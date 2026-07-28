Premium|Lucknow Chikankari : लखनौची चिकनकारी कला कशी घडली?

वर्षा गजेंद्रगडकर चिकनकारी भरतकामात वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिमा मुख्यतः निसर्गाशी जोडलेल्या असतात. वेली, फुलं, आंबे, कमळ याखेरीज, हत्ती, मोर, पोपट आणि भौमितिक आकृत्यांचाही वापर केला जातो. भरतकामाला पोत, खोली आणि शॅडो देण्यासाठी एकूण ३६ प्रकारचे टाके चिकनकारी भरतकामात वापरले जातात. आक्रमण करून ताब्यात घेतलेले प्रदेश असोत, वेगवेगळ्या कारणांमुळे झालेलं माणसांचं स्थलांतर असो किंवा व्यापार-उदिमामुळे आलेला दीर्घकालीन संपर्क असो, दोन संस्कृती जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा सामाजिक व भावनिक पडझड होते. आर्थिक उलथापालथही होते. पण त्याचवेळी अनेकदा खालच्या सूक्ष्म स्तरांत, नकळत का होईना, पण सांस्कृतिक देवघेवही होत असते. वेशभूषा, दागिने, पाककृतींपासून पुष्कळ गोष्टी परस्परांकडून स्वीकारल्या आणि दिल्याही जातात. भारतातल्या कितीतरी हस्तकला अशा सांस्कृतिक देवाणघेवाणींतून जन्मल्या आहेत आणि भारतीय मूळ असलेल्या अनेक कलाही जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचल्या आहेत. काही कलांच्या उगमाचा निश्चित ठावठिकाणा किंवा पुरावा नसल्यामुळे इतिहासात बऱ्याचदा वेगवेगळ्या कथांची नोंद होते. लखनौमधली प्रसिद्ध चिकनकारी कला अशीच एक वलयांकित हस्तकला आहे. ख्रिस्तपूर्व तिसऱ्या शतकात भारतात आलेल्या मेगास्थेनीस या ग्रीक प्रवासी आणि इतिहासकारानं भारतीय लोकांनी परिधान केलेल्या, फुलांची सुंदर नक्षी असलेल्या, शुभ्र पांढऱ्या मलमलच्या कपड्यांची नोंद केली आहे. हा चिकनकारी भरतकामाचा पहिला लिखित पुरावा मानला जातो. एक कथा सांगते, की कुणी एक प्रवासी लखनौमधल्या एका लहान गावातून प्रवास करत असताना त्याला खूप तहान लागली. त्यानं वाटेत थांबून एका शेतकऱ्याकडे पाणी मागितलं. शेतकरी गरीब होता, तरीही त्यानं या आगंतुक पाहुण्याचं मनापासून आदरातिथ्य केलं. यामुळे भारावून गेलेल्या प्रवाशानं त्याला चिकनकारी भरतकाम शिकवलं आणि ‘ही कला तुला काहीही कमी पडू देणार नाही’, असं सांगून तो निघून गेला. तिथून या कलेचा विस्तार होत गेला, असं म्हणतात. आणखी एका कथेनुसार, सतराव्या शतकातल्या मुघल सम्राट जहांगिराची पत्नी नूर जहाँ चिकनकारी भरतकामात निपुण होती म्हणे. तिच्या शुभ्रधवल कपड्यांवरचं हातानं केलेलं नक्षीकाम बघून जहांगीर बेहद्द खूश झाला आणि त्यानं या कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शाही ‘वर्कशॉप्स’ प्रस्थापित केली. पर्शियातून कलाकारांना बोलावून नूर जहाँनं या कलेत आणखी अचूकता आणि व्यावसायिकता आणली, असं म्हणतात. .चिकन हा शब्द मूळ ‘चकीन’ या मूळ पर्शियन शब्दावरून आला आहे. चकीन म्हणजे पर्शियन भाषेत भरतकाम. पुढे मुघल साम्राज्याचा अस्त झाला, तरी हे पर्शियन कारागीर लखनौमध्येच राहिले आणि ही कला आपल्या पुढच्या पिढ्यांकडे सोपवताना त्यातली शाही अभिरुची त्यांनी कायम ठेवली. ‘नवाबांचं शहर’ म्हणून ओळखलं जाणारं उत्तर प्रदेशातलं लखनौ हे चिकनकारीचं आजचं मुख्य केंद्र! ही कलापरंपरा पुढे नेण्याचं काम मुख्यतः लखनौच्या आसपासच्या लहान गावांमधल्या स्त्रिया आजही करत आहेत. आईकडून लेकीला हे कौशल्य वारशानं मिळतं. पिढ्यान््पिढ्या या कलेत गुंतलेली हजारो मुस्लिम कुटुंबं लखनौच्या परिसरात आहेत.अगदी साध्या कापडाचं रूपांतर सुंदर कलावस्तूमध्ये करणारी चिकनकारीची हस्तकला कुणालाही मोहून टाकणारी आहे. लग्नसमारंभ असो, सण-उत्सव असो किंवा एखादा सांस्कृतिक कार्यक्रम असो, चिकनकारी भरतकाम केलेला ड्रेस किंवा साडी सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतेच. मुळात हे भरतकाम मलमलच्या पांढऱ्या कापडावर केलं जात होतं. हलकं, हवा खेळती ठेवणारं हे कापड भरतकाम करायला सोयीचं तर आहेच, पण या भरतकामाचं सौंदर्यही अशा कापडावरच उठून दिसतं. आता फिकट रंगाची सुती, जॉर्जेट किंवा रेशमी वस्त्रंही या हस्तकलेसाठी वापरली जातात.चिकनकारी करण्यासाठी कौशल्य आवश्यक असतंच, पण संयमही तितकाच गरजेचा असतो. हे कलाकार कुठलंही यंत्र वापरत नाहीत. आपले डोळे, हात आणि वर्षानुवर्षं अत्यंत निष्ठापूर्वक केलेला सराव यांवरच त्यांचा भर असतो. या हस्तकलेत मुख्यतः तीन टप्पे आहेत. सलवार-कमीज, साडी, ओढणी किंवा अनारकली यांसारख्या कुठल्या कपड्यावर भरतकाम करायचं आहे, हे लक्षात घेऊन कापड त्यानुसार बेतून घेतलं जातं. आता शर्ट आणि झब्ब्यांवरही चिकनकारी भरतकाम केलं जातं. यानंतर त्या कापडावर ब्लॉक प्रिंटिंग केलं जातं. अतिशय नाजूक कोरीवकाम केलेले लाकडी ठोकळे ब्लॉक प्रिंटिंगसाठी वापरले जातात. हातानं तयार केलेल्या निळ्या शाईमध्ये ते बुडवून, जोर देऊन कापडावर दाबले जातात. यामुळे कापडावर जी नक्षी उमटते, तो चिकनकारी भरतकामाचा आराखडा असतो. मग सुई-दोरा घेऊन कलाकार या निळ्या रेषांना उठाव देतात. कपड्याचा प्रकार आणि नक्षीमधली गुंतागुंत यानुसार एक कपडा पूर्ण व्हायला काही दिवस ते काही महिनेही लागतात. यानंतर साध्या पाण्यात कपडा बुडवून तो स्वच्छ धुतला जातो. यांमुळे निळी शाई पूर्णपणे निघून जाते. मग कपड्यांना स्टार्च आणि इस्त्री करून ते विक्रीसाठी तयार होतात..Premium|Oil Crisis India : भारतामध्ये तेलाच्या किमती इतक्या प्रचंड वेगाने का वाढतायेत? आतापर्यंतच्या तेलाच्या संकटांवर आपण कशाप्रकारे मात केली आहे? .चिकनकारी भरतकामात वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिमा मुख्यतः निसर्गाशी जोडलेल्या असतात. वेली, फुलं, आंबे, कमळ याखेरीज, हत्ती, मोर, पोपट आणि भौमितिक आकृत्यांचाही वापर केला जातो. भरतकामाला पोत, खोली आणि शॅडो (म्हणजे उलट्या बाजूनं भरतकाम करून सावलीचा भास निर्माण होतो) देण्यासाठी एकूण ३६ प्रकारचे टाके चिकनकारी भरतकामात वापरले जातात. धावता दोरा, सॅटिन टाका, साखळी टाका, हेरिंग बोन टाका हे टाके अधिक प्रमाणात वापरले जातात. पण चिकनकारीचं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातलं जाळीकाम. हे तंत्र वापरताना कलाकार कापडाच्या विणीतले नाजूक धागे अतिशय काळजीपूर्वक बाजूला करून सारख्या आकाराची आणि अगदी बारीक छिद्रं तयार करतात. यांमुळे निर्माण होणारी जाळी कापडाला लाकडी कोरीवकामाचं सौंदर्य प्रदान करते.पूर्वीच्या काळात कपडे टिकाऊ असायचे आणि वर्षानुवर्षं वापरले जायचे. आता आधुनिक काळ हा फास्ट फॅशनचा आहे. थोडे दिवस वापरा आणि फेकून द्या, या पद्धतीनं केल्या जाणाऱ्या फॅशनमुळे पर्यावरणाला धोका पोहोचतो. चिकनकारीसारख्या कलांची पर्यावरणपूरकता समजून घेण्यासाठी फास्ट फॅशनचा पर्यावरणावर होणारा आघात जाणून घ्यायला हवा. जागतिक कार्बन उत्सर्जनामध्ये फास्ट फॅशनचा वाटा दहा टक्के आहे, पाण्याच्या प्रदूषणाला ती २० टक्के कारणीभूत असते आणि समुद्रात मायक्रोप्लॅस्टिक मिसळून होणाऱ्या प्रदूषणात तिचा वाटा ३५ टक्के आहे. अलीकडे झालेल्या एका अभ्यासानुसार, फक्त वस्त्रनिर्मिती उद्योगामुळे २०३०पर्यंत कार्बन उत्सर्जनात ६० टक्के वाढ होणार आहे.चिकनकारी भरतकाम असलेले कपडे हा यावरचा उत्तम उपाय आहे. कृत्रिम धागे वापरून तयार होणाऱ्या कपड्यांच्या तुलनेत चिकनकारी भरतकाम नैसर्गिक कापडावर केलं जात असल्यामुळे आणि भरतकामही हाताने केलं जात आल्यामुळे या कपड्यांचा पर्यावरणावर होणारा आघात कमी आहे. मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा वापरणारी यंत्रणा लागत नसल्यामुळे कार्बनचं उत्सर्जन आपोआपच कमी होतं. कचरा साठवल्या जाणाऱ्या जागा आणि समुद्र या दोन्हींचं प्रदूषण कृत्रिम धाग्यांपासून तयार होणाऱ्या कपड्यांमुळे होतं. पण सुती, मलमलचे आणि रेशमी कपडे जैवविघटनशील असतात. हे कपडे टिकाऊ असतात, त्यामुळे सारखे नवे कपडे घेण्याची वेळ येत नाही आणि साहजिकच कचरानिर्मिती कमी होते. फास्ट फॅशनसाठी जीन्सची एक जोडी एकदा वापरण्यामागे २.५० किलोग्रॅम COze (कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य) इतका कर्ब पाऊलठसा निर्माण होतो. पारंपरिक फॅशनच्या तुलनेत तो ११पटींनी जास्त आहे..वस्त्रोद्योगाचा विचार करता, वस्त्रांचं उत्पादन आणि त्यांच्या जगभरातल्या वाहतूक प्रक्रिया मिळून ९१ टक्के कर्ब पाऊलठसा निर्माण होतो. याखेरीज या उद्योगात वापरलं जाणारं पाणी ही आणखी एक समस्या आहे. फॅशन उद्योगात दरवर्षी जवळपास ८० ट्रिलियन लिटर पाणी वापरलं जातं. पाण्याच्या खपात या उद्योगाचा जागतिक पातळीवर दुसरा क्रमांक आहे. एकूणही विकसित देशातल्या फास्ट फॅशनच्या सवयीमुळे ते देश विकसनशील देशांच्या तुलनेत ५३ टक्के अधिक उत्सर्जन करतात, असं अनेक अभ्यासांतून आढळलं आहे. फास्ट फॅशनमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचं प्रमाण भयावह आहे. हा उद्योग दरवर्षाला ९२ दशलक्ष टन कापडी कचरा निर्माण करतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे, तयार होणाऱ्या कपड्यांपैकी २५ टक्के नवे कपडे ग्राहकांपर्यंत न पोहोचताच त्यांचा कचरा होतो. आणि उत्पादन प्रक्रियेमध्ये अंदाजे १२ टक्के धागे कचरा म्हणून टाकून दिले जातात.पुनर्चक्रीकरणाचं चित्रही चिंताजनकच आहे. वापरलेल्या कपड्यांपैकी निम्म्याहून कमी कपड्यांचा पुनर्वापर होतो किंवा पुनर्चक्रीकरण केलं जातं. आणि फक्त एक टक्के कपड्यांपासून पुन्हा नवे कपडे तयार होतात. वस्त्रनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या धाग्यांपैकी जवळपास ८७ टक्के धागे एकतर जाळले जातात किंवा कचरापेटीत टाकले जातात. या सगळ्यांमध्ये दरवर्षाला ५०० अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होतं. जगभरातल्या सांडपाण्याच्या निर्मितीमध्ये फॅशन उद्योगाचा वाटा २० टक्के आहे आणि औद्योगिक जलप्रदूषणातला वाटाही २० टक्के आहे. कपड्यांना रंग देणे आणि शेवटी फिनिशिंग करणे या प्रक्रियांमुळे जगभरातले शुद्ध पाण्याचे पुरवठे प्रदूषित होण्याला लक्षणीय हातभार लागतो. याखेरीज मायक्रोप्लॅस्टिकमुळे होणारं प्रदूषण हीसुद्धा फॅशन उद्योगामुळे वाढत जाणारी समस्या आहे. कृत्रिम धाग्यांनी तयार केलेले कपडे धुण्यामुळे समुद्रात दरवर्षी ५ लाख टन मायक्रोफायबर्स मिसळतात. समुद्रातल्या एकूण मायक्रोप्लॅस्टिकपैकी या कृत्रिम धाग्यांचं प्रमाण ३५ टक्के आहे.या सगळ्यांच्या तुलनेत चिकनकारी भरतकाम केलेले कपडे हे पर्यावरणपूरक म्हणावेत असेच आहेत. यात वापरलं जाणारं सुती कापडही रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर न करता सेंद्रिय पद्धतीनं तयार केलेलं असतं. रेशीम आणि सुती हे चिकनकारीत वापरले जाणारे मुख्य धागे आहेत. ग्लोबल ऑरगॅनिक टेक्स्टाइल स्टॅंडर्ड या संस्थेकडून प्रमाणित झालेले धागेच चिकनकारीसाठी वापरले जातात, ही बाब कदाचित हे कपडे वापरणाऱ्यांनाही माहीत नसेल. या उत्पादनात पर्यावरणीय आणि नैतिक निकष पाळले जात असल्याची हमी या प्रमाणपत्रामुळे मिळते. सेंद्रिय कापडामुळे पर्यावरणाचं संरक्षण होतं आणि या कपड्यांचा स्पर्शही शरीराला सुखावणारा असतो. शिवाय नीळ, हळद, मंजिष्ठा, डाळिंब यांपासून रंग मिळवले जात असल्यामुळेही चिकनकारी कला पर्यावरणाची संपूर्ण काळजी घेणारी आहे..या निर्मितीमध्ये कापडाचा उपयोग अत्यंत विचारपूर्वक केला जातो आणि उरणाऱ्या छोट्या तुकड्यांपासूनही उपयुक्त वस्तू तयार केल्या जातात. यामुळे कमीत कमी कचरानिर्मिती होते. भरतकामाचे आकृतिबंध तयार करतानाही कारागीर धाग्यांचा योग्य वापर होईल, आणि पुढच्या कामासाठी तो धागा परत वापरता येईल, या दृष्टीनं डिझाईन आखतात. साधनांचा वारेमाप वापर करणाऱ्या आणि कचरानिर्मितीची काळजी न घेणाऱ्या औद्योगिक प्रदूषणाच्या तुलनेत साधनांचा हा इष्टतम वापर विशेष लक्षणीय आहे. हवामान बदल आणि शाश्वत फॅशनकडचा कल हळूहळू वाढत असताना चिकनकारीचं महत्त्वही आता वाढतं आहे.पर्यावरणाबाबत जागरूक असणारे अनेक ग्राहकही शाश्वत जीवनशैलीचा विचार करून चिकनकारीची निवड करत आहेत. वैशिष्ट्यपूर्ण सौंदर्याखेरीज तिच्या निसर्गस्नेही स्वरूपामुळेही ही हस्तकला शाश्वत भारतीय वस्त्रप्रकार म्हणून विदेशातही लोकप्रिय झाली आहे. १९८०च्या दशकापासूनच मनीष मल्होत्रा, सव्यसाची, रीना ढाका, अबू जानी, विवेक नारंग आणि संदीप खोसला यांसारख्या भारतीय फॅशन डिझायनर्सनी या हस्तकलेला नवं रूप दिलं. त्यामुळे साधं चिकनकारी कापड ट्रेंडी झालं आणि पारंपरिक डिझाइन्स अधिक स्टायलिश झाली. या सगळ्यांनी जुन्या म्हणजे पारंपरिक संकल्पना आणि पद्धती कायम ठेवत त्याला काही नव्या कल्पनांची जोड दिली. कारागिरांसोबत काम करून, नव्या सुधारणा करताना त्यांनी या कलेतली अस्सलता जपली आणि फॅशन शोज, बहुराष्ट्रीय उद्योगांबरोबर भागीदारी अशा मार्गांनी चिकनकारीचं अवकाश विस्तारत नेलं.अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी चिकनकारी भरतकाम करणाऱ्या स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी गेल्या चार-पाच दशकांपासून योगदान दिलं आहे. सेल्फ एम्प्लॉइड वीमेन्स असोसिएशन, म्हणजेच ‘सेवा’ या संस्थेनंही हस्तकला जपणाऱ्या लखनौमधल्या जवळपास आठ हजार स्त्रियांना संघटित करून त्यांना व्यवस्थित मोबदला मिळावा आणि त्यांच्या उत्पादनांना चांगली बाजारपेठ मिळावी, यासाठी पुढाकार घेतला आहे. २००८मध्ये चिकनकारीला भौगोलिक नामांकनही मिळालं आहे. देशात आणि विदेशातही सर्वाधिक मान्यता मिळालेल्या भारतीय हस्तकलांपैकी ही एक आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. तरीही चिनी डुप्लिकेट मालामुळे या हस्तकलेपुढे आव्हान उभं आहेच. अर्थात काळाबरोबर बदलताना जिनं आपली मूळंही जपली आहेत, इतक्या शतकांपासून भौगोलिक सीमा ओलांडत आपल्या सौंदर्याची भुरळ रसिकांच्या मनावर अखंड घालत राहिली आहे, ती चिकनकारी हस्तकला अशी आव्हानं सहज पार करेल, याची खात्री वाटते.लेखिका पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch 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