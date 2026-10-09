Premium|Amey Wagh Biography : ६९ वा वाघ... अमेय वाघ!

आशिष पाथरे - sakal.avtaran@gmail.comप्रायोगिक नाटकांपासून मालिका, जाहिराती आणि सिनेमापर्यंतचा, अभिनेता अमेय वाघचा प्रवास म्हणजे सतत स्वतःला शोधत, घडवत जाण्याची गोष्ट. अभिनयाची भूक, प्रयोगशीलतेची ओढ आणि ‘फोकस ध्येयावर’ सूत्र जोपासत अमेयने स्वतःची वेगळी वाट निर्माण केली आहे. त्याच्याच प्रवासाची ही गोष्ट...त्याक्षितिजाच्या पल्याड जाताना एक आभाळ लागतं... कष्टाचं, स्वप्नांचं, तारांकित दुनियेतल्या चमचमत्या अस्तित्वासोबत एक सर्जक म्हणून स्वतःला घडवण्याच्या प्रोसेसचं... त्या आभाळात क्षणभर का होईना स्थिरावायचंय मला... माझ्यातला मी सापडेपर्यंत.वाटतंय ना प्रायोगिक नाटकातलं वेगळ्या वाटेवरचं वाक्य? पण खरं तर हेच आहे अमेय वाघच्या मनोरंजन क्षेत्रातल्या आतापावेतोच्या वाटचालीचं सूत्र. म्हणून तर, एकीकडे प्रायोगिक नाटक, संगीत नाटक; तर दुसरीकडे ॲड, मालिका आणि सिनेमा अशा रोलर कोस्टर राईडसारखा सुरू आहे त्याचा अभिनय प्रवास... कसा तो पाहूया.पुण्यात प्रचंड डोंगरतोड झाली, जंगलं लुप्त झाली... गुहा नामशेष झाल्यामुळे पाच बिल्डिंगमध्ये ६८ वाघ राहायचे... जोक्स अपार्ट, वाघांच्या या एवढ्या मोठ्या एकत्र कुटुंबात अमेयचा जन्म झाला. त्याच्या कुटुंबाचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय. घरात दूरदूरपर्यंत अभिनयाची परंपरा नाही... इतर बंधू फार फार तर हौसेने खेळाडू आणि पेशाने इंजिनिअर. त्या काळी क्रेझ असलेल्या एमबीएवरसुद्धा घरातल्यांचा डोळा..Premium|Washington DC Travel : वॉशिंग्टन डी.सी.ची सफर; न्यू जर्सीतील नाश्त्यापासून राजधानीच्या खास माहोलापर्यंत.६८ वाघांचा डोळा आणि नेम चुकवून अमेय उन्हाळ्यात, दिवाळीत एरियातल्या नाटकात काम करत होता. तिथेच त्याच्यात अभिनयाची ठिणगी पडली. ठिणगीला वणव्याने गाठावं तसं झालं जेव्हा नाटकासाठी प्रसिद्ध असलेल्या बीएमसीसी कॉलेजात आणि खासकरून कॉलेजातल्या ‘पिक्ती’ या नाटकाच्या कट्ट्यावर त्याचा शिरकाव झाला. सारंग साठेने तिथे त्याला चांगली भूमिका दिली. (म्हणून सारंग आजही म्हणाला, की कास्टिंग काऊचवर बस की अमेय लगेच बसतो.) पुढे निपुण धर्माधिकारीशी जोडी जमली आणि दोघं सायकलची दोन चाकं बनून गेले. ‘सायकल’ त्यांची पहिली एकांकिका. याच सायकलवर बसून अमेयने प्रशंसा आणि यशाची हवा चाखली. अकलूजला प्रथम पारितोषिक म्हणून मिळालेल्या ५१ हजार रुपयांनी मिळकतीची चव चाखवली. त्यानंतर आसक्त या संस्थेची प्रायोगिक नाटकं, एकांकिका, ‘लूज कंट्रोल’सारखं वेगळं नाटक देता देता स्वतःच्या अभिव्यक्तीसाठी उभी केली ‘नाटक कंपनी’... जी पुढे जाऊन अमेयला त्याच्या मुक्त वावरण्यासाठी व्यासपीठ देणार होती.दरम्यान, बारावीत असतानाच ‘कवडसे’ या सिनेमातून मोठ्या पडद्यावर अमेयचा चंचूप्रवेश झालाच होता. कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाला असताना ‘आईचा गोंधळ’ या सिनेमात निर्मिती सावंत यांच्या मुलाची भूमिका साकारून तो चित्रपट रसिकांच्या रडारवर आलाच होता.आता ६८ वाघांनाही कळून चुकलं होतं, की हा वाघ पारंपरिक शिकार करण्यापेक्षा अभिनयातला वाघ होणार. त्यातच पुण्यातल्या ॲड कल्चरच्या माध्यमातून त्याला एक ॲड मिळाली, ‘सेंटर फ्रेश’ आणि प्रेक्षकांनीही ती बराच काळ च्युइंगमसारखी चघळली. त्यातून मिळालेल्या नाव व प्रसिद्धीच्या जोरावर सुहास शिरवळकरांच्या कादंबरीवर आधारित ‘दुनियादारी’ मालिकेत चहावाल्याची भूमिका साकारण्याची संधी त्याला मिळाली. त्यानंतर तब्बल १२ वर्षांनी मजल-दरमजल करत ‘दिल दोस्ती दुनियादारी’ ही मालिका आली आणि अमेयच्या आतापर्यंतच्या नाट्यसाधनेचा निचोड ‘कैवल्य’ या पात्रातून प्रेक्षकांसमोर आला. लोकांनी कैवल्यला अर्थात अमेयला डोक्यावर घेतलं. हे रसायन इतकं जमलं, की प्रेक्षकांनी त्याला जीव लावला आणि पहिल्यांदा भरघोस लेव्हलला भौतिक सुखाचा अनुभव त्याला मिळाला..‘दिल दोस्ती दुनियादारी’ हा हिरवा झेंडा होता. अमेयची गाडी आता थांबणार नव्हती. ‘फास्टर फेणे’, ‘मुरांबा’, ‘गर्लफ्रेंड’, ‘जग्गू आणि ज्युलिएट’ असे विपुल सिनेमे येऊ लागले. ‘अमर फोटो स्टुडिओ’ या नाटकाने मराठी रंगभूमीवर बऱ्याच वर्षांनी युवा चैतन्य आणलं. खरं तर अमेय हा खरा नाटकवाला. ‘दळण’, ‘कट्यार काळजात घुसली’ (या नाटकासाठी सुबोध भावेला अमेयने दिग्दर्शनातही सहाय्य केलं), ‘संगीत मानापमान’, ‘संशयकल्लोळ’, ‘लूज कंट्रोल’ अशी विविधांगी ७०-८० नाटकं त्याने केली. त्यातलं ‘गेली एकवीस वर्षं’ हे नाटक ‘थेस्पो’ या महत्त्वाच्या स्पर्धेत पहिलं आलं आणि त्या सरशी इटलीला गेलं. त्यानंतर जगभरातल्या प्रेक्षकांशी आणि रंगभूमीशी अमेय आणि ग्रुपचा परिचय झाला. ‘आपणही या लेव्हलचं काम करू शकतो’ हा आत्मविश्वास आला आणि त्याच बळावर अमेयची पावलं वळली, हिंदीकडे. ‘अय्या’सारखा सिनेमा असो की ‘काला पानी’सारखी वेबसीरिज, या वाघाच्या अभिनयातून सराईतपणाची डरकाळी ऐकू आली. पुण्यातल्या लॉ कॉलेज रोडला कृष्णा हॉटेलमध्ये पडीक असलेला अमेय हिंदी-मराठी मालिका-सिनेमांच्या सेटवरच्या व्हॅनिटीमध्ये दिसायला लागला.सुरुवातीच्या काळात मुंबईला अमेय तीनदा शिफ्ट झाला आणि फार काही न घडल्याने पुन्हा पुण्याला घरवापसी करता झाला... पण तोपर्यंत ६८ वाघांना त्याच्यापेक्षा जास्त विश्वास होता, की त्याची झेप अवघं विश्व दणाणून सोडणार आहे. तो पुन्हा आला आणि त्या ६८ वाघांपैकी एक वाघ ‘अमेय वाघ’ झाला. त्याच्याच भाषेत सांगायचं तर ‘फोकस ध्येयावर’ या सूत्राशी तो प्रामाणिक आहे. आज मराठी टेलिव्हिजनमध्ये कुठल्याही इव्हेंटला नारळ आणि अमेय वाघ हे लागतातच, ही त्याने विकसित केलेली आणखी एक शक्यता!!एकदा मुंबईत मराठी मालिकेचं शूटिंग करताना उशीर झाला म्हणून पुण्याला न जाता तो एका असिस्टंट डायरेक्टरच्या विनंतीवरून त्याच्या घरी थांबला... अमेयच्या म्हणण्यानुसार, दाटीवाटीच्या वस्तीत त्याची दहा-बाय-दहाची झुग्गी, त्यात एका ओळीत झोपणारं त्याचं कुटुंब, त्यांचं आपापसातलं प्रेम, दुसऱ्यांची काळजी घ्यायची वृत्ती, त्यांनी केलेला पाहुणचार हा संपूर्ण प्रसंग माझ्या मनावर बिंबला गेला आणि कुठल्याही परिस्थितीत आनंदात जगता येतं हे सूत्र त्याला तोंडपाठ झालं.आज हेच सूत्र जपत अमेय वाघ डौलाने चाललाय. अनेक सिनेमे येताहेत. वेबसीरिज येताहेत. तो नव्या जाणिवेने भूमिका साकारतोय. ‘पिक्ती’च्या कट्ट्यावर सापडलेल्या आतल्या अस्वस्थतेचा आवाज दरवेळी त्याला नवा शोध घ्यायला प्रवृत्त करतो आणि तो एक एक पाऊल पुढे जातो... डौलाने!अमेयची ही दुनियादारी त्याला असंच अधिकाधिक प्रगल्भ बनवो. ६८ वाघांचे आशीर्वाद आणि शुभेच्छा त्याच्यापाशी आहेतच. या ६९व्या वाघाला करोडो प्रेक्षकांचीही वाहवा मिळत राहो.आमेन!!!aashish.pathre@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.