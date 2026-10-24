प्रभासच्या 'फौजी' चित्रपटात झळकणार 'हा' मराठमोळा अभिनेता; सध्या गाजवतोय झी मराठीची मालिका, पाहून प्रेक्षक खुश

लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेता प्रभास सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. नुकताच त्याचा वाढदिवस झाला. त्यानिमित्ताने त्याच्या आगामी सिनेमांची झलक प्रेक्षकांसोबत शेअर करण्यात आली. त्यात 'कल्की २' आणि 'फौजी' या सिनेमांचा समावेश होता. 'बाहुबली' सिनेमामुळे जगभरात लोकप्रिय झालेला प्रभास आता 'फौजी' बनून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्याच्या ४७ व्या वाढदिवशी 'फौजी' या सिनेमाची पहिली झलक शेअर करण्यात आली. महत्वाचं म्हणजे या सिनेमात चक्क एक मराठी अभिनेता दिसतोय. तो या सिनेमात महत्वाची म्हणजेच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची भूमिका साकारतोय. कोण आहे तो अभिनेता?.वाढदिवशी प्रभासने ‘Kalki’, ‘सालार’ या सिनेमांच्या सीक्वेलची घोषणा केली. त्यात 'फौजी' हा चित्रपट २०२६ च्या डिसेंबरमध्ये भेटीला येणार होता मात्र आता या चित्रपटाची प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आलीये. आता नव्या अपडेटनुसार हा चित्रपट १९ मार्च २०२७ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, जया प्रदा यांसारखे दमदार कलाकार ‘फौजी’मध्ये प्रभाससह महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारणार आहेत. यासोबतच एक लोकप्रिय मराठमोळा अभिनेतादेखील यात दिसतोय. जो सध्या झी मराठीवरील मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहे. तो अभिनेता म्हणजे सुबोध भावे. टीझरमध्ये सुरुवातीलाच सुबोधची झलक प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. तो नेताजींच्या भूमिकेत उठून दिसतोय. .सुबोध तेलुगू सिनेमात काम करण्याबद्दल म्हणतो, “प्रभास मुख्य भूमिकेत असलेल्या ‘फौजी’ या तेलुगू चित्रपटात सुभाषचंद्र बोस यांची भूमिका साकारण्याचं भाग्य मला लाभलं. या आगामी चित्रपटाची ही पहिली झलक….नक्की बघा आणि मला सांगा तुम्हाला कशी वाटली या सिनेमाची पहिल झलक” चाहत्यांनी त्याला या नवीन प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. प्रसाद जवादे, आदिनाथ कोठारे, कुंजिका काळवींट, सचित पाटील, रितिका श्रोत्री या कलाकारांनी त्याच्या पोस्टवर कमेंट करत अभिनेत्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. .'आंब्यावानी नाव तुझं गोड बाई,जोगवा वाढ माई' गाण्यावर ऐश्वर्या नारकर यांचा सुंदर डान्स; हावभाव पाहून नेटकरी म्हणाले- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.