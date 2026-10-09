पार्टीत कानाखाली मारली अन् पायावर दिले जळत्या सिगारेटचे चटके; टीव्हीच्या टॉप अभिनेत्रीचा थरारक खुलासा, कोण आहे ती?

मुंबई : ग्लॅमर विश्वातील कलाकारांचे वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच वाटते तितके सुंदर नसते. टीव्ही विश्वातील एका अत्यंत लोकप्रिय आणि आघाडीच्या अभिनेत्रीने आपल्या भूतकाळातील एका अशा भयानक अनुभवाचा खुलासा केला आहे, जो ऐकून प्रत्येकाच्या अंगावर काटा येईल. संशयी वृत्तीतून आधी सर्वांसमोर कानशिलात लगावणे आणि नंतर थेट पायावर जळती सिगारेट ठेवून चटका देण्यापर्यंतचा अमानुष छळ या अभिनेत्रीने सहन केला आहे. ही धक्कादायक आपबीती सांगितली आहे ती ‘कैसी ये यारियां’ फेम प्रसिद्ध अभिनेत्री नीति टेलर (Niti Taylor) हिने!.कपड्यांवरून संशय अन् सतत मानसिक त्रास‘हॉटरफ्लाय’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत नीतिने तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडने विषारी स्वभावाची काळी बाजू उघड केली. नीति म्हणाली, “जेव्हा मी करिअरच्या सुरुवातीला होते, तेव्हा माझा बॉयफ्रेंड अत्यंत संशयी आणि पझेसिव्ह होता. 'तू असे कपडे का घातलेस, शोमध्ये को-स्टारच्या जवळ का गेली, गाडीत ड्रायव्हर तुझ्याकडे बघेल' अशा शुल्लक गोष्टींवरून तो रोज मानसिक त्रास द्यायचा.”.वाढदिवसाच्या पार्टीत भररस्त्यात कानशिलातनात्यातील हिंसेचा भयानक प्रसंग सांगताना ती म्हणाली, "एका पार्टीत वातावरण योग्य न वाटल्याने मी माझ्या मैत्रिणींसोबत तिथून निघू लागले. मी मैत्रिणींसोबत का चालले आहे, या रागातून त्याने सर्वांसमोर माझ्या जोरदार कानाखाली मारली. इमारतीच्या सीसीटीव्हीत हा प्रकार पाहून मित्रांनी मला तातडीने तिथून बाहेर काढले.".पायावर ठेवली जळती सिगारेट!अत्याचाराची परिसीमा इथेच संपली नाही. नीतिने पुढे सांगितले, "मी घरी पोहोचल्यानंतर तो संतापाने तिथे आला. तो सतत स्मोक करत होता आणि वाद घालत असताना त्याने थेट ओढत असलेली जळती सिगारेट माझ्या पायावर दाबून जाळली. त्या चटक्याचा काळा डाग माझ्या पायावर बराच काळ राहिला होता. त्या वेळी एका मित्राने पोलीस ठाण्यात जाण्यास सांगितले; पण वयाच्या त्या टप्प्यावर मी इतकी घाबरले होते की काय करावे हेच मला समजत नव्हते.".Pocso News : फेसबुकवरील मैत्री पडली महागात ! हॉटेलमध्ये बोलावून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार.घरकाम करून घेतले, सतत बॉडी शेमिंगया छळाव्यतिरिक्त तो व्यक्ती सतत नीतिच्या दिसण्यावर गलिच्छ कमेंट्स करायचा. 'तू खूप लहान दिसतेस, तू चांगली नाहीस' असे म्हणून तिचा आत्मविश्वास खच्ची करायचा. त्याच्या घरातील टीव्ही, फ्रीज साफ करण्यापासून घरातील सर्व कामेही तिच्याकडून करून घेतली जायची. अखेर त्याला फसवणूक (Cheating) करताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर नीतिने या नात्यातून स्वतःची सुटका करून घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.