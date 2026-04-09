Premium|Benefits of reading aloud to children : आजीच्या गोष्टी जपून ठेवण्याची गरज!

रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.inपालक-शिक्षक मुलाला गोष्टी वाचून दाखवतात, तेव्हा ते त्याच्या डोळ्यांत पाहतात, आवाजाचा सूर बदलतात, प्रतिक्रियांसाठी थांबतात आणि तो अनुभव वाटून घेतात. ही देवाणघेवाण स्क्रीन करूच शकत नाही. मुलांच्या मेंदूचा विकास खऱ्या मानवी संवादातून सर्वोत्तम होतो..Premium|Adolescent Brain Development : मुले हट्टी झालीत की त्यांच्या मेंदूत 'केमिकल लोचा' सुरू झालाय? जाणून घ्या मेंदूतील विस्मयकारक बदल.डिजिटलवर वाचणे हे छापील माध्यमात वाचण्यासारखे नसते...तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे? खालील घटनांवर तुमच्या मुलाचा मेंदू कशाप्रकारे प्रतिक्रिया देतो यात काय फरक आहे?१. तुम्ही त्यांना गोष्ट वाचून दाखवता.२. तुम्ही त्यांना तुमच्या फोनवर गोष्ट ऐकवता.शास्त्रज्ञांच्या मते, एक आणि दोनमधील फरक दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही आणि यामुळे तुमच्या मुलांच्या आयुष्याचा पायाच बदलू शकतो.बसून गोष्टी सांगणे किंवा वाचून दाखवणे या आजीच्या गोष्टी सांगण्याच्या पद्धतीकडे लवकरात लवकर आपण परत फिरायची गरज आहे.‘न्यूरो-रेग्युलेशन’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेलं एक संशोधन या बाबतीत महत्त्वपूर्ण मानले जाते. त्यासाठी त्यांनी चार ते सहा वयोगटातील मुलांना दोन गटांत विभागले : एका गटाला मोठ्यांनी पुस्तकातून गोष्टी वाचून दाखवल्या; तर दुसऱ्या गटाने त्याच गोष्टीचे स्वरूप स्क्रीनवर पाहिले. EEG वापरून दोन्ही गटांच्या मेंदूमधले बदल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्सच्या माध्यमातून तपासले गेले.प्रयोगाचे निकाल आपल्याला महत्त्वाचे संकेत देतात. गोष्टी ऐकवल्या गेलेल्या मुलांपेक्षा, ज्या मुलांना स्क्रीन दाखवण्यात आला त्यांचे EEG सिग्नल्स, हे 'लक्ष केंद्रित करायला अडथळा येतो' हे दर्शवणाऱ्या सिग्नल्सच्या जवळ जाणारे होते. स्क्रीन दाखवल्या गेलेल्या गटामध्ये, विशेषकरून 'बिटा बँड'च्या तुलनेत 'थिटा बँड'मध्ये अधिक सिग्नल्स होते, जे लक्ष केंद्रित करण्याच्या क्षमतेतील कमतरता दर्शवतात; पण गोष्टी ऐकणाऱ्या मुलांमध्ये, हे दिसले नाही. हेच सोप्या भाषेत सांगायचे; तर स्क्रीन बघणाऱ्या मुलांचे मेंदू हे लक्ष न लागणे, अशा स्थितीत होते, ज्याला न्यूरॉलॉजिस्ट संघर्षाची स्थिती म्हणतात,शिकण्याची नाही.जेव्हा आई-वडील किंवा आजी-आजोबा गोष्ट वाचून दाखवतात, तेव्हा मुलाला एक मानवी नाते अनुभवता येते. ते गोष्टीत रमून जातात आणि प्रश्नही विचारतात. ते नैसर्गिकरीत्या जिज्ञासू असतात आणि पुढची काही पाने वाचण्यात गुंतून जातात. यामुळे ते केवळ निष्क्रिय श्रोते न राहता सक्रिय सहभागी बनतात. स्क्रीन गटात लक्ष देण्यासंबंधीचे समान फायदे दिसून आले नाहीत. दोन्ही गटांतील मुलांना लक्ष देण्यासंबंधी कोणतीही पूर्वसमस्या नव्हती; परंतु प्रयोगाच्या केवळ सहा आठवड्यांच्या कालावधीतच, त्यांच्या मेंदूत हा फरक मोजता येण्याजोगा झाला..वाचन हे मनुष्यासाठी बौद्धिक/मानसिकदृष्ट्या एवढे समृद्ध करणारे का ठरते?कल्पनाशक्ती हा या उत्तरातील काही भाग. जेव्हा मुले गोष्टी ऐकतात तेव्हा मेंदूची समज वाढवणारे आणि भाषेसंबंधित काम करणारे भाग कार्यान्वित होतातच; पण ते काही बघत नसले तरी दृश्य क्षमतांवरसुद्धा काम करणारा भागही जागा होतो; कारण ते त्यांच्या कल्पनेच्या डोळ्यांनी कथा पाहतात. दीर्घकालीन विकासाकरिता, अशी कल्पनाशक्ती कार्यान्वित होणे खूप महत्त्वाचे ठरते. गोष्ट ऐकताना वापरले गेलेले हेच मेंदूचे विभाग पुढे, शब्द स्वतंत्रपणे वाचताना वापरले जातात.'डेव्हलपमेंटल सायन्स' या जर्नलमध्ये २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असाच एक प्रयोग नोंदवला गेला. यात, २८ लहान मुलांना गोष्टी वाचून दाखवताना त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी fNIRS नावाची एक विशेष मेंदू-स्कॅनिंग पद्धत वापरण्यात आली. ही पद्धत मेंदूतील रक्तप्रवाहाचा मागोवा घेऊन त्याचे कोणते भाग सक्रिय आहेत हे पाहते. ज्या मुलांना प्रत्यक्ष वाचकाने गोष्टी वाचून दाखवल्या, त्यांच्या मेंदूच्या भावना आणि इतरांच्या भावना समजून घेण्यासाठी जबाबदार असलेल्या भागांमध्ये अधिक क्रियाशीलता दिसून आली. सोप्या भाषेत सांगायचे; तर त्यांचे मेंदू सामाजिकदृष्ट्या अधिक 'सक्रिय' झाले होते.जेव्हा पालक किंवा शिक्षक मुलाला गोष्टी वाचून दाखवतात, तेव्हा ते त्याच्या डोळ्यांत पाहतात, आवाजाचा सूर बदलतात, प्रतिक्रियांसाठी थांबतात आणि क्षणोक्षणी तो अनुभव वाटून घेतात. ही देवाणघेवाण स्क्रीन करूच शकत नाही. व्हिडिओसुद्धा त्याच प्रकारे चालतो आणि तो मुलाच्या प्रतिक्रियेनुसार स्वतःला जुळवून घेऊ शकत नाही किंवा त्याची उत्सुकता शमवू शकत नाही.शास्त्रज्ञांना हे फार पूर्वीपासून माहीत आहे, की मुलांच्या मेंदूचा विकास खऱ्या मानवी संवादातून सर्वोत्तम होतो. स्क्रीन तथ्ये शिकवू शकते; परंतु एक माणूस त्याहून अधिक मौल्यवान काहीतरी देतो - तो म्हणजे, आपल्यासमोर असलेल्या मुलाला दिलेला खराखुरा प्रतिसाद... आणि असे दिसून आले आहे, की मुलाच्या विकसित होणाऱ्या मेंदूला हा फरक अगदी जैविक पातळीपर्यंत कळतो..एका ओळीत स्पष्ट करायचे झाल्यास, स्क्रीन फक्त आशय पोहोचवतात; तर माणसे त्याचबरोबरीने बंध निर्माण करतात.एका वेगळ्या अभ्यासात असे आढळून आले, की स्क्रीनचा जास्त वापर हा पूर्व-प्राथमिक वयोगटातील मुलांमध्ये मेंदूच्या पांढऱ्या पदार्थाची अखंडता कमी होण्याशी आणि सुरुवातीच्या साक्षरता कौशल्यांच्या कमकुवतपणाशी संबंधित होता.माझा मुद्दा हा आहे, की असंख्य अभ्यास हेच सिद्ध करतात. तुमचा मेंदू एखाद्या व्यक्तीने आणि स्क्रीनने सांगितलेल्या गोष्टींना सारख्याच प्रकारे प्रतिसाद देत नाही. तसेच, तो कागद आणि स्क्रीनवरील वाचनही सारख्याच प्रकारे करत नाही. शब्द एकसारखे असले तरी, माहितीवर प्रक्रिया करण्याची, ती लक्षात ठेवण्याची आणि समजून घेण्याची पद्धत मूलभूतपणे बदलते. हा बदल सूक्ष्म असतो - तो आपल्या कधीच लक्षात येत नाही; तरीही तो आपल्या शिकण्याच्या पद्धतीला नव्याने आकार देण्याइतका शक्तिशाली असतो. स्क्रीन आकर्षक आणि उत्तेजक वाटू शकतात; परंतु लहान मुलांमध्ये त्यामुळे निर्माण होणारी मेंदूची क्रिया ही एकत्रित वाचनादरम्यान दिसून येणाऱ्या क्रियेपेक्षा गुणात्मकदृष्ट्या वेगळी असते. स्क्रीनचा वापर, विशेषतः टीव्ही शो आणि चित्रपट पाहण्याचा, भाषिक कौशल्यांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. कदाचित पुरेशा संवादाशिवाय निष्क्रियपणे पाहण्याच्या स्वरूपामुळे हे घडत असावे..चांगली बातमी ही आहे, की उपाय अत्यंत पारंपरिक, विनामूल्य, प्रत्येक पालकाला अथवा मुलाची काळजी घेणाऱ्या सर्वांना सहज उपलब्ध असणारा आहे. मुलांशेजारी बसा. पुस्तक उघडून मोठ्याने वाचा. शास्त्र सांगते, की असे केल्याने मेंदू जसे काम करण्यासाठी बनवला आहे, तसे तो करू लागेल आणि लहानपणापासून तुम्ही त्यांना वाचून दाखवत असल्यामुळे, तेसुद्धा वाचक बनण्याची शक्यता असते. 