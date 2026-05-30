Salim Khan: सलमान खानच्या वडिलांना धमकी दिली म्हणून शाहरुख खानला अटक! चित्रपटात काम मिळालं नाही म्हणून..

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकीलचा (Chhota Shakeel) गुर्गा असल्याची बतावणी करून बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचे वडील सलीम खान (Salim Khan) आणि त्यांच्या पीएला धमकी देणाऱ्या एका शातिर गुन्हेगाराला लखनऊच्या गाजीपुर पोलिसांनी गुरुवारी बेड्या ठोकल्या आहेत. मो. शाहरुख उर्फ शेरा खान असे या अटक करण्यात आलेल्या कुख्यात हिस्ट्रीशीटरचे नाव असून, तो गेल्या अनेक दिवसांपासून पोलिसांना गुंगारा देत होता. त्याच्यावर प्रशासनाकडून २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देखील जाहीर करण्यात आले होते. ६ मे रोजी त्याने इंदिरानगर परिसरातील इरम कॉन्व्हेंट स्कूलजवळ एका महिलेची चेन लुटली होती, तेव्हापासून पोलीस त्याच्या शोधात होते..चित्रपटात काम मिळवण्यासाठी सलीम खान यांना धमकीगाजीपुरचे एसीपी अनित्य विक्रम सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मूळचा प्रयागराजच्या शाहगंजचा रहिवासी असलेला शाहरुख हा प्रत्यक्षात मुंबईच्या चित्रपटसृष्टीत (बॉलिवूड) नशीब आजमावण्यासाठी गेला होता. मात्र, तिथे कोणीही 'गॉडफादर' नसल्यामुळे त्याला काम मिळत नव्हते. त्याने अनेकदा अभिनेता सलमान खानची भेट घेऊन काम मागण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात तो अयशस्वी ठरला..याच नैराश्यातून नोव्हेंबर २०१८ मध्ये त्याने सलमान खानचे वडील सलीम खान आणि त्यांच्या पीएला फोन करून थेट धमकी दिली. फोनवर त्याने स्वतःला अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकीलचा माणूस आणि कधी पोलीस महासंचालक (DGP) असल्याचे सांगून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता.या प्रकरणी १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुंबईच्या वांद्रे (Bandra) पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता आणि १७ नोव्हेंबरला त्याला मुंबई पोलिसांनी अटकही केली होती..अतीक अहमदसाठी 'प्राण देण्याची' भाषाजामीनावर सुटल्यानंतर शाहरुखने पुन्हा गुन्हेगारी जगतात पाऊल ठेवले. त्याने ८ जून २०१९ रोजी व्यापारी हमदान आणि १५ मार्च २०२० रोजी फराज नावाच्या व्यक्तीवर प्राणघातक हल्ला केला होता. एप्रिल २०२० मध्ये करेली येथील अकबरनगर लूट प्रकरणात पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत (Encounter) त्याच्या पायाला गोळीही लागली होती..गाजीपुरचे पोलीस निरीक्षक राजेश मौर्या यांनी सांगितले की, शाहरुखचा एक ऑडिओ पोलिसांच्या हाती लागला आहे. या ऑडिओमध्ये तो स्वतःला छोटा शकीलचा हस्तक सांगत धमकी देत आहे. एवढेच नाही तर, तो स्वतःला कुख्यात माफिया दिवंगत अतीक अहमदचा (Atiq Ahmed) अत्यंत जवळचा व्यक्ती असल्याचे सांगत असून, अतीकसाठी आपण कोणाचेही 'प्राण देऊ आणि घेऊ' शकतो, असे बोलताना ऐकू येत आहे..स्टार प्रवाहच्या 'मराठी मिडीयम'चा प्रोमो समोर! मुख्य अभिनेत्रीला पाहून प्रेक्षक म्हणतात, 'हिला कुठे तरी पाहिलंय...'; तुम्ही ओळखलंत का?.वाहन तपासणी दरम्यान आवळल्या बेड्याकाही दिवसांपूर्वी जुन्या गुन्ह्यांचा तपास करत असताना शाहरुखचा एक फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये तो एका कारमध्ये बसून उघडपणे रिव्हॉल्व्हर हवेत डोलवताना दिसत होता..लखनऊ पोलिसांनी बंधा रोडवरील मजारजवळ विशेष वाहन तपासणी मोहीम राबवली होती. यादरम्यान शाहरुख हा विना नंबरच्या दुचाकीवरून जात असताना पोलिसांनी त्याला संशयावरून ताब्यात घेतले आणि त्याची कसून चौकशी केली असता त्याचे खरे रूप समोर आले. शाहरुखवर धूमनगंज, शाहगंज आणि करेलीसह विविध पोलीस ठाण्यांत खून करण्याचा प्रयत्न, खंडणी वसुली, बॉम्बफेक आणि दरोड्यासारखे २० हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.लखनऊ आणि मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा संयुक्त तपास करत असून, शाहरुखचे इतर कोणत्या आंतरराष्ट्रीय गँगशी थेट संबंध आहेत का, याचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.