Premium|Guru Tradition in India : गुरुविण कोण दाखवील वाट?

डाॅ. पंडित विद्यासागरभारतात गुरुपरंपरा सर्वच क्षेत्रांत पाहायला मिळते, हे आपल्या संस्कृतीचे वैशिष्ट्यच आहे. पाश्चिमात्य जगातही अनेक थोर व्यक्तींनी गुरुपरंपरेचे महत्त्व मान्य केले आहे. मात्र अलीकडे यात अनेक अनिष्ट प्रथा फोफावताना दिसतात. त्यामुळे ‘गुरू’ असे म्हटले, की मनात शंका उपस्थित होतात. ही परंपरा निकोप पद्धतीने जोपासली जावी, यासाठी सर्वांनीच सजग राहिले पाहिजे.भारतीय परंपरेत ‘गुरू’ ही संज्ञा व्यापक अर्थाने प्रचलित आहे. वर्गात शिकवतो तो शिक्षक आणि जीवनाचे शिक्षण देतो तो गुरू, अशी व्याख्या करता येईल. दोघेही आपल्याला ज्ञानसंपन्न करतात. शिक्षक विषयाचे ज्ञान देतो, त्यामुळेही जीवनाचा मार्ग सापडतो. गुरू हा रूढार्थाने तुमचा शिक्षक असेलच असे नाही, परंतु तो तुमचे जीवन संपन्न करू शकतो. गुरूचे सान्निध्य परिसाप्रमाणे काम करते. हे सान्निध्य जीवन उजळून टाकते. सुदैवाने मला शिक्षक आणि गुरू दोन्हीही लाभले, त्यामुळेच मी विज्ञान विषयात प्राविण्य मिळवू शकलो. .Premium|War and Peace Philosophy : युद्ध थांबवण्याचे स्वप्न; युरोपीय विचारवंतांच्या शांततेच्या संकल्पनांचा वेध.प्राथमिक शाळेत नारायण पवार नावाचे गुरुजी होते. ते अगदी तळमळीने शिकवायचे. त्यांचा धाकही होता. त्यांच्या डोळ्यातील जरब विलक्षण होती, त्यांची शिस्त आणि स्वच्छताही वाखाणण्याजोगी होती. त्यांचा प्रभाव माझ्या मनावर कायमस्वरूपी राहिला. साधी आणि निर्मळ राहणी यांचा ते एक आदर्श होते.मला विज्ञान आणि गणित हे विषय पहिल्यापासून आवडायचे. अकरावीपर्यंत या विषयांत सतत प्राविण्य मिळवत राहिलो, मात्र माझ्यावर छाप पाडणारा शिक्षक भेटला नाही. परीक्षेसाठी विषयाचा अभ्यास करणे अशीच धारणा राहिली. अकरावीला दोन विज्ञान विषय आणि दोन गणित विषय घेतले, शिवाय तीन भाषा. दोन गणित विषयांत ९४ आणि ९७, तर दोन विज्ञान विषयांत ८७ आणि ९० असे गुण मिळाले. साहजिकच महाविद्यालयात विज्ञान शाखा निवडायचे ठरले. त्यावेळी मला अहिल्यानगर आणि पुणे यांसारख्या शहरात राहणे परवडणारे नव्हते, त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील पाटण या गावी नवीनच सुरू झालेल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. आश्चर्य म्हणजे या महाविद्यालयात विज्ञान विषयाचे चांगले शिक्षक भेटले. त्यातही माझ्या मनात भौतिकशास्त्र विषयाची आवड निर्माण केली ती प्रभू देसाई सरांनी. सरांचे व्यक्तिमत्त्व आकर्षक होते. वेष साधाच, पण चेहऱ्यावर तेज. सतत हसतमुख, पण वेळप्रसंगी गंभीर. भौतिकशास्त्रात पारंगत. मन लावून शिकविण्याची त्यांची पद्धत होती. विषयाचा आनंद कसा घ्यावा हे मला त्यांनी शिकवले. एकच मुद्दा ते अनेक प्रकारे समजावून सांगत. त्यांच्या सुबक हस्ताक्षराने फळा भरून जाई. संकल्पना स्पष्ट करण्यात त्यांचा हातखंडा होता. सर्वजण त्यांना घाबरून असत. माझ्यावर त्यांचे विशेष प्रेम होते. ते निरनिराळी पुस्तके मुद्दाम मागवून मला देत. आम्ही प्रसिद्ध परदेशी आणि भारतीय लेखकांची पुस्तके वाचावीत असा त्यांचा आग्रह असे. मला प्रयोगशाळेत उशिरापर्यंत थांबवून घेत. दिवाळीच्या सुट्टीत प्रयोगशाळा उभारणीत मला आणि इतर विद्यार्थ्यांना त्यांनी सामावून घेतले. माझ्यासाठी तो अनुभव जीवनदायी ठरला. पुढे पुणे-मुंबई येथे शिकताना कधीही दडपण आले नाही, याचे पूर्ण श्रेय प्रभू देसाई सरांना आहे. त्यांच्यामुळेच अभियांत्रिकी शाखेची निवड न करता भौतिकशास्त्र विषयात पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच.डी.पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. अद्यापही त्याच विषयात अध्यापन आणि संशोधन करीत आहे..सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात एम.एस्सी. पदवी पूर्ण करताना एका विशेष विषयाची निवड करावी लागत असे. दुसऱ्या वर्षाच्या आरंभी ही निवड करता येत असे. निवडीसाठी विविध विषय उपलब्ध असत. यात त्यावर्षी जैवभौतिकशास्त्र या नवीन विषयाची भर पडली होती. तो विषय शिकविणार होते डॉ. प्रज्ञानंद दामले. ते नुकतेच अमेरिकेहून परत आले होते. अगदी बेताची उंची, थोडेसे टक्कल, जीन्सची पॅंट, भरभर बोलणे, सतत चुळबुळ करण्याची ढब, पटकन उत्तर देण्याची तत्परता आणि सर्वांना समान वागणूक, ही त्यांची वैशिष्ट्ये मनात भरली. आणि मग जैवभौतिकशास्त्र विषय निवडण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. दामले यांचे संशोधनात खूप मोठे योगदान होते. त्यांनी त्या काळच्या पुणे विद्यापीठाची एक आणि अमेरिकेतील विद्यापीठाची एक, अशा दोन पीएच.डी. मिळवल्या होत्या. शिवाय जर्मनीच्या प्रतिष्ठित हम्बोल्ड शिष्यवृत्तीचे ते मानकरी होते. भौतिकशास्त्र विषयाबरोबरच रसायन, जीवशास्त्र, वैद्यकीय भौतिकशास्त्र विषयांत त्यांना गती होती. सैद्धांतिक आणि प्रायोगिक बाजू त्यांना अवगत होत्या. तसेच त्यांना संगीत, नाटक, छायाचित्रण, साहित्य या विषयांतही रस होता. दिवसाचे अठरा तास ते व्यग्र असत. तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता आणि त्वरित प्रतिसाद ही त्यांची वैशिष्ट्ये होती. विद्यापीठीय राजकारणापासून ते दूर होते. चंचलता आणि फटकळपणा यांमुळे ते अनेकांचा रोष ओढवून घेत असत. आंतरविद्याशाखेच्या विचारधारेशी माझी ओळख त्यांच्यामुळेच झाली. मूळ विषयावरील पकड ढिली होऊ न देता इतर विषयांचे आकलन कसे करावे, हे त्यांनी मला शिकवले. संशोधनात नावीन्यपूर्ण कल्पना या उपलब्ध साधनसामग्री आणि आर्थिक पाठबळ यांपेक्षा सरस असतात, हे मला त्यांच्यामुळे कळले. अध्यापनाचा आणि संशोधनाचा आनंद घेण्याचे कौशल्य मला त्यांच्यामुळे अवगत झाले. त्याचबरोबर गुणवत्तेत तडजोड न करण्याचे त्यांचे धोरण अगदी स्पष्ट होते. त्यांनीच मला मानवी शवविच्छेदन शिकण्यास प्रवृत्त केले. विषयाच्या अंतरंगात शिरण्यासाठी आवश्यक गोष्टी करण्याकडे त्यांचा कल होता. त्यासाठी ते चाकोरी सोडून काम करीत, त्यामुळे लोक त्यांची चेष्टा करीत, पण ते कधी पर्वा करीत नसत. ज्ञान देण्यात त्यांनी कधीही आखडता हात घेतला नाही. ज्ञान आणि व्यवहार या दोन भिन्न बाबी आहेत, अशी त्यांची ठाम धारणा होती. त्यांचे माझ्यावर अनंत उपकार आहेत. असा शिक्षक आणि गुरू लाभणे ही मोठी भाग्याची गोष्ट असते..ज्यांनी मला रूढार्थाने शिकविले नाही, परंतु ज्यांच्याकडून मी खूप काही शिकलो असे गुरू म्हणजे डॉ. वि. ग. भिडे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात त्यांनी ऊर्जा विभाग विकसित केला. त्या विभागाचा संचालक म्हणून मी काम केले. त्याचप्रमाणे ते पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना त्यांच्याशी माझा अनेक प्रकारे संबंध आला. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची खरी ओळख त्यांनी निवृत्तीनंतर विज्ञान प्रसाराचे काम सुरू केले त्यावेळी झाली. विज्ञान शोधिकेची कल्पना त्यांनी मांडली आणि त्यात आम्ही सहभागी झालो. ते अतिशय निस्पृहतेने काम करीत होते. त्यांची राहणी साधी होती, अतिशय कमी गरजा आणि काटकसरी स्वभाव होता. त्यांनी बोलविलेल्या सभेसाठी डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. गोविंद स्वरूप, डॉ. प्रमोद काळे अशी दिग्गज मंडळी, तसेच विद्यापीठातील आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापक आवर्जून येत. शिवाय प्रत्येकजण नेमून दिलेले काम विनामोबदला आणि प्रसंगी पदरमोड करून करीत असत. हा वि. ग. भिडे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव होता. या सभांमध्ये एकाच वेळी अनेक गुरूंचे दर्शन होत असे. त्यांच्यातील प्रत्येकजण काही ना काही शिकवून जात असे.भारतात गुरुपरंपरा सर्वच क्षेत्रांत पाहायला मिळते, हे आपल्या संस्कृतीचे वैशिष्ट्यच आहे. पाश्चिमात्य जगातही अनेक थोर व्यक्तींनी गुरुपरंपरेचे महत्त्व मान्य केले आहे. मात्र अलीकडे यात अनेक अनिष्ट प्रथा फोफावताना दिसतात. त्यामुळे गुरू म्हटले, की मनात शंका उपस्थित होतात. ही परंपरा निकोप पद्धतीने जोपासली जावी, यासाठी सर्वांनीच सजग राहिले पाहिजे. म्हणून गुरूंची निवड अत्यंत विवेकपूर्ण असायला हवी. शेवटी गुरूसुद्धा एक माणूसच असतो, हे सर्वांनी ध्यानात घ्यायला हवे. तरच ही गुरू-शिष्य परंपरा समाजासाठी हितकर ठरेल.लेखक नांदेडस्थित ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, शिक्षक, संशोधक व विज्ञान प्रसारक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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