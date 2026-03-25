Premium|Debt Management and EMI Planning : ऋणं कृत्वा सुखं जिवेत - पण किती काळ?

अभिजीत कोळपकरतुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी उत्पन्न वाढवणं किंवा खर्च कमी करणं या दोन पर्यायांव्यतिरिक्त फारसे वास्तवात येणारे पर्याय नसतात. मानवी इच्छा अफाट आहेत. एखाद्या कर्जाची परतफेड पूर्णपणे झाली, तर नवीन ईएमआय सुरू करण्यापेक्षा गुंतवणुकीसाठी म्युच्युअल फंड एसआयपी सुरू करायला तुम्ही प्राधान्य द्यायला हवं. कर्ज घेणं ही समस्या नाही, तर बेजबाबदारपणे कर्ज घेणं आणि कर्ज काढून फालतू खर्च करणं हे तुम्हाला नक्कीच अडचणीत आणू शकतं.यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।। चार्वाक दर्शनया श्लोकानुसार, जोवर आपण जिवंत आहोत तोवर सुखानं जगावं. त्यासाठी कर्ज घेऊन तुपासारखा ऐषोआरामी उपभोग घ्यावा लागला तरी तो घ्यावा. कारण मृत्यूनंतर शरीर भस्म होऊन राखेत रूपांतरित होतं आणि ते परत येणं शक्यच नाही. पण आजघडीला अशा प्रकारे निव्वळ उपभोगासाठी कर्ज घेणं यात खरोखरच शहाणपण आहे का? .भारतीय अर्थव्यवस्थेत आज कर्जाचं प्रमाण वेगानं वाढताना दिसत आहे. २०२४-२५ या कालावधीत सुमारे २८.३ कोटी लोकांनी कर्ज घेतली असून, एकूण कर्जाची रक्कम १५.७ लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. याच्या तुलनेत २०१७-१८मध्ये कर्जदारांची संख्या केवळ १२.८ कोटी होती. म्हणजे अवघ्या सात वर्षांत कर्जदारांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे, असं आरबीआय फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट २०२४-२५ सांगतो. आरबीआय बुलेटिन, ऑगस्ट २०२५च्या आकडेवारीनुसार, सध्या एकूण घरगुती कर्जाचं प्रमाण जीडीपीच्या सुमारे ४.७ टक्के इतकं आहे आणि ट्रान्सयुनियन सिबिल व आरबीआय आकडेवारीनुसार, साधारण प्रत्येक कर्जदारावर सरासरी सुमारे ४.८ लाख रुपये कर्ज आहे. त्याचवेळी भारतीयांची निव्वळ आर्थिक बचत जीडीपीच्या सुमारे ५.३ ते ६ टक्क्यांदरम्यान आली आहे. यावरून बचतीपेक्षा कर्जावर आधारित खर्च वाढताना दिसत असल्याचे आरबीआय हाऊसहोल्ड फायनान्शिअल सेव्हिंग्ज डेटा पाहिल्यावर स्पष्ट होते.आजच्या काळात कर्ज मिळवणं खूप सोपं झालं आहे. तुमचं उत्पन्न नियमित असेल, तर ते किती कमी किंवा जास्त आहे यापेक्षा तुमचा क्रेडिट स्कोअर चांगला असेल तर बँका व फायनान्स कंपनीचे लोक ‘कर्ज घ्या, कर्ज घ्या’ म्हणून अक्षरशः तुमच्या मागे लागतात, हा अनुभव अनेकांना आला असेलच. घर खरेदी, गाडी खरेदी अशा मोठ्या गोष्टींबरोबरच फिश टँक विकत घेणं, हेअर ट्रान्सप्लांट करणं, खोटा दात बसवणं अशा कुठल्याही गोष्टीसाठी आज कर्ज मिळतं! कर्जाची उपलब्धतेबरोबरच कर्जाचे पैसे पटकन अकाउंटला जमा होणं, हेही आज शक्य झालं आहे. 'दोन मिनिटांत लोन', 'चार तासांत पैसे अकाउंटला जमा' या प्रकारच्या जाहिराती तुमच्या नजरेस पडल्या असतीलच.मनात इच्छा निर्माण झाली की ती लगेच पूर्ण व्हावी असं प्रत्येकाला वाटतं. या इच्छापूर्तीसाठी आज बँका आणि फायनान्स कंपन्या उभ्याच आहेत. इच्छापूर्तीच्या बदल्यात त्यांना फक्त कर्जावरचं व्याज आणि विविध प्रकारचं शुल्क द्यावं लागतं इतकंच! अनेक लोकांच्या मासिक उत्पन्नाचा खूप मोठा भाग कर्जाचे हप्ते भरण्यामध्ये जातो. त्यामुळे त्यांचं उत्पन्न जरी भरपूर असलं, तरी गुंतवणूक किंवा भविष्याच्या तरतुदीसाठी फार पैसे त्यांच्याकडे शिल्लक राहत नाहीत..गेल्या काही वर्षांत बहुसंख्य भारतीय अधिक चांगल्या लाइफस्टाइलच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठीही कर्ज घेत आहेत. कर्ज घेण्याची ही आक्रमकता काही आपोआप आलेली नाही. कर्जाची परतफेड अतिशय चांगल्या पद्धतीने होत असल्यामुळे बँका जास्त कर्ज द्यायला तयार होतात. ‘अंथरूण पाहून पाय पसरा’ ही म्हण बदलून आज अनेकजण कर्ज घेऊन अंथरूणच मोठं करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कर्ज घेणं म्हणजे कमीपणा ही भूमिका जाऊन कर्ज घेणं ही एक प्रकारची फॅशन तयार झाली. मी किती जास्त क्रेडिट कार्ड्स वापरतो हे जणू स्टेटसचं लक्षण झालं. मासिक उत्पन्नातून किती जास्त हप्ते भरता येतील, तेवढी कर्ज घेण्यास सुरुवात झाली. उत्पन्न किती आहे यापेक्षा हप्ते भरण्याइतकं उत्पन्न आहे हे महत्त्वाचं ठरू लागलं आहे. गाडी, टीव्ही, फोन किंवा बाइक यांची किंमत किती आहे यापेक्षा त्यांचा ईएमआय माझ्या पगारातून किती भरू शकतो हे पाहिलं जातंय. या सगळ्या प्रवासात लोक पुढील काही गोष्टी गृहीत धरतात - आपलं सध्याचं मासिक उत्पन्न अनंत काळापर्यंत असंच सुरू राहणार आहे किंवा त्यात कुठल्याही अडचणींशिवाय वाढच होणार आहे आणि महागाई आहे तितकीच राहणार आहे. भविष्यामध्ये आपल्याला फार काही आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि खर्च नसतील. वाढतं उत्पन्न तेव्हाची लाइफस्टाइल मेंटेन करायला पुरेसं असेल. म्हणून उद्याची चिंता करण्यापेक्षा आजच काय तो दिलखुलास खर्च करून घ्या. यासाठी कर्ज घ्यावं लागलं तर घ्यायलाच हवं. थोडक्यात ‘ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, याव्जीवं सुखम् जीवेत्’ असं यांचं धोरण असतं. पण गोष्ट अशी आहे, की आपण गृहीत धरलेल्या गोष्टी प्रत्यक्षात तशाच घडतात असं नाही. बहुतेक लोकांच्या आयुष्यात कायम अनपेक्षित अडचणी समोर येत असतात. ईएमआयच्या आहारी गेल्यामुळे वरची गृहीतकं एखाद्याला कसं अडचणीत आणतात ते आपण समजून घेऊ या.दोन प्रकारचं कर्ज असतं, एक टाळता येणारं आणि दुसरं टाळता न येणारं. विविध प्रकारची गॅजेट्स, घराचं नूतनीकरण, प्रवास यांसारख्या गरजेच्या नसणाऱ्या गोष्टींसाठी घेतलेले कर्ज हे टाळता येणारं कर्ज असतं. वैद्यकीय व घरगुती आर्थिक आणीबाणी, घरखरेदी, शिक्षण, व्यवसायवृद्धी यासाठी घेतलेलं कर्ज हे टाळता न येणारं कर्ज असतं..कर्जाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे अनेक कुटुंबांवर गंभीर परिणाम होताना दिसतात. एका अभ्यासानुसार, ८५ टक्के कर्जदार त्यांच्या मासिक उत्पन्नाच्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम ईएमआय भरण्यात खर्च करतात. उदाहरणार्थ, ३५ ते ६५ हजार रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना ₹ २८ हजार ते ₹ ५२ हजारांपर्यंत ईएमआय भरावे लागतात. परिणामी ६५ टक्के लोकांना आवश्यक खर्चात कपात करावी लागते. काही वेळा मुलांचं शिक्षण थांबवणं किंवा वैद्यकीय उपचार पुढे ढकलणं अशा कठीण निर्णयांपर्यंत परिस्थिती पोहोचते. आर्थिक तणावाचा परिणाम मानसिक आरोग्यावरही होतो. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जदारांना चिंता, ताण आणि नैराश्य यांसारख्या समस्या जाणवतात. या सर्व गोष्टी सूचित करतात, की सहज उपलब्ध होणाऱ्या कर्जांच्या मागे एक गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता दडलेली आहे.प्रत्येक दुसऱ्या गोष्टीसाठी आपल्याला पर्सनल लोन किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर करावा लागतो आहे, म्हणजे आपल्याकडे पैसे नाहीत हे कटू सत्य स्वीकारा. कर्ज काढून एन्जॉय केलेल्या हॉलिडेचे फोटो खूप छान येतील, सोशल मीडियावर त्यांना खूप लाइक्स आणि कॉमेंट्सही येतील. ज्यांना जळवायचं आहे त्यांना तुम्ही पुरेपूर जळवाल. परंतु कर्ज परतफेड करताना नाकीनऊ आल्यावर हेच फोटो तुम्हाला मानसिक त्रास देतील, याची कृपया नोंद घ्या.तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी उत्पन्न वाढवणं किंवा खर्च कमी करणं या दोन पर्यायांव्यतिरिक्त फारसे वास्तवात येणारे पर्याय नसतात. मानवी इच्छा अफाट आहेत. तुम्हाला स्वतःलाही कल्पना असेल, की तुम्हाला जे जे काही अपेक्षित आहे ते बहुतेक वेळा झालेलं नाही. काहीही करून केवळ कर्ज मिळतं म्हणून आणि ईएमआय भरणं तुम्हाला शक्य आहे म्हणून एखादी महागडी वस्तू विकत घेणं, म्हणजे स्वतःवर तुमचं नियंत्रण नाही हे एकप्रकारे सिद्ध करणं आहे.एखाद्या कर्जाची परतफेड पूर्णपणे झाली, तर नवीन ईएमआय सुरू करण्यापेक्षा गुंतवणुकीसाठी म्युच्युअल फंड एसआयपी सुरू करायला तुम्ही प्राधान्य द्यायला हवं. कर्ज घेणं ही समस्या नाही, तर बेजबाबदारपणे कर्ज घेणं आणि कर्ज काढून फालतू खर्च करणं हे तुम्हाला नक्कीच अडचणीत आणू शकतं..कर्ज घेणं वाईट नाही...सर्वच ईएमआय वाईट नाहीत. योग्य प्रकारे कर्ज घेऊन संपत्ती निर्माण करणं व योग्य वयात उत्तम लाइफस्टाइलचा अनुभव घेणं कर्जामुळे शक्य होतं. बचत करणं हे कर्ज घेण्याला प्रत्येक वेळेस पर्याय होऊ शकत नाही. प्रत्येक मोठा खर्च तुम्ही बचत करून भागवू शकत नाही. घर विकत घेण्यासाठी तुम्ही दरमहा बचत करत असाल, तर त्यातून डाउन पेमेंटची रक्कम जमा होऊ शकेल. संपूर्ण घराच्या किमतीइतकी रक्कम तुम्ही बचत करून साठवायचा विचार करत असाल, तर तोपर्यंत महागाईमुळे घराच्या किमती तुमच्या आवाक्याच्या बाहेर गेलेल्या असतील. मोबाईल खरेदीसाठी मात्र तुम्ही बचत करूनच आपला आर्थिक आवाका लक्षात घ्यायला हवा. अनावश्यक व आवश्यक गोष्टी यातील भेद लक्षात घ्या. इच्छा आणि गरजा यातील फरक लक्षात आल्यावर तुम्ही कोणत्या गोष्टीसाठी कर्ज घ्यायचं आहे आणि कोणत्या नाही हे सहज समजू शकाल. उदाहरणार्थ, सहा लाखांची गाडी थेट विकत घेणं कठीण वाटू शकतं. पण ईएमआयमुळे ती परवडण्याजोगी वाटते. त्यामुळे कर्ज घेताना परतफेडीची क्षमता नीट तपासणं आवश्यक आहे.स्वतःच्या मालकीचं घर व्हावं ही प्रत्येक कुटुंबाची इच्छा असते. आणखी मोठं घर घ्यावं किंवा शहराच्या अधिक चांगल्या भागामध्ये आपलं घर असावं किंवा एकापेक्षा जास्त घरं असावीत, असं उत्पन्नाच्या वाढीबरोबर वाटत असतंच. एकदम ४० लाख रुपयांचं घर विकत घेणं ही मध्यमवर्गीय व्यक्तीसाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. जर पुढील १५ वर्षांत परतफेड होऊ शकणारं कर्ज आठ टक्के दरानं उपलब्ध असेल आणि फक्त ₹ ३८,२२६ रकमेच्या ईएमआयद्वारे परतफेड सहज शक्य असेल, तर घराचं स्वप्न सत्यात उतरवणं आवाक्यातलं वाटतं. शिवाय स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहण्याचं सुख, समाजात वाढलेली प्रतिष्ठा, स्थैर्याचा आणि समाधानाचा अनुभव असे मानसिक फायदे व त्याचबरोबर गृहकर्जाच्या परतफेडीमुळे मिळणाऱ्या प्राप्तिकरातल्या सवलती, घराची वाढणारी किंमत अशा आर्थिक फायद्यांमुळे तुमची संपत्ती तर निर्माण होतेच व कालांतरानं उत्पन्नवाढीबरोबर मासिक हप्ताही त्या वर्षीच्या उत्पन्नाच्या मानानं कमी वाटायला लागतो.उद्योग क्षेत्रात कर्जाचा योग्य वापर केला, तर ते व्यवसाय वाढीस मदत करतं. कर्जातून तयार होणाऱ्या मालमत्तेमुळे उत्पन्न वाढत असेल तर कर्ज मित्र ठरतं. उलट उत्पन्न न मिळाल्यास ते ओझं ठरतं.लक्षात ठेवा, दिवस असो की रात्र, ऊन असो की पाऊस, थंडी असो की उन्हाळा, कर्जावरचं व्याज हे कायम सुरूच असतं. अशाच प्रकारे तुम्ही स्वतःच्या व्यक्तिगत आर्थिक नियोजनाचा विचार करा. असा समजा तुम्ही एखाद्या कंपनीचे सीएफओ आहात; त्या पदावरून तुम्ही कर्जाबाबत कशा पद्धतीनं विचार कराल? तसा विचार व्यक्तिगत कर्जाबाबत करा, म्हणजे तुमचे विचार अधिक जबाबदार होऊन तुम्ही अनावश्यक कर्ज घेणं टाळाल.अभिजीत कोळपकर पुणेस्थित सनदी लेखापाल असून, अर्थसाक्षर व्हा! आणि कर्जमुक्त व्हा!या पुस्तकांचे लेखक आहेत..ईएमआय तुमच्यासाठी फायदेशीर आहेत की नाही?सर्वप्रथम तुम्ही स्वतःला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला पाहिजे. ‘एकूण किती रकमेचं कर्ज घेतलं आहे?’ यापेक्षा ‘तुम्ही दरमहा किती ईएमआय भरू शकता?’ याकडे जास्त लक्ष द्या. ‘तुमचं कर्ज किती रकमेचं आहे?’ या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही कसं द्याल? ‘२५ लाख रुपये १५ वर्षांत परतफेड करायचे आहेत’ असं की ‘दर महिन्याला २६,८६५ रुपये ईएमआय मी भरतो आहे’ असं? दोन्ही उत्तरांचा अर्थ एकच आहे. तुम्ही दरमहा ईएमआयची रक्कम तुमच्यावरील कर्जाशी निगडित समजत असाल, तर तुमचं लक्ष आत्ता किती परतफेड करतो याकडे आहे. याउलट तुमच्या आर्थिक परिस्थितीचा नियमितपणे आढावा घेणाऱ्या अर्थसाक्षर लोकांपैकी तुम्ही असाल, तर वरीलपैकी उत्तर क्रमांक एक तुम्ही कर्जाची एकूण बाकी रक्कम म्हणून सांगाल.हे लक्षात ठेवाकोविड काळामध्ये भल्याभल्यांचं मासिक उत्पन्न थांबलं होतं. आपलं उत्पन्न कायम असंच सुरू राहणार आहे, हे एक प्रकारचं स्वप्नरंजन आहे. तंत्रज्ञानातील बदल आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे उत्पन्न कायम स्थिर राहीलच याची खात्री नसते. भविष्यात सगळं काही छान छान आहे असा विचार करून गाफील राहू नका.ईएमआयद्वारे कर्जाची परतफेड करत असताना कृपया एक लक्षात घ्या, की तुम्ही भविष्यात मिळवणारं उत्पन्न आत्ताच खर्च करत आहात.एका वर्षाच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त रकमेचं कर्ज घेतलं असेल तर अत्यंत काळजीपूर्वक परतफेडीचा प्लॅन तुम्ही तयार करायला हवा. सर्व ईएमआय भरल्यानंतर तुमच्या हातात किती पैसे शिल्लक राहतात याचं गणित मांडा.कर्जाचे सर्व हप्ते भरल्यानंतर एकूण उत्पन्नाच्या केवळ ४० टक्के रक्कम जर तुमच्याकडे शिल्लक राहत असेल, तर तुम्ही कर्जबाजारीपणाकडे वेगानं वाटचाल करत आहात, हे कृपया लक्षात घ्या.कुठल्याही गोष्टीसाठी कर्ज घेताना शांतपणे विचार करा. टाळता येणाऱ्या कर्जासाठी म्हणजे घराचं नूतनीकरण, प्रवास, मोबाईल अथवा टॅब यांसारख्या गॅजेट्स खरेदीसाठी कर्ज घेण्यापेक्षा दरमहा नियमितपणे बचत करून मगच मी या वस्तूंचा उपभोग घेण्यासाठी लायक होईन, असं स्वतःला ठामपणे सांगा. 