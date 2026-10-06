Premium|Indian Sant Tradition : संसारी असावे, असोनी नसावे

डॉ. रवींद्र शोभणेभारतीय संतपरंपरेकडे एक कटाक्ष टाकला, तरी त्या सगळ्या संतांच्या काव्यात आणि कार्यात हीच पुरोगामी, समाजोपयोगी अशी भूमिका असल्याचे जाणवते. भोंदूबुवा, खोटे साधू-जोगी सोडले तर या संत परंपरेतील कोणताही संत कधीही समाजातील अंधश्रद्धेचे, नरबळीचे, पशुबळीचे, चातुर्वणाचे, जातीभेदाचे समर्थन करणारा नव्हता. मग त्यांनी सगुण भक्तीची कास धरलेली असो की निर्गुण भक्तीचा स्वीकार केलेला असो, त्यांची दृष्टी काळाच्या पुढे जाणारी होती. संत नामदेवांनी तेराव्या-चौदाव्या शतकात केलेली काव्यनिर्मिती मराठी काव्याच्या उगमस्थानी आहे, हे निर्विवाद वास्तव आहेच. हे साहित्य किंवा काव्य केवळ त्या काळापुरतेच सीमित राहिले आहे का? किंवा केवळ संत साहित्य म्हणूनच मर्यादित राहिले आहे का? याचा विचार केला तर या साहित्याने किंवा काव्याने भारतीय साहित्याचा पाया घातला, एत्तदेशीय साहित्यविश्वाचा कणा म्हणून हे काव्य उभे राहिले, हे नाकारता येत नाही. कारण तेव्हापासून सुरू झालेला हा काव्याचा प्रवास (नंतर इतरही साहित्य प्रकारांच्या बाबतीत) सातत्यपूर्ण सुरू राहिला. त्याने एक परंपरा निर्माण केली. ही परंपरा केवळ मध्ययुगीन काळापुरतीच सीमित न राहता काळाच्या बदलत्या परिमाणांतसुद्धा ती उत्क्रांत होत गेली..भारतीय साहित्याची, तत्त्वज्ञानाची परंपरा अतिप्राचीन आहे, हे वैदिक काळाने आणि वाङ्मयाने सिद्ध केले आहे. वेदांमधील ऋग्वेद हा जगातील सर्वात जुना ग्रंथ मानला जातो. या वेदाचा रचनाकाळ इ.स.पू. १५०० ते इ.स.पू. १२०० असा सांगितला जातो. वेद, उपनिषदे, श्रुती-स्मृती, पुराणे, भगवद्गीता इत्यादी प्राच्य ग्रंथांच्या अभ्यासाने (जरी त्यांनी वेदप्रामाण्य नाकारले असले तरी) बहुतेक संतांचे व्यक्तिमत्त्व बहुश्रुत आणि विद्वत अशा स्वरूपाचे झाले होते. हे असले तरी त्यांनी आपले सामान्यपण कधीही सोडले नाही किंवा सामान्य माणसांना बाजूला सारून संस्कृत साहित्याचा उदोउदो कधी केला नाही. आधी विद्वत्तेच्या अहंकाराने फुगून जाऊन आणि नंतर कुणा गुरूच्या सान्निध्यात येऊन (महानुभाव पंथातील काही उदाहरणे) सामान्य माणसांच्या सहवासात आयुष्य व्यतीत केले असेही कधी झाले नाही. त्यांचे सामान्यपण त्यांना जन्मजात लाभले होते. सुदैवाने वारकरी संप्रदायांच्या आणि भागवत धर्माच्या पायाभरणीचे कार्य करणाऱ्या संत नामदेव आणि संत ज्ञानदेव यांना त्यांच्या आधीच्या पिढ्यांपासून वारकरी संप्रदायाचा आणि विठ्ठलभक्तीचा वारसा लाभला होता. कदाचित त्यामुळेसुद्धा असू शकते, पण या संतांच्या (किंवा त्यांच्या नंतरच्यासुद्धा) वागण्या-बोलण्यात कधी अहंकार आला नाही. याचा अर्थ वारकरी संप्रदायांत सामान्य जीवनशैली आणि नम्रभाव यांची शिकवण मिळत होती, असे म्हणता येईल. संत ज्ञानेश्वरांनी भगवद्गीतेचे तत्त्वज्ञान सामान्य माणसासाठी प्राकृतात (मराठीत) आणले, संत नामदेवांनी मराठी काव्याच्या जवळजवळ सगळ्याच प्रकारांना आपल्या निर्मितीतून साकारले, संत एकनाथांनी प्रचंड ग्रंथनिर्मिती केली, संत तुकारामांनी भक्तीचा अनुबंध लौकिक अनुभवांशी सांधून प्रातिभ पातळीवर उत्तुंग उंची गाठली, पण यापैकी कुणाही संतांच्या वर्तनात कधी अहंकाराचा साधा वरसुद्धा शिवला नाही. ‘अहंकाराचा वारा न लागो राजसा । माझिया विष्णुदासा ।।’ भाविकांसी अशी ते विनवणी करतात. संत ज्ञानेश्वर तर अवघ्या विश्वासाठी पसायदान मागत या विश्वालाच आपले घर मानतात. संत तुकाराम ‘वेदांचा तो अर्थ आम्हासी ठावा । येरांनी वाहावा भारमाथा ।।’ अशी आपल्या संतकुळाविषयीची ओळख देत त्याच नम्रभावाने सामान्य माणसाला कळेल अशा त्याच्या भाषेत काव्यनिर्मिती करतात. या सगळ्या प्रवासाचा विचार करताना या संतानी केवळ मराठीच नव्हे, तर भारतीय साहित्याच्या कक्षा (तत्त्वज्ञान आणि लालित्य) विस्तारण्याचे कार्य केले.आधुनिक भारतीय साहित्याला समाजदर्शनाचा आणि जीवनदर्शनाचा आदर्श मिळाला तो भारतीय आर्ष काव्यापासून. ग्रीक साहित्यावर आधुनिक प्राचीन ग्रीक साहित्याचा आणि ग्रीक मिथककथांचा जसा प्रभाव आहे तसाच प्रभाव भारतीय साहित्यावर एत्तदेशीय मिथककथांचा किंवा महाकाव्यांचा आहे, हे नाकारता येत नाहीच. किंबहुना हा प्रभाव ग्रीक साहित्याच्या कितीतरी आधीपासून आहे. तो संत साहित्यावर होता, पंडिती काव्यावर होता, किंबहुना काही प्रमाणात लावणी वाङ्मायावरसुद्धा होता, आधुनिक साहित्याच्या काळात तर हा प्रभाव वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसून येऊ लागला. तो प्रभाव स्वातंत्र्याचा स्थंडिल चेतवण्यापासून तर आधुनिक समाजातील घडामोडींचे, वृत्ती-प्रवृत्तींचे, जातवास्तवाचे, राजकीय अन्वयार्थाचे अनेकार्थी रूपक म्हणून आजतागायतसुद्धा जाणवतोच. किंबहुना हा प्रभाव पाश्चात्त्य साहित्यानेसुद्धा (महाभारताच्या किंवा रामायणाच्या नव्या आयामांसह) स्वीकारल्याचे आपण पाहतोच. या सगळ्यांचे मूळ कुठे असेल तर ते संत साहित्यात आहे, हे आपण नाकारू शकत नाही..Prmium|Vision and Mission in Business : व्यवसाय वाढतोय पण दिशा हरवलीय? तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्कमधून ‘व्हिजन’–‘मिशन’ची रामबाण गुरुकिल्ली.हे सगळे घडत गेले यामागे भारतीय तत्त्वज्ञानाची कालातीत अशी बैठक आहे. ही बैठक समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ही भारतीय तत्त्वज्ञानाची व्याप्ती जीव, जगत आणि जगदात्मा यांना स्पर्श करणारी अशी आहे. हे तत्त्वज्ञान केवळ बौद्धिक स्वरूपाचे नसून त्याला जीवनाविषयीची आस्था आहे. या तत्त्वज्ञानाचे, बौद्धिक संपत्तीचे उपयोजन जीवनासाठी कसे करता येईल, हाच यामागचा खरा उद्देश आहे. म्हणूनच हे तत्त्वज्ञान उपरे किंवा वरवरचे वाटत नाही. खऱ्या, चिरंतर ज्ञानाची प्राप्ती झाल्यानंतरसुद्धा आपल्या जीवनाचा उपयोग समाजाला व्हावा या हेतूने भगवान गौतम बुद्ध आणि श्रीचक्रधर स्वामी यांनी शेवटपर्यंत आपल्या जगण्याचा सांधा समाजाशी जोडून ठेवला होता, हेही समजून घ्यावे लागते. म्हणूनच त्रिविध तापाने संत्रस्त झालेल्या जीवाला शांतीचा लाभ व्हावा व क्लेशमय संसारातील आत्यंतिक दुःखाचे निवारण व्हावे यासाठीच भारतीय तत्त्वज्ञानाचा जन्म झाला आहे. या तत्त्वज्ञानाची किंवा भारतीय दर्शनांची दृष्टी सामान्य माणसाच्या जीवनाच्या, समाजाच्या कल्याणाची असल्यामुळे या तत्त्वज्ञानाची निर्मिती मानवी जीवनातच होते आणि त्याची वाटचालसुद्धा जीवनासोबतच होते. त्यामुळेच धर्म आणि तत्त्वज्ञान यांचा संबंध अन्योन्याश्रयात्मक असाच राहिला आहे. भारतीय तत्त्वज्ञानात आत्म्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. आत्मा आणि परमात्म्याचे सायुज्य लौकिक आणि अलौकिक अशा स्वरूपाचे निर्माण झाले.भारतीय तत्त्वज्ञानामध्ये ‘आत्मा’ या संकल्पनेला अधिक महत्त्व आहे. आत्मा अमर आहे आणि देह नश्वर आहे या संकल्पनेपासून आत्मा म्हणजे ‘आत्म’, ‘स्व’चा अनुभव असा अर्थ उत्क्रांत होत जातो. याचाच अर्थ ही संकल्पना अलौकिकापासून लौकिकापर्यंत जाणारी अशी आहे आणि आत्म्याला उन्नत करणारी संकल्पना म्हणजे ब्रह्म. आत्म्याला ब्रह्माची ओढ असते. भारतीय तत्त्वज्ञान याच अमूर्त संकल्पनांभोवती फिरणारे आहे. त्यातूनच पुढे स्वर्ग-मृत्यू या संकल्पनाही अस्तित्वात आल्या. स्वर्ग-मृत्यूपाठोपाठ माणसाच्या आचार-विचारांशी निगडित असलेल्या पाप-पुण्य या गोष्टींचा जन्म झाला. पाप-पुण्याशी पुन्हा आत्मा, परमात्मा यांचा संबंध जोडला गेला. भारतीय वैदिक आणि वैदिकोत्तर वाङ््मयात याच पायावर या सगळ्या गोष्टींची उभारणी झालेली आहे. या गोष्टींचा आत्मोन्नतीसाठी भक्ती आणि भक्तीतून आत्मोन्नती असा संबंध जोडला गेला. आत्मा-परमात्मा या संकल्पना निराकार, निर्गुण असल्यामुळे त्या सर्वसामान्यांना समजायला कठीण जाऊ लागल्या, म्हणून त्यातून सगुण भक्तीचा जन्म झाला. सगुण भक्तीचे अध्वर्यू संत नामदेवच ठरतात.या तत्त्वज्ञानाशी मराठी संतांचा परिचय झाला होता का? तर त्याला उत्तर होकारार्थीच द्यावे लागेल. याचे मोठे उदाहरण म्हणजे संत ज्ञानेश्वर हे होत. मुळात नाथपंथी असलेले संत ज्ञानेश्वर हे योगविद्येतसुद्धा ज्ञानी होते. भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञानाची प्राकृतात विस्तारपूर्वक मांडणी करताना त्यांच्यातला तत्त्वज्ञ, योगी आणि कवी यांचा सुरेख संगम भावार्थदीपिकेत झालेला आहे. या सगळ्या वैचारिक अधिष्ठानाशी संत नामदेवांचाही मुळापासून संबंध आला असल्याच्या खुणा ठिकठिकाणी जाणवतात. त्यांनी आपल्या साधनेची सांगड भारतीय तत्त्वज्ञानाशी घातली होती. या अशा तत्त्वज्ञानातून दैववाद, नियतीवाद, शून्यवाद, स्थितिशीलता, परात्मता, कर्मविपाक इत्यादी कल्पनांचासुद्धा जन्म झाला आहे. त्याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर ते संत तुकारामांच्या काव्यातून देता येईल.हेचि थोर भक्ती आवडती देवा ।संकल्पावी माया संसाराची ॥ठेविलें अनंतें तैसें चि राहवें ।चित्तीं असों द्यावें समाधान ॥वाहिल्या उद्वेग दुःख चि केवळ ।भोगणें तें फळ संचिताचें ॥तुका म्हणे घालूं तयावरी भार ।वाहूं हा संसार देवा पायीं ॥हा विचार नशिबाशी, जीवनातल्या हताशेशी संबधित आहे. अगदी अलीकडे मराठी साहित्यात आलेल्या जी. ए. कुलकर्णी,चिं. त्र्यं. खानोलकर किंवा या प्रकृतीच्या नवसाहित्योत्तर लेखकांच्या लेखनात जो नियतीवाद, पलायनवाद आलेला आहे त्याची मुळे याच तत्त्वज्ञानात दडलेली आहेत (विशेषतः जी.ए.) असेही सांगता येईल. याचा अर्थ भारतीय तत्त्वज्ञानातील विचारांचे प्रवाह असे कालातीत ठरलेले आहेत. फक्त संदर्भ बदललेत. मूळ पाया मात्र तोच कायम आहे..संत नामदेवांच्या भक्तिमय जीवनाचा विचार करता त्यांची बैठक याच पायावर आधारित आहे. काहींच्या मते विसोबा खेचराकडून नाममंत्र मिळाल्यावर त्यांनी नामस्मरण, नामसंकीर्तन, निरंतर भक्तिगायन आणि ईश्वराचे गुणगायन ही वैशिष्ट्ये त्यांच्या भक्तीत आलीत. त्यामुळे विठ्ठलभक्त म्हणून त्यांच्या भक्तीला वेगळेच तेज आले. त्यांच्या भक्तीला ज्ञानाची किनार लाभली. म्हणूनच मराठीत सगुण भक्तीत रमणारे संत नामदेव पंजाबात निर्गुण भक्तीतसुद्धा तेवढेच रमले होते. त्यांच्या मते या जगात जन्माला आलेल्या जीवमात्राने प्रत्येक कार्य करताना रामनामाचे स्मरण करणे महत्त्वाचे ठरते. नामाचे महत्त्व कळले की मग इतर गोष्टी आपोआपच सहजसाध्य आणि सोप्या होतात. भक्त आणि ईश्वर यांच्यातील द्वैत नाहीसे होते. संत नामदेव ते पुढील स्वरूपात सांगतात -केशवाचे प्रेम नामयाचि जाणे ।नाम्याहृदयी असणे केशवाते ।।नामा तो केशव केशव तो नामा ।अभिन्नत्व आम्हा-केशवासी ।।संत नामदेवांचा भक्तिमार्ग उत्कट स्वरूपाचा आहे. त्यांच्या लेखी ज्ञानी, अज्ञानी, अस्मिताप्राप्त व अस्मितारहित अशा सगळ्यांनाच आपल्या आत्मोन्नतीसाठी भक्ती हाच एकमेव मार्ग आहे. नामस्मरण आणि नाममाहात्म्य हाच संत नामदेवांच्या काव्याचा वर्ण्यविषय आहे. त्यांच्या मते एका नामस्मरणाशिवाय सर्वकाही व्यर्थ आहे. नामस्मरण ते अमृताहून मधुर मानतात. अगदी याचेच प्रतिपादन संत नामदेव हिंदी काव्यातसुद्धा करतात. म्हणूनच त्यांच्या काव्यात आर्त भक्ती, कारुण्यपूर्ण आत्मनिवेदन, ज्ञानाश्रयी व ज्ञानोत्तरी निर्गुण भक्ती आणि उत्कट सगुण भक्ती यांचा अद्भुत संगम त्यांच्या काव्यात होताना दिसतो. संत नामदेवांचा ‘नामवेद’ याच अर्थाने समजून घ्यावा लागतो. तो पुढे समजून घ्यायचा आहेच.भारतीय संत साहित्यात संत नामदेवांनी हीच उत्कट भक्ती आपल्या काव्यातून नेली. त्यामुळे त्या काव्याच्या माध्यमातून व्यक्त होणारी सगुण भक्ती किंवा निर्गुण भक्ती हा भेदच भक्तांपुढे, आस्वादकांपुढे उरला नाही. तर त्या भक्तीतील निखळ भक्तिभावना या सगळ्यांच्या पलीकडे ती भक्ती उभी राहिली, आणि हीच भक्तिभावना अमराठी भाषकांनासुद्धा भक्तीसाठी जवळची वाटली. नामदेवांच्या मते देहास मुंडावे, देहभाव सांडावा, वासना दंडावी व आत्ममय होऊन राहावे. ‘संसारी असावे, असोनी नसावे’, हे त्यांच्या उपदेशाचे सार आहे. ‘दुष्ट तो दुर्जन दुरीचा धरावा’ असे त्यांचे सांगणे आहे. म्हणूनच अभक्तांची भ्रांत संगत सोडून, सत्संग धरून स्वधर्माची व स्वहिताची कास धरावी. नामस्मरण हा भक्तिमार्गाचा गाभा असल्याने ‘वात कशी दीपासंगे दीपरूप होते’ त्याचप्रमाणे ‘राम म्हणता रामचि व्हावे’ (संदर्भ ः नामदेवगाथा, चित्रशाळा प्रत, १९५७ / श्रीनामदेवदर्शनमधून उद्धृत) असा रामनामाचा महिमा त्यांनी गायिला आहे.एकूणच भारतीय संत परंपरेचा विचार करता ती परंपरा उर्ध्वमुखी किंवा पुरोगामी विचारांना महत्त्व देणारी अशी आहे. समाजात जिथे जिथे अन्याय आहे, तिथे तिथे संतांनी कडाडून हल्ले चढवलेले आहेत. त्यामुळे त्यांची निर्मितीच समाजाच्या, सर्वसामान्य माणसांच्या हिताचा विचार करणारी ठरली. कर्मकांड, अंधश्रद्धा, कर्मठ उपासना, जातीभेद इत्यादींवर त्यांनी सातत्याने टीकाच केली आहे. ही टीका किंवा हा समाजोपयोगी विचार संत साहित्यात अगदी प्रारंभीच्या काळापासूनच त्यात जाणीवपूर्वक उमटत गेला. (हीच परंपरा पुढे आधुनिक आणि आधुनिकोत्तर साहित्यात कायम स्वरूपात टिकली असेही दिसून येते.) त्यामुळे संस्कृत साहित्यातून किंवा वैदिक वाङ्मयातून येणारे विचार किंवा तत्सम पांडित्य तत्कालीन समाजाने न स्वीकारता ही संत परंपरा आणि संत साहित्य, भक्तिभाव स्वीकारला. याचाच अर्थ संत साहित्य सार्वकालिक स्वीकारार्ह असेच आहे, हे स्पष्ट होते.भारतीय संतपरंपरेकडे एक कटाक्ष टाकला, तरी त्या सगळ्या संतांच्या काव्यात आणि कार्यात हीच पुरोगामी, समाजोपयोगी अशी भूमिका असल्याचे जाणवते. ही सगळीच परंपरा संत नामदेवांच्या नंतरची आहे हेही विशेष. तमिळनाडूतील अलवार संतपरंपरा सोडली तर (बारा संतांची ही परंपरा दक्षिणेत इ.स. पाचव्या ते इ.स. नवव्या या शतकात होऊन गेली. ते वैष्णव होते. त्यांनी भगवान विष्णू आणि त्यांच्या अवतारांचा भक्तीच्या माध्यमातून प्रचार आणि प्रसार केला होता.) उत्तरेतील तुलसीदास, सूर, कबीर, मीरा, दादू, नरसी मेहता, शंकरदेव आदी संतांनी आपल्या भक्ती आणि काव्याद्वारे संत नामदेवांचाच विचार सातत्याने मांडला. त्यामुळे भारतभर भक्तिकाव्यात आणि भक्तीत समानता आली. भोंदूबुवा, खोटे साधू-जोगी सोडले तर या संत परंपरेतील कोणताही संत कधीही समाजातील अंधश्रद्धेचे, नरबळीचे, पशुबळीचे, चातुर्वण्याचे, जातीभेदाचे समर्थन करणारा नव्हता. मग त्यांनी सगुण भक्तीचे कास धरलेली असो की निर्गुण भक्तीचा स्वीकार केलेला असो, त्यांची दृष्टी काळाच्या पुढे जाणारी होती. नव्या, आदर्श समाजाची स्वप्ने पाहणारी होती..भारतात भक्तीच्या दोन परंपरा मानल्या जातात. पहिली परंपरा ही श्रुती-स्मृती-पुराणोक्त परंपरा म्हणजे सगुण भक्तीची, तर दुसरी म्हणजे ज्ञानाश्रित भक्तिमार्ग. ही परंपरा निर्गुणोपासक. भारतात निर्गुणोपासकांना संत आणि सगुणोपासकांना भक्त म्हटले आहे. पण मराठीत मात्र संत आणि भक्त यांच्यात फारसा भेद केला जात नाही. संत नामदेव दोन्ही प्रकारच्या भक्तीशी बांधलेले होते असे दिसते.आणखी एक मुद्दा या संदर्भात मांडावा लागेल. भारतीय भक्ती परंपरा मुख्यतः दशावतारी संकल्पनेभोवती फिरत राहिली. यातली विष्णू, राम आणि कृष्ण ही तीन दैवते पुढे अनेक भक्तिपंथांनी स्वीकारली. तुलसीदासांचा राम, मीरेचा कृष्ण आणि महाराष्ट्राचा विठ्ठल ही दैवते एकाच मूळ रूपाची आहेत. एक भक्त म्हणून संत नामदेवांनी या तिन्ही रूपांना आपल्या भक्तीच्या मध्यभागी ठेवले होते. यात शैव पंथ, नाथ पंथ हे वेगळे मानले जातात. विष्णूच्या रूपाशी किंवा अवताराशी त्यांचा काही संबंध नाही. त्यांचे दैवत शिव किंवा आदिनाथ असल्यामुळे ती भक्तिपरंपरा काहीशी वेगळ्या वाटेने जाणारी ठरली. पुढे भारतीय साहित्यात केंद्रस्थानी आले ते राम, कृष्ण आणि विठ्ठल. सामान्य माणसाच्या मानसिकतेशी या दैवतांचा अन्योन्य संबंध जुळून आला. त्यातूनच पुढे भारतीय साहित्याच्या मुळाशी ही धारणा किंवा विचारधारा प्रवाहित होत राहिली असे म्हणायला वाव आहे.लेखक महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नागपूरस्थित अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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