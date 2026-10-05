Premium|Madras High Court : वेगळे राहणे चूक की बरोबर?

ॲड. रोहित एरंडेउच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सांगते, की पती-पत्नीचे नाते अन्योन्य असते. विवाह टिकविण्यासाठी परस्पर सामंजस्य, प्रेम आणि सहकार्य आवश्यक आहे. कारणाशिवाय वारंवार माहेरी जाण्यामुळे पतीच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक छोट्या वादानंतर पत्नी सासरचे घर सोडून जाईल अशी भीती पतीच्या मनात निर्माण होत असल्यास, ते ‘क्रौर्य’ ठरू शकते. लग्नानंतर स्वतःचा संसार थाटून वेगळे राहणे यात आता काही नवीन राहिलेले नाही. किंबहुना लग्न ठरविताना विवाह मंडळामधील फॉर्ममध्येसुद्धा ‘लग्नानंतर वेगळे राहणार किंवा नाही’ अशा आशयाचा रकानादेखील असतो. समजून उमजून वेगळे राहणे आणि जबरदस्तीने, काहीतरी धमकी देऊन वेगळे राहण्यास भाग पाडणे या मात्र दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. बऱ्याचदा वेगळे राहण्याचा हट्ट हे घटस्फोट घेण्यामागचे एक कारण असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. पत्नीने सतत वेगळे राहण्याची मागणी करणे आणि नवऱ्याच्या आई-वडिलांपासून स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी त्याच्या मागे लागणे हा नवऱ्याचा मानसिक छळ होऊ शकतो का? पत्नीच्या अशा वर्तनामागे कोणतेही रास्त कारण नसताना असे सातत्याने घडत असेल आणि त्यामुळे वैवाहिक जीवन अस्थिर होत असेल, तर परिस्थितीनुसार ते मानसिक क्रौर्य ठरू शकते, असा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोन मद्रास उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वीच्या CMA No.2942 of 2026 या निकालात मांडला आहे. या केसची पार्श्वभूमी थोडक्यात लक्षात घेऊ..या केसशी संबंधित दोघांचा विवाह ६ जून २०१९ रोजी झाला. पतीच्या म्हणण्यानुसार, विवाहानंतर पत्नी काही काळच सासरच्या घरी राहिली आणि त्यानंतर वारंवार माहेरी जाऊ लागली. पती व त्याच्या कुटुंबीयांनी तिला परत आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ती अनेक महिने माहेरी राहिली. पत्नीला संयुक्त कुटुंबात राहणे पसंत नसल्याने पतीने स्वतंत्र घर भाड्याने घेतले. त्यानंतर पत्नीच्या माहेराजवळही निवासाची व्यवस्था करण्यात आली. तरीही पत्नी पुन्हा माहेरी गेली आणि वैवाहिक सहजीवनास नकार दिला. पतीने पुढे असा दावा केला, की तो आपल्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा असून, त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी त्याच्यावर होती. तरीही पत्नीने त्याला त्यांच्यापासून वेगळे राहण्यास भाग पाडले. पत्नीने मात्र सासरच्या मंडळींकडून त्रास होत असल्याचा आरोप केला आणि पतीनेच तिला घराबाहेर काढल्याचे सांगितले. तिने पतीवर विवाहबाह्य संबंधांचेही आरोप केले. त्यांच्या वैवाहिक जीवनातून एका मुलीचा जन्म झाला, त्यामुळे पतीने कौटुंबिक न्यायालयामध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने सर्व बाजू लक्षात घेऊन पतीच्या बाजूने घटस्फोट मंजूर केला. मात्र त्यास पत्नीने उच्च न्यायालयासमोर अपील केले आणि असा दावा केला, की सासरच्या मंडळींकडून तिला त्रास होत असल्याने तिला माहेरी राहणे भाग पडले. मात्र, उच्च न्यायालयानेदेखील पत्नीचे अपील फेटाळताना नमूद केले, की एकतर पत्नीने पतीची उलटतपासणी घेतली नाही आणि स्वतःच्या आरोपांना पुष्टी देणारा कोणताही पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे उपलब्ध पुराव्यावर कौटुंबिक न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला.न्यायमूर्ती पी. टी. आशा आणि न्यायमूर्ती एन. माला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, की पती-पत्नीचे नाते हे अन्योन्य (Reciprocal) असते. ते कोणत्याही एकाच जोडीदाराच्या इच्छेनुसार चालू शकत नाही. विवाह टिकविण्यासाठी परस्पर सामंजस्य, प्रेम आणि सहकार्य आवश्यक आहे. कारणाशिवाय वारंवार माहेरी जाण्यामुळे पतीच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक छोट्या वादानंतर पत्नी सासरचे घर सोडून जाईल अशी भीती पतीच्या मनात निर्माण होत असल्यास, ते ‘क्रौर्य’ ठरू शकते.येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक केसच्या फॅक्ट्स (पार्श्वभूमी) वेगळ्या असतात आणि त्या अनुषंगाने कायद्याच्या तरतुदी, तसेच सादर केल्या जाणाऱ्या पुराव्यांवरही प्रत्येक केसचा निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे घटस्फोटाच्या प्रत्येक केसला वरील निकाल लागू होईलच असे नाही..Premium|Monaco Grand Prix : मोनॅकोच्या वैभवशाली कसिनो स्क्वेअरपासून फॉर्म्युला एकच्या थरारक ट्रॅकपर्यंतची सफर....मात्र मर्यादा महत्त्वाचीया निर्णयाचा अर्थ असा नाही, की पत्नीने स्वतंत्र घराची मागणी केली की ते आपोआप क्रौर्य ठरते. स्वतंत्र राहण्याची मागणी जर सासरच्या मंडळींकडून होणारा छळ, हिंसा, असुरक्षितता किंवा अन्य न्याय्य कारणांमुळे असेल, तर परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असू शकते. अलीकडील न्यायनिर्णयांमध्येही हा फरक अधोरेखित करण्यात आला आहे. म्हणूनच मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रत्येक वैवाहिक वादासाठी काळ्या दगडावरची रेष नसून, या विशिष्ट प्रकरणातील वर्तनाच्या एकत्रित परिणामावर आधारित निर्णय आहे. विवाह अधिकारांइतकाच परस्पर जबाबदाऱ्यांचाही संबंध आहे. कोणत्याही एका जोडीदाराच्या एकतर्फी अटींवर नव्हे, तर परस्पर आदर, सामंजस्य आणि विश्वासावर वैवाहिक जीवन टिकते, हा या निर्णयाचा मुख्य कायदेशीर संदेश आहे.हिंदू विवाह कायदा १९५५नुसार, पती किंवा पत्नी जोडीदाराशी क्रूरतेने (छळवणूक) वागल्यास घटस्फोटाचा हक्क उपलब्ध होतो. मात्र क्रौर्य - क्रुएल्टी या संज्ञेची कोणतीही कठोर किंवा सर्वसमावेशक व्याख्या कायद्यात दिलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात संबंधित पक्षांचे वैवाहिक जीवन, परिस्थिती, वर्तनाची सातत्यता आणि त्या वर्तनाचा दुसऱ्या जोडीदारावर झालेला परिणाम यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो..सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकावैवाहिक क्रौर्याची संकल्पना नवीन नाही. शोभा राणी विरुद्ध मधुकर रेड्डी (1988)1 SCC 105 केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की क्रौर्य हे शारीरिक किंवा मानसिक असू शकते आणि ते परिस्थितीनुसार ठरवावे लागते. मानसिक क्रौर्य होते की नाही हे ठरविताना संबंधित वर्तनाचा दुसऱ्या जोडीदाराच्या मनावर झालेला परिणाम महत्त्वाचा असतो.व्ही. भगत विरुद्ध डी. भगत (1994) 1 SCC 337 केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, मानसिक क्रौर्य म्हणजे अशा प्रकारचे मानसिक दुःख किंवा यातना ज्यामुळे एकत्र राहणे अवाजवी किंवा असह्य ठरते, असा दृष्टिकोन मांडला होता. तसेच समर घोष विरुद्ध जया घोष (2007) 4 SCC 511 या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की मानसिक क्रौर्य ठरविण्यासाठी कोणतीही एक निश्चित किंवा ‘स्ट्रेट-जॅकेट फॉर्म्युला’ असू शकत नाही. वैवाहिक जीवनातील संपूर्ण परिस्थिती, वर्तनाची सातत्यता आणि त्याचा एकत्रित परिणाम विचारात घ्यावा लागतो. केवळ किरकोळ वाद किंवा वैवाहिक जीवनातील सामान्य चढ-उतार हे स्वतःहून क्रौर्य ठरत नाहीत.नरेंद्र वि. मीना, सिव्हिल अपील क्र. ३२५३./२००८ या केसचा पतीच्या बाजूने निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते - ‘लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे हे अजूनही आपल्या संस्कृतीमध्ये बसत नाही. विशेष करून जेव्हा मुलाचे आई-वडील हे पूर्णपणे त्याच्यावरच सर्वार्थाने अवलंबून असतात. अशा वेळी तर बायकोने नवऱ्याकडे त्याच्या आई-वडिलांपासून स्वतंत्रपणे राहण्यासाठी आग्रह धरणे, हा नवऱ्याचा मानसिक छळच आहे. ज्या आई-वडिलांनी आपल्याला वाढवले, स्वतःच्या पायावर उभे केले, त्यांची वृद्धापकाळात काळजी घेणे हे प्रत्येक मुलाचे कर्तव्यच आहे. पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे लग्न झाल्यावर वेगळे राहण्याची आपल्याकडे पद्धत नाही. उलटपक्षी लग्न झाल्यावर सासरच्यांबरोबर एकरूप होऊन त्यांच्याबरोबरच राहणे हे आपल्याकडे पाहायला मिळते. कुठलेही सबळ कारण असल्याशिवाय पत्नी तिच्या नवऱ्याला आई-वडिलांपासून स्वतंत्र राहण्यास भाग पडू शकत नाही.’ हा घटस्फोटाचा खटला तब्बल २० वर्षे चालला, आणि अर्थात या निकालावर टीकादेखील झाली होती.नाण्याच्या दोन बाजूप्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात आणि त्याचाही विचार करायला पाहिजे, असे न्यायालयाचे हे निकाल वाचून वाटते. वेगळे राहण्याची कारणे व्यक्तीपरत्वे वेगळी असू शकतात. वेगळे राहणारे प्रत्येक जोडपे काही पत्नीचे सासू-सासऱ्यांशी पटत नाही म्हणून वेगळे राहत नाही. कित्येक वेळा घर लहान असते म्हणून लग्नानंतर पती-पत्नी वेगळे राहतात. हल्ली गृहकर्जदेखील सहज उपलब्ध होते, पती-पत्नी दोघेही कमावते असतात आणि त्यामुळे आधीच्या पिढीला घर घेताना जेवढ्या अडचणी आल्या, तेवढ्या नवीन पिढीला येत नाहीत. अगदी विकत नाही, पण भाड्याने घर घेऊन स्वतंत्र संसार करणे यात खरेतर आजच्या काळात अक्षेपार्ह राहिलेले नाही. तसेच वेगळे राहणारे जोडपे व विशेषकरून पत्नी तिच्या सासू-सासऱ्यांची काळजी घेत नाही असाही अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. मुलांच्या संसारात आई-वडिलांचा होणार अनावश्यक हस्तक्षेप हेसुद्धा घटस्फोटाचे प्रमुख कारण आढळून येते. अशा परिस्थितीमध्ये पत्नीने वेगळे राहण्याची मागणी केली तर त्यात काही गैर नाही, असे परखड मत काही मुलींनी व्यक्त केले आहे. कारण मुलींना तसेच मुलांनाही त्यांचा संसार टिकवायचा असतो. घटस्फोट हा कायम सर्वात शेवटचा पर्याय असतो. दोन स्वतंत्र संसार केले म्हणून आई-वडील आणि मुलगा-सुनेच्या नात्यामध्ये वितुष्ट येतेच असे कोणतेही गृहीतकदेखील नाही आणि वेगळे राहूनदेखील एकमेकांना अडीअडचणीच्या काळात सांभाळून घेणारी अनेक उदाहरणे आपल्याला आजूबाजूस दिसतील. रोज भांडण्यापेक्षा वेगळे राहून नाती टिकणार असतील, तर तसे करणे बरोबर नाही का? तसेच मुलेबाळे झाल्यावर आजी-आजोबांची गरज लागतेच आणि त्यावेळी जरी आजी-आजोबा वेगळे राहत असले, तरी बऱ्याचदा दिवसभर ते नातवंडांना सांभाळत असल्याची खूप उदाहरणे आजूबाजूला आहेत.वरील निकालात नमूद केलेला न्यायालयाला अभिप्रेत असलेला हिंदू समाज आत बदलत चालला आहे आणि बदलत्या काळाप्रमाणे खरेतर न्यायालयाचे निकाल बदलत असतात, असे अत्यंत आदरपूर्वक म्हणावेसे वाटते. ‘मोरॅलिटी’ची व्याख्या स्थळ, काळपरत्वे नेहमीच बदलत असते. वेगळा संसार करण्यासाठी जर प्रत्येक वेळेला तथाकथित सामाजिक चालीरीती सांभाळाव्या लागणार असतील तर मात्र अवघढ आहे. पत्नी तिचे घर, आई-वडील यांना सोडून पतीच्या घरी राहण्यास जाते, तर मग याच लॉजिकने विचार केला तर छळवणूक कोणाची होते? असा उपरोधिक सवालदेखील सोशल मीडियावर विचारला गेला आणि यात फक्त स्त्रियाच नाही, तर पुरुषांनीदेखील पुढाकार घेतला. आता हम दो-हमारा एक हा जमाना आहे. त्यामुळे जशी मुलांवर त्यांच्या आई-वडिलांची जबाबदारी असते, तशीच मुलींवरही त्यांच्या आई-वडिलांची जबाबदारी असतेच की! काही ठिकाणी आई-वडीलच समजून घेऊन मुलांचा वेगळा संसार नीट लावून देतात आणि वेगळे राहून ‘हम भी खुश और तुम भी खुश’ असा सारासार विचार ठेवतात, असेही आपण पाहिले असेलच.आई-वडिलांची तसेच सासू-सासऱ्यांची काळजी घेणे हे प्रत्येक मुला-मुलीचे कर्तव्य आहे यात काही वादच नाही, पण केवळ वेगळा संसार केल्यामुळे या कर्तव्यास बाधा येते असे समजणे पूर्णपणे गैरलागू आहे. परत सांगावेसे वाटते, प्रत्येक केसची, विशेषतः घटस्फोटाच्या केसची पार्श्वभूमी वेगळी असते. वरील केसमध्येदेखील सतत आत्महत्येच्या धमक्या देणे आणि खोटे आरोप करणे ही प्रमुख कारणे होती. त्यामुळेच वरील निकाल प्रत्येक घटस्फोटाच्या केसला लागू होतो किंवा नाही हे त्या त्या केसच्या पार्श्वभूमीवरच ठरेल.लेखक पुणेस्थित कायदेतज्ज्ञ व लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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