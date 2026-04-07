Premium|The art of balancing life : आयुष्यातील ‘पुरेसं आहे’ आणि ‘आणखी हवं’ यांच्यातलं संतुलन; आनंद, उद्देश आणि वाढीची कला

नदीम काझीक्षणभर विचार करा, एखादं झाड किती उंच वाढू शकतं? उत्तर सोपं आहे - झाडाला जितकं शक्य आहे तितकंच उंच वाढतं! म्हणूनच आपण झाडं म्हातारी होताहेत असं कधीच म्हणत नाही, ती ‘वाढत आहेत’ असंच म्हणतो. पृथ्वीवरचा प्रत्येक सजीव सर्वोत्तम होण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नशील असतो, फक्त अनेकदा माणूसच याला अपवाद ठरतो. आपल्या क्षमतेपेक्षा कमीवर समाधान मानू नका, ती खरंच अमर्याद आहे.प्राचीन इजिप्शियन संस्कृतीत अशी एक श्रद्धा आहे, की एखादी आत्मा स्वर्गात पोहोचल्यावर त्याला दोन साधे पण अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न विचारले जातात :१. तुम्ही आनंद दिलात का?२. तुम्हाला आनंद सापडला का?मानवी जीवन म्हणजे समाधानी मन आणि अंतर्मनातली जाज्ज्वल्य ऊर्मी यांच्यातलं एक अखंड नृत्य आहे. आपल्याकडे जे आहे त्याचा समाधानी आनंद आणि जे हवं आहे त्याची असमाधानी ओढ, ‘पुरेसं आहे’ ही जाणीव आणि ‘आणखी हवं’ ही इच्छा; आपल्याला परिपूर्णपणे जगायचं असेल, तर या दोन्ही गोष्टी स्वीकारणं गरजेचं आहे. आपल्याजवळ जे काही आहे त्याबद्दल कृतज्ञता बाळगणं आणि आणखी काही साध्य करण्याची इच्छाही बाळगणं. अर्थातच या दोन्हीत संतुलन हवं, कारण संतुलनच सर्व काही आहे!काहीजण आयुष्य खूपच आरामात जगत असतात. त्यांची फारशी वाढ होत नाही. आयुष्याच्या एका टप्प्यावर ते स्थिरावतात, त्यांच्या कम्फर्ट झोनमध्ये जातात. पण खरी वाढ नेहमी कम्फर्ट झोनच्या बाहेरच होत असते. याउलट, काही लोक सतत काहीतरी साध्य करण्याच्या मागे लागलेले असतात. एक ध्येय पूर्ण झालं की लगेच पुढचं लक्ष्य ठरवतात. पुढच्या प्रवासासाठी दिशा ठरवणं योग्यच आहे, पण आपल्या यशाचा आनंद साजरा करणं आणि आपण ते साध्य करू शकलोय याबद्दल कृतज्ञ राहणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. हे समजवताना मला एका सुंदर वाक्याची आठवण आली, ‘जिथं हास्याचा अंश असतो, तिथं यशाचा अंशही असतो.’आठवतंय? काही वर्षांपूर्वी 'बकेट लिस्ट' ही संकल्पना केवढी लोकप्रिय झाली होती! तेव्हा जवळपास सगळ्यांनीच आयुष्यात एकदातरी करायच्या गोष्टींची यादी केली. पण आपलं आयुष्य फक्त त्या यादीतल्या गोष्टी पूर्ण करण्यापुरतं मर्यादित नसतं; ते आयुष्याच्या 'बकेट'मध्ये आनंद, हसू, समाधान आणि आठवणी भरून काढण्यासाठीही असतं, हे लक्षात घ्यायला हवं..आनंदी मनाची रहस्यंआनंदी मनाच्या रहस्याचा विचार करताना मला द ब्लॅक होल हा लघुपट आठवला. एकदा एका कर्मचाऱ्याला एक विचित्र प्रिंटआउट सापडते. त्यावर फक्त एक काळा गोल असतो. हा गोल म्हणजे एक छिद्र असतं, ज्यातून तो घन वस्तूंना भेदून शकत असतो, आत हात घालून आतल्या गोष्टी बाहेर काढू शकत असतो. सुरुवातीला तो याचा उपयोग व्हेंडिंग मशिनमधून चॉकलेट्स काढण्यासाठी करतो. यानंतर त्याचा मोह त्याला पैशांनी भरलेल्या तिजोरीकडे नेतो. तो तिजोरीतून पैसे काढू लागतो. लवकरच त्याचा लोभ आणखी वाढतो आणि अधिकाधिक पैसे मिळवण्याच्या हव्यासानं तो त्या प्रिंटआउटच्या मदतीनं स्वतःच तिजोरीच्या आत शिरतो. पण आत गेल्यावर ती प्रिंटआउट खाली पडते आणि तो तिजोरीतच अडकून पडतो. यातून मिळणारा संदेश साधा पण प्रभावी आहे, यश म्हणजे नेहमीच अधिकाधिक मिळवण्याच्या पाठीमागे लागणं नसून, आपल्याकडे जे आहे त्यात आनंदी राहण्यातही दडलेलं असतं.माझ्या मनाला स्पर्शून गेलेली एक सुंदर गोष्ट सांगतो. एकदा एक मच्छीमार दररोज सकाळी समुद्रात जाऊन काही मासे पकडायचा आणि दुपारपर्यंत गावात परत यायचा. मग मित्रांना भेटायचा, गिटार वाजवायचा आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवायचा. एकदा एका व्यावसायिकानं त्याला सल्ला दिला, की जर त्यानं जास्त मासे पकडले, तर तो अधिक बोटी विकत घेऊ शकतो आणि आपला व्यवसाय वाढवू शकतो. मच्छीमारानं काही क्षण विचार करून विचारलं, 'याला किती वेळ लागेल?'व्यावसायिक म्हणाला, '१५-२० वर्षं लागतील, आणि मग तू निवृत्त होऊन शांतपणे राहू शकशील, कुटुंब आणि मित्रांसोबत आनंदानं वेळ घालवू शकशील.'मच्छीमार हसला आणि म्हणाला, 'तसं आयुष्य तर मी आत्ताही जगतोय!'ही गोष्ट एक प्रभावी धडा देते, आपण अधिक मिळवण्याच्या मागं धावायचं की जे आहे ते शहाणपणानं जपायचं? उत्तर सोपं आहे - झाडाला जितकं शक्य आहे तितकंच उंच वाढतं! म्हणूनच आपण झाडं म्हातारी होताहेत असं कधीच म्हणत नाही, आपण ती ‘वाढत आहेत’ असंच म्हणतो. पृथ्वीवरचा प्रत्येक सजीव सर्वोत्तम होण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नशील असतो, याला फक्त अनेकदा माणूसच अपवाद ठरतो. आपल्या क्षमतेपेक्षा कमीवर समाधान मानू नका, ती खरंच अमर्याद आहे. डॉ. स्टीफन कोवी यांचा एक अंतर्मुख करणारा प्रश्न आहे, ते त्यांच्या सेमिनारमध्ये विचारायचे, ‘तुमच्या संस्थेत काम करणाऱ्या लोकांमध्ये त्यांच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमता आहे, असं कितीजणांना वाटतं?’ जवळजवळ सगळेच हात वर करायचे. विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे, नाही का?सन २००५मध्ये स्टॅनफर्डच्या पदवीदान समारंभात स्टीव्ह जॉब्स यांनी एक सल्ला दिला होता, ‘स्टे हंग्री, स्टे फूलिश - भुकेले राहा, मूर्ख राहा.’ वॉल्ट डिस्ने शेवटपर्यंत स्वप्न पाहत राहिले. १९६६मध्ये आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर असतानाही ते वॉल्ट डिस्ने वर्ल्ड आणि इतर नवीन प्रकल्पांची योजना करत होते. स्वप्न पाहण्याची आणि कल्पनाशक्तीची त्यांची धडपड कधीच थांबली नाही. ब्रूस ली यांनी स्वतःलाच एक पत्र लिहिलं होतं, त्यात असं लिहिलं होतं, की ते अमेरिकेतील सर्वाधिक मानधन घेणारे आशियाई सुपरस्टार होतील आणि त्यांनी ते ध्येय खरोखर साध्य केलं, आंतरराष्ट्रीय कीर्ती मिळवली! एमएस धोनी - द अनटोल्ड स्टोरी या चित्रपटातला एक संवाद आठवतो, त्यात धोनीच्या स्वप्नांच्या परिघाविषयी त्याची आई म्हणत असते, ‘माझं मन सांगतं की तो थोड्याथोडक्यावर समाधानी राहणार नाही.’ सन २००२मध्ये भारतीय क्रिकेट संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी सामना खेळत होता. अनिल कुंबळे यांच्या जबड्याला चेंडू लागून फ्रॅक्चर झालं. तरीही त्यांनी पुढची २० मिनिटं खेळ सुरू ठेवला. इतकंच नाही, तर त्यांनी चेहऱ्यावर पट्टी बांधून १४ ओव्हर बॉलिंग केली आणि ब्रायन लाराची विकेट घेतली. त्यांच्या जिद्दीने लाखो लोकांना प्रेरणा दिली! सर व्हिव्हियन रिचर्ड्स यांनी या घटनेला ‘क्रिकेटच्या मैदानावर पाहिलेल्या सर्वांत धाडसी गोष्टींपैकी एक’ गोष्ट असल्याचं मान्य केलं.आपण सगळ्यांनी आपल्या आयुष्याच्या खेळात अशीच खिलाडू वृत्ती आणि जिंकण्याची आस दाखवायला हवी. आपला खेळाला आणखी पुढच्या स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न करत मोठी स्वप्नं पाहायला हवीत. आपण जीवनाला आपलं सर्वोत्तम दिलं, तर जीवनही आपल्याला सर्वोत्तमच देतं!.इकिगाई आणि संतुलन‘इकिगाई’ हा जपानी शब्द आहे, या शब्दाचा अर्थ ‘जीवनाचा अर्थ/मूल्य/उद्देश’ असा होतो. आपल्या मूळ स्वभावाशी जुळत नसलेल्या यशाच्या व्याख्येच्या मागे धावण्यापेक्षा, आपल्याला खरंच जे करायचं आहे ते मनापासून करणं अधिक महत्त्वाचं आहे. याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे बॉलिवूडमधील एक अत्यंत प्रभावी अभिनेते, दिलीप कुमार. ५४ वर्षांच्या दीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी फक्त ५७ चित्रपटांत काम केलं. पण त्यांनी चित्रपटांच्या आकडेवारीकडे लक्ष देण्यापेक्षा मनाला पटणाऱ्या, स्वभावसुसंगत भूमिका काळजीपूर्वक निवडण्यावर भर दिला.आपण स्वतःला चार सोपे प्रश्न विचारून आपला उद्देश शोधू शकतो :आपल्याला काय आवडतं?आपण कशात चांगले आहोत?जगाला कशाची गरज आहे?आपल्याला कोणत्या गोष्टीसाठी मोबदला मिळू शकतो?इकिगाई म्हणजे आयुष्याचा नकाशा आहे. तो तुम्हाला उद्देशावर टिकून राहायला आणि ‘पुरेसं आहे’ या भावनेत आणि ‘आणखी हवं’ या इच्छेत संतुलन साधायला मदत करतो. व्हिक्टर फ्रँकल हे एक प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात नाझी छळछावणीत कैद होते. त्यांनी पाहिलं, की छळछावणीतून वाचलेले कैदी सर्वात ताकदवान, निरोगी किंवा बुद्धिमान नव्हते, तर असे कैदी वाचले होते ज्यांच्याकडे जगण्याचा एक उद्देश होता! उराशी बाळगलेली स्वप्नं, अपूर्ण उद्देश आणि आयुष्याचा उमगलेला/न उमगलेला अर्थ यांनी त्यांना पुढे जाण्याचं बळ दिलं. आपला उद्देश शोधा. तुम्हाला काय साध्य करायचं आहे हे स्वतःला विचारून थांबू नका, तर ते का करायचं आहे हेही विचारा..आनंदी मन आपल्याला समाधानाची जाणीव देतं आणि स्वप्नाळू विचार महत्त्वाकांक्षेला इंधन देतात. थोडक्यात सांगायचं तर, पृथ्वीवर उंचच उंच डोंगरही आहेत आणि खोल खोल दऱ्याही; समुद्राच्या लाटा वर उसळून येतात आणि लगेच खालीही येतात; दिवस असतो तशी रात्रही असते; उन्हाळ्याच्या झळा असतात तसा पावसाळ्याच्या धाराही असतात आणि थंडीचा कडाका असतो तशी उन्हाळ्याची ऊबही असते. जशी या सगळ्या बदलांची, चढ-उतारांची, कमी-अधिकाची जीवनाच्या व्यापक उद्देशात महत्त्वाची भूमिका असते, तशीच ‘पुरेसं आहे’ ही भावना आणि ‘आणखी हवं’ ही ओढ यांचीदेखील अतिशय महत्त्वाची भूमिका असते.आज क्षणभर वेळ काढा आणि स्वतःला विचारा - तुमच्या मनाला आनंद सापडतो का? तुमचे विचार स्वप्नं पाहत राहतात का? तुम्ही आहे त्यात समाधानी राहत? की सतत असमाधानी राहून नवनवीन ध्येयांच्या मागे लागता? की तुम्ही या दोन्हीमध्ये संतुलन साधायचा प्रयत्न करता?एक कायम लक्षात ठेवा, मोठी स्वप्नं पाहा, जिथं आहात तिथून सुरुवात करा, आणि प्रवासाचा आनंद घ्यायला मात्र विसरू नका!(अनुवाद : राधिका परांजपे-खाडिलकर) नदीम काझी मुंबईस्थित मोटिव्हेशनल स्पीकर व लेखक आहेत. 