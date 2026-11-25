सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.comएक गोष्ट सांगतो. खरी गोष्ट आहे. एकाने सांगितली होती, नाव न सांगण्याच्या अटीवर. त्याच्यासोबत घडलेली...एक जण नोकरी करत होता. चांगल्या कंपनीत. चांगल्या पगारावर. त्या पगारामुळेच त्याने घर घेतलं होतं. गाडी घेतली होती. एसआयपी सुरू केल्या होत्या. ज्या कंपनीत तो कामाला होता, तिच्या नावामुळे त्याला कुटुंबातही चांगला मान आणि सन्मान मिळत होता.नोकरीतली घुसमट मात्र त्या काम करणाऱ्याच्या मनात घोळत होती. एक दिवस त्याचं ऑफिसात कडाक्याचं भांडण झालं. मुद्दा कुणाचा बरोबर होता आणि कुणाचा चूक होता, यापेक्षाही मोठा परिणाम काय होता, हे तो मला सांगत होता. ऑफिसातल्या भांडणाचा त्याच्यावर इतका परिणाम झाला, की सगळे त्याला टार्गेट करू लागले. इतके, की त्याला ऑफिसातले कामाचे तासही जीवावर यायचे. घरी आल्यानंतर ऑफिसातल्या कामाची सगळी चिडचिड घरीही अप्रत्यक्षपणे बाहेर पडायची. आलेला वैताग आणि राग कुणावर काढायचा, याने त्याची मानसिक अवस्था आणखी अवघड करून ठेवली होती.एक दिवस ज्याची भीती होती तेच झालं. कंपनीने नोकरीवरून काढून टाकलं. त्याला वाटलं, आपल्यावर अन्याय झालाय... पण कंपनीने काढून टाकण्याआधी तो स्वत:ही नोकरी सोडण्याच्या विचारात होताच. पण अनायसे, कंपनीनेच काढून टाकल्यामुळे त्याला सुरुवातीला सुटका झाल्याचा फील आलेला होता.नोकरी गेली, त्या दिवशी घरी आल्यानंतर त्याने बायकोला जे घडलं ते सांगितलं. बायको अस्वस्थ झाली. शेवटी तिलाही संसाराचा गाडा हाकायचा होताच. नोकरीवरून काढताना पुढच्या तीन महिन्यांचा पगार मिळालेला आणि काही सेविंग्जही केलेल्या होत्या. त्यामुळे त्याला फारशी काळजी वाटत नव्हती. तीन महिन्यांत दुसरी नोकरी मिळेल, असं त्याला वाटत होतंच. तसा विश्वास त्याच्या मनात होता..Premium|Study Room : रब्बी हंगामासाठी खत अनुदानात ६४ टक्क्यांची वाढ; शेतकऱ्यांना किती आर्थिक दिलासा मिळणार?.बायकोला नवऱ्याची नोकरी गेल्याचं कळल्यानंतर तिला जास्त टेन्शन आलं. ते तिने बोलूनही दाखवलं. त्याने नवरा-बायकोतल्या संवादाचं रूपांतर वादात झालं. पहिल्या दिवशी थोडक्यात आटोपलेलं भांडणं नंतरच्या दीड-दोन महिन्यांत विकोपाला जाऊ लागलं होतं.दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी शोधण्यासाठी त्यानेही काही मित्रांना फोन केले होते. त्यांना सीव्ही पाठवले होते. नोकरी मिळेल या आशेवर तो होता; पण नंतर नंतर वयामुळे, वाढलेल्या पगारामुळे आणि जुन्या कंपनीत घडलेल्या वादाच्या प्रसंगामुळे हळूहळू जवळच्या मित्रांनीही फोन घेणं बंद केलं होतं.आता मात्र त्याचं फ्रस्ट्रेशन वाढू लागलं होतं. पगार बंद झाला होता. सेविंग्ज संपू लागल्या होत्या. नोकरी नसल्यामुळे कुटुंबातल्या मान-सन्मानाची जागा प्रश्नांनी घेतलेली होती... आता पुढे कसं करणार आहेस? काय करणार आहेस? याची उत्तरं देताना झालेली मानसिक दमछाक आणखी अस्वस्थ करणारी होती.आपल्याला मिळत असलेला मान-सन्मान हा आपल्या असण्यापेक्षा आपल्या नोकरीतील पदामुळे अधिक होता, याची त्याला जाणीव झाली. त्यामुळे आपल्या पदाचं, कंपनीतील नोकरीचं मूल्यही त्याला जाणवू लागलं होतं... पण वेळ निघून गेली होती.ज्या ठिकाणाहून नोकरीच्या संधी येत होत्या, तिथे पगार कमी मिळत होता. पदही खालचं मिळत होतं. या तडजोडी करण्याची त्याची इच्छा नव्हती. त्यामुळे तो थांबून राहिला होता. जितका जास्त वेळ तो थांबून राहिला होता, तितका दबाव जास्त वाढत गेला.एकीकडे मित्रांनी फोन उचलणं थांबवलं. दुसरीकडे सासरहून बायकोच्या घरातले सतत विचारणा करत होते. बायकोही दबाव टाकत होती. अशा सगळ्या वातावरणात बायकोसोबत झालेल्या एका भांडणावेळी त्याचा संयम सुटला आणि त्याने तिच्यावर हात उचलला. हा क्षण सगळ्या दबावाला आणखीच अडचणीत आणणारा ठरला होता. त्याची हात उचलण्याची कृती चुकीचीच होती. त्याने बायकोच्या मनाला मोठी ठेच पोहोचवली. त्याचा परिणाम इतका भीषण झाला, की बायको तडकाफडकी माहेरी निघून गेली. आठवडाभराने तिने नोटीस पाठवली. अचानक एक दिवस पोलिस दारावर धडकले. कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल होण्याची टांगती तलवार त्याच्यावर होती. दुष्काळात तेरावा म्हणतात तशी काहीशी त्याची अवस्था झाली. स्वतःचा राग त्याला ऑफिसातही कंट्रोल करता आला नव्हता. नंतर घरातील रागावर कंट्रोल नसण्याचा भयंकर परिणाम झाला. लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन, ही म्हण सारखी मिरवणाऱ्या त्या मित्राला वेगळीच अद्दल घडली होती..कशीबशी माफी मागून त्याने बायकोने केलेल्या पोलिस तक्रारीचं प्रकरण मिटवलं होतं; पण आव्हानं संपलेली नव्हती. माहेरच्या मंडळींकडून मिळणारा मान कमी झालेला होताच. घरचं प्रकरण पोलिस स्टेशनपर्यंत गेल्यामुळे आता सासरची मंडळीही चांगल्या नजरेने बघतील, अशी शक्यता संपलेली होती.एका मागोमाग नोकरी गेल्यामुळे आलेली संकटं किती होती..? तो मला यादी वाचून दाखवू लागला होता! आधी ऑफिसात भांडण, तिथून मिळालेला नारळ, नोकरी गेल्यानंतर मित्रांकडून न मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद, नोकरीबद्दल सतत विचारणा करणारी पत्नी, रागावर नसलेला कंट्रोल, त्यातून झालेलं भांडण, आर्थिक संकटं आधीच रांगेत उभी असताना हातून घडलेली आणखी एक चूक, पोलिस स्टेशनपर्यंत गेलेलं प्रकरण, त्यानंतर समोर डोंगरासारखे उभे असलेले ईएमआय, घराची बिलं, त्यात न मिळणारी नोकरी... या सगळ्याने त्याची अवस्था काय झालेली असेल, याची कल्पनासुद्धा अंगावर काटा आणते.ज्या नोकरीतील पदाचा रुबाब तो मित्र अन्य ठिकाणी मिरवत होता, ती गेल्यानंतर त्याला झालेली जाणीव अंगावर काटा आणणारी होती. नोकरी गेल्यानंतर नातलगांची त्या मित्राकडे बघण्याची झालेली नजरही तितकीच मला काळजी करायला लावणारी वाटत होती.स्वतःच्या रागावर नसलेलं नियंत्रण किती संकटांना आमंत्रण देऊ शकतं, हे तर सगळ्यात जास्त अस्वस्थ करणारं वाटत होतं. आता या मित्राची मदत जरी करायची झाली तर कशी करावी, असाही प्रश्न मला पडलेला होताच. त्याच्या मित्रांनी फोन न उचलता जेव्हा त्याला टाळायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्या मनात कशाची भीती असेल..? आधी जुन्या कंपनीत भांडण करून नोकरी घालवून बसलाय. आपण कुठे रिकमेंड केलं आणि तिथेही तो असंच भांडण करून बसला तर, अशी शंका तर त्याच्या मित्रांच्या मनात आली नसेल कशावरून...?मला अनेक प्रश्न पडत गेले होते. ऑफिसात अनेकांचे खटके उडतात; पण त्याचा परिणाम नोकरी जाण्याइतक्या गंभीर पातळीपर्यंत पोहोचावा, ही गोष्ट व्यक्तिगत पातळीवरील माणसाच्या स्वभावातील गुणदोषांवरही अवलंबून असेलच.मला या सगळ्या प्रसंगाकडे पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली. आपण नोकरी करतो, पैसे कमावतो, घर घेतो, गाडी घेतो, गुंतवणूक करतो... या सगळ्या गोष्टी आपल्या आयुष्याचा भाग असतात; पण हळूहळू त्याच आपली ओळख बनतात. आपण कोण आहोत, यापेक्षा आपण काय करतो, कुठे काम करतो आणि किती कमावतो, याला अधिक महत्त्व मिळू लागतं.खरं सांगायचं तर माझाही प्रवास यापेक्षा फार वेगळा नव्हता. चांगली नोकरी, चांगला पगार, पुढची संधी, मोठी जबाबदारी या सगळ्याला माझ्या आयुष्यात महत्त्व होतंच; पण या धावपळीत आपण स्वतःला किती वेळ देतो? आपल्यासोबत राहणाऱ्या माणसांना किती वेळ देतो? कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या संघर्षाचा राग घरी घेऊन येतो का? एखाद्या दिवशी नोकरीच नसेल, तर आपल्या जगण्याला काही अर्थ उरेल का? असे प्रश्न मला आतून खूप हादरवून टाकत गेले होते. ज्याची उत्तरं शोधताना मी मलाच सापडत गेलो..गावाकडे परतण्याचा निर्णय घेताना माझ्यासमोरही आर्थिक सुरक्षिततेचे, कामाच्या संधींचे आणि भविष्यातील अनेक प्रश्न होते. गावाकडे गेल्यानंतर ते आपोआप सुटतील, असा माझा अजिबात समज नव्हता. मी तशा भ्रमातही नव्हतो. पण किमान आपल्या जगण्याचा केंद्रबिंदू केवळ नोकरी आणि त्यातून मिळणारी ओळख असू नये, एवढी जाणीव या प्रवासात झाली होती.माझा नोकरी सोडण्याचा निर्णय हा अनेक कारणांमधून घेतलेला होता. त्यातलं एक महत्त्वाचं कारण स्वतःला जपण्याचंही होतं. आज गावात आल्यानंतर ऑफिसमधला ताण नाहीसा झाला, असं नाही. इथली आव्हानं वेगळी आहेत. नव्याने काम उभं करण्याची धडपड आहे, आर्थिक गणितं आहेत; पण कॉर्पोरेटमध्ये मिळवलेला अनुभव या आव्हानांना तोंड देताना कामी येतो. स्वतःच्या वेळेचं, कामाच्या स्वातंत्र्याचं आणि समाधानाचं महत्त्व नव्याने समजू लागतं.शेवटी नोकरी ही आपल्या जगण्याचं साधन असायला हवी, जगण्याचा एकमेव अर्थ नाही. नोकरी गेली, पद गेलं, पगार थांबला तरी माणूस म्हणून आपल्यात जे उरतं, ते जपता आलं पाहिजे. कदाचित मुळांकडे परतणं म्हणजे हेच असेल. शहराने दिलेला अनुभव सोबत घेऊन, स्वतःला हरवू न देता जगण्याची नवी पद्धत शोधणं!टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडीओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत. siddheshsawant50@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.