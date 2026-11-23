गोरी त्वचा मिळवण्यासाठी अनेकजण बाजारात उपलब्ध असलेल्या फेअरनेस क्रीमचा वापर करतात. मात्र, अशा उत्पादनांचा वापर करताना त्यातील घटक आणि संभाव्य दुष्परिणामांची माहिती घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. गायक आणि संगीतकार सलीम कोडाथूर यांनी फेअरनेस क्रीमच्या वापरामुळे आपल्याला गंभीर आरोग्य समस्यांना सामोरं जावं लागल्याचा धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे. त्यांच्या या खुलाशामुळे सध्या सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे..सलीम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे १० वर्षांपूर्वी एका मित्राच्या सल्ल्यावरून त्यांनी फेअरनेस क्रीम वापरण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी ही क्रीम ५०० रुपयांना खरेदी केली होती आणि वर्षभरापेक्षा जास्त काळ तिचा वापर केला. मात्र, त्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांच्या तब्येतीत बदल जाणवू लागले. सुरुवातीला त्यांना गंभीर युरिनरी इन्फेक्शन झालं. त्यानंतर त्यांच्या पापण्या आणि पायांवर सूज येऊ लागली. तसेच, शरीराची रोगप्रतिकारक शक्तीही कमी झाल्याचं त्यांनी सांगितलं..या गंभीर आरोग्य समस्यांचा परिणाम त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यावरही झाला. शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्यामुळे त्यांना अनेक कार्यक्रम पुढे ढकलावे लागले. याचा आर्थिक फटकाही त्यांना सहन करावा लागला. आजही त्यांना काही आरोग्यविषयक त्रास जाणवत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. विशेषतः झोपेच्या समस्येमुळे त्यांना त्रास होतो. 'मी दिवसातून फक्त दोन ते तीन तास झोपू शकतो. काही वेळा झोप येण्यासाठी औषध घ्यावं लागतं,' असं सलीम यांनी सांगितलं..सलीम यांच्याप्रमाणेच एका १७ वर्षीय मुलीलाही फेअरनेस क्रीमच्या वापरानंतर गंभीर आरोग्य समस्यांना सामोरं जावं लागल्याची माहिती समोर आली आहे. मलप्पुरम येथील अॅस्टर MIMS मदर हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, या मुलीने इन्स्टाग्रामवरील इन्फ्लुएन्सर्सचे प्रमोशनल व्हिडीओ पाहिल्यानंतर ही क्रीम मागवली होती. पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स आणि पिगमेंटेशन दूर करण्याचा दावा या व्हिडीओंमध्ये करण्यात आला होता..मात्र, क्रीम वापरल्यानंतर तिची प्रकृती बिघडू लागली. तिचा रक्तदाब अचानक कमी झाला आणि ती बेशुद्ध पडली. तिच्या पायांवरही मोठ्या प्रमाणात सूज आली. त्यामुळे चालणं, फिरणं आणि पायऱ्या चढणंसुद्धा कठीण झालं. अखेर तिला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. दरम्यान, सलीम कोडाथूर यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत आपला अनुभव सांगितला आहे. हा व्हिडीओ सध्या वेगाने व्हायरल होत आहे. .परदेशात प्रिया बेर्डेंना चुकीची वागणूक, पाठीशी उभे राहिले जॉनी लिव्हर; अख्ख शूटिंग थांबवलं, शेवटी मॅनेजरने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.