवानी मिळणार आहे. जिओ स्टुडिओज, मॅडॉक फिल्म्स, टिप्स फिल्म्स, पेन स्टुडिओज, रिलायन्स एंटरटेनमेंटसह अनेक निर्मिती संस्थांनी झी ५ ची साथ दिली आहे. याशिवाय मराठी, तमिळसह सात भाषांमधील चित्रपट, मालिका, क्रीडा स्पर्धा, मुलांसाठी कार्यक्रम प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

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