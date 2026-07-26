'हे काय नवीन? २', 'तुंबाडची मंजुळा'आणि इतर बरंच काही; झी ५ वर येतोय मनोरंजनाचा धमाका, पाहा नवीन रिलीजची यादी!

मनोरंजनविश्वात अनेक मोठ्या निर्मिती संस्था आपल्या भव्य चित्रपटांमुळे प्रेक्षकांची पसंती मिळवत असतात. आता याच नामांकित निर्मिती संस्थांनी झी ५ सोबत येत्या काळात प्रेक्षकांना एकाच व्यासपीठ वर विविध दर्जेदार कलाकृतींची मेजवानी मिळणार आहे. जिओ स्टुडिओज, मॅडॉक फिल्म्स, टिप्स फिल्म्स, पेन स्टुडिओज, रिलायन्स एंटरटेनमेंटसह अनेक निर्मिती संस्थांनी झी ५ ची साथ दिली आहे. याशिवाय मराठी, तमिळसह सात भाषांमधील चित्रपट, मालिका, क्रीडा स्पर्धा, मुलांसाठी कार्यक्रम प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध होणार आहेत..कोणकोणते चित्रपट होणार प्रदर्शित हिंदीमध्ये कांबळी, रंगबाजचा नवा भाग, है जवानी तो इश्क होना है, बंदर, सर्वगुणा संपन्न यांसारखे चित्रपट आणि मालिका तर मराठीत 'तुंबाडची मंजुळा', "भूतं भयम्', 'अगं आई, आहों आई' आणि 'हे काय नवीन?२' चा नवा भाग या स्लेटमध्ये समाविष्ट आहे. या नव्या उपक्रमातून झी५ ने केवळ नवीन कलाकृतींची घोषणा केली नसून देशातील मोठ्या निर्मिती संस्थांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे..हे चित्रपट झी ५ वर प्रदर्शित झाले आहेत. या आठवड्यात ओटीटीवर प्रेक्षकांना धमाल पाहायला मिळणार हे मात्र नक्की. .खेसारी लाल यादववर भडकली मलायका अरोरा; कारण ठरला तो व्हिडिओ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.