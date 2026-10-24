मुलीला १०६ ताप, पैशांसाठी घरातल्यांकडे भीक मागावी लागली... वैशाली माडेने सांगितला तो दिवस; म्हणाली- मी पूर्णपणे बदलले

मराठी सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत जे त्यांच्या आयुष्यात अनेक गोष्टी सहन करून, वाईट प्रसंगांना तोंड देऊन पुढे आले आहेत. अनेकदा कलाकार आपल्या या काळाबद्दल मुलाखतीमध्ये बोलताना दिसतात. अशीच एक कलाकार म्हणजे लोकप्रिय गायिका वैशाली माडे. वैशालीने आपल्या आवाजाने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केलं. 'सारेगमप' मधून तिला ओळख मिळाली. मात्र तिने प्रसिद्धीपूर्वी खूप वाईट काळ पाहिलाय. आता एका मुलाखतीत तिने तिच्या आयुष्यातला वाईट काळ सांगितलाय. 'अभिजात मराठी फिल्मी' ला दिलेल्या मुलाखतीत वैशालीने तो काळ सांगितला जेव्हा तिच्याकडे तिच्या मुलीला हॉस्पिटलला नेण्यासाठीही पैसे नव्हते. .या मुलाखतीत वैशाली माडे म्हणाली, ‘माझी मुलगी साधारण एक वर्षाची होती तेव्हा तिला 106 ताप आला होता. तिच्या हॉस्पिटल खर्चासाठी माझ्याच घरात मला पैशांची भीक मागावी लागली होती. मी जे काही कमवत होते त्यावर माझा काहीच हक्क नव्हता. त्यामुळे मी पैशांची भीक मागितली आणि तिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. मला त्यावेळी पैसे मिळाले नाहीत. त्यावर उत्तर मिळालं की, माझ्याकडे पैसे नाहीत तुला काय करायचंं ते कर. तिथून माझ्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. 360 डिग्री आयुष्य बदललं. माणूस स्ट्रॉंग होतो आणि मग त्याच्या आयुष्याला कलाटणी मिळते ते इथे माझ्या आयुष्यात झालेलं.’.ती पुढे म्हणाली, ‘त्यानंतर मी माझ्या बहिणीला फोन केला आणि तिला सांगितलं की, मुलीला ताप आला आहे आणि ती खूप खोकत आहे. माझ्याकडे रिक्षाला सुद्धा पैसे नाहीत, मला काहीच समजत नाहीये मी काय करू. ती माझी मानलेली बहीण होती. तिथे माझ्या रक्ताचं कोणीच नव्हतं. ती मला म्हणाली की तू टॅक्सी मध्ये बस आणि बांद्राला ये. तू इथे आलीस की, मी टॅक्सीवाल्याला पैसे देते. तिथून मी डॉक्टरकडे गेले. त्यांनी लगेच माझ्या मुलीला ऍडमिट करून घेतलं. तेव्हा डॉक्टर बोलेले की, आणखी थोडा उशीर झाला असता तर मुलीचा जीव वगैरे गेला असता.’ .वैशाली म्हणाली ‘दुसऱ्या दिवशी पहाटे सा रे ग म चं शूटिंग होतं. घरच्यांना सांगून मी शूटिंगला गेले. जाणं गरजेचं होतं, म्हणून मी गेले. मी गाणं सादर करायला गेले, समोर बघते तर माझा नवरा समोर होता. मी इशाऱ्याने विचारलं, मुलगी कुठे आहे? त्यावर तो म्हणाला, हॉस्पिटलमध्ये आणि मी शूटिंग बघायला आलोय. मी गाणं संपवलं आणि त्याला भेटायला गेले. मी निर्मात्यांना विनवणी केली आणि हॉस्पिटलला गेले. त्या प्रसंगाने मी खूप बदलेले.’.रितेश आणि जिनिलिया देशमुख सहकुटुंब अजमेर शरीफ दर्ग्यावर; चादर, फुलंही चढवली; व्हिडिओ व्हायरल, नेटकरी चकीत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.