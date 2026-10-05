Premium|Maharashtra Drought : महाराष्ट्रात दुष्काळाची भीती किती खरी? शेतीसमोर बदलत्या पावसाचे नवे संकट

महाराष्ट्रात दुष्काळ हा केवळ पाऊस कमी पडण्याचा प्रश्न राहिलेला नाही. पाऊस पडतो; पण तो कधी, किती आणि किती वेळात पडतो, यावर शेतीचे भवितव्य अधिकाधिक अवलंबून राहू लागले आहे. एका भागात अतिवृष्टी, तर दुसऱ्या भागात पावसाचा खंड, काही दिवस मुसळधार पाऊस आणि त्यानंतर दीर्घकाळ कोरडे वातावरण, अशी विस्कळित पावसाची रचना राज्याच्या शेतीसमोर नवे आव्हान उभे करत आहे. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक रचनेमुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. राज्याच्या सुमारे ४० टक्के क्षेत्राला दुष्काळाचा धोका असल्याचे महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण नमूद करते. राज्यातील पर्जन्यमानही अत्यंत विषम असून, वार्षिक पाऊस ४०० ते ६००० मिलिमीटरपर्यंत बदलतो. सध्याच्या स्थितीत आणखी एक विरोधाभास दिसतो. ‘दुष्काळ’ आणि ‘अतिवृष्टी’ हे आता परस्परविरोधी शब्द राहिलेले नाहीत. एखाद्या हंगामात पावसाचे एकूण प्रमाण समाधानकारक असले तरी पिकाच्या गरजेच्या काळात पाऊस न पडणे, तर काढणीच्या काळात अचानक मुसळधार पाऊस पडणे, यामुळे शेतकऱ्याचे अर्थकारण कोलमडू शकते.या पार्श्वभूमीवर एल निनोकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. जागतिक हवामान संघटनेच्या सप्टेंबर २०२६च्या अंदाजानुसार एल निनो आता स्पष्टपणे सक्रिय झाले असून, तो पुढील काही महिन्यांत आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर २०२६ ते फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत तो कायम राहण्याची शक्यता जवळपास १०० टक्के असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. मात्र एल निनो म्हणजे महाराष्ट्रात हमखास दुष्काळ, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. त्याचा परिणाम प्रदेश, हंगाम आणि इतर महासागरीय-वातावरणीय घटकांनुसार बदलतो. त्यामुळे ‘एल निनो आला म्हणजे पाऊस गेला’ या सोप्या समीकरणाऐवजी, त्यातून पावसाच्या वितरणात आणि तापमानात होऊ शकणारे बदल लक्षात घेणे आवश्यक आहे..Premium|Election Commission of India : ज्ञानेशकुमारांना किती काळ वाचवणार?.या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीवर होऊ शकतो. सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, बाजरी, तूर, हरभरा यांसारख्या पिकांना पावसातील खंड, उष्णतेच्या लाटा आणि पिकाच्या संवेदनशील अवस्थेतील पाण्याची कमतरता महागात पडू शकते. दुसरीकडे, काढणीपूर्वी झालेला जोरदार पाऊस सोयाबीन-कापूस यांसारख्या पिकांचे नुकसान करू शकतो. म्हणजेच भविष्यात शेतीसमोरील प्रश्न ‘पाऊस किती पडला?’ एवढाच नसेल; ‘पाऊस पिकाच्या गरजेच्यावेळी पडला का?’ हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असेल. या बदलत्या हवामानात पारंपरिक पीकपद्धतीचा पुनर्विचार करावा लागेल. अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी स्थानिक हवामानाला अनुरूप, कमी कालावधीत येणारी आणि दुष्काळाला तोंड देऊ शकणारी वाणे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. कृषी विद्यापीठांनी केवळ नवीन वाण विकसित करण्यापेक्षा ‘कमी पाण्यात स्थिर उत्पादन’ देणाऱ्या पीकपद्धती विकसित करण्यावर भर द्यावा लागेल.दुष्काळ आला की टँकर, चारा छावण्या आणि आर्थिक मदत, हा पारंपरिक सरकारी प्रतिसाद आहे. मात्र हवामानातील अनिश्चितता वाढत असताना सरकारला ‘आपत्ती व्यवस्थापना’कडून ‘जोखीम व्यवस्थापना’कडे वळावे लागेल. प्राधान्याने जलसाठ्यांचे विकेंद्रीकरण करावे लागेल. शेततळी, नाला खोलीकरण, गाळ काढणे, बंधारे, जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरण यांचा गावनिहाय आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील पाण्याची उपलब्धता अत्यंत विषम असल्याने प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र जल-बजेट तयार करणे अधिक परिणामकारक ठरेल..दुसरे म्हणजे पीक विम्याची पुनर्रचना. सध्याच्या पद्धतीत शेतकऱ्याला नुकसान झाल्यानंतर भरपाई मिळते; परंतु हवामान निर्देशांकावर आधारित तत्काळ मदत, पावसातील दीर्घ खंडासाठी संरक्षण आणि उष्णतेमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा समावेश यावर भर द्यायला हवा. महाराष्ट्राने २०२६-२७साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानाधारित फळपीक विमा योजना लागू केली आहे; त्यांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि जलद होणे गरजेचे आहे. तिसरे म्हणजे पाणी वापराचे अर्थकारण बदलणे. ऊसासारख्या अधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या विस्ताराचा प्रश्न केवळ शेतकऱ्याच्या निवडीचा म्हणून न पाहता, तो उपलब्ध पाण्याच्या क्षमतेशी जोडला पाहिजे. ठिबक आणि तुषार सिंचनाला प्रोत्साहन, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे उत्पादक मूल्य वाढविणे आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनर्भरण याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.एल निनोचा हा टप्पा आपल्याला एक मोठा धडा देतो. हवामानातील बदल आता अपवाद राहिलेला नाही. महाराष्ट्रात दुष्काळ आणि अतिवृष्टी हे एकाच हवामान व्यवस्थेचे दोन टोकाचे परिणाम ठरू शकतात. त्यामुळे केवळ पाऊस कमी पडला की उपाययोजना करण्याऐवजी, पाऊस कधीही अनियमित होऊ शकतो, या गृहितकावर शेती, जलव्यवस्थापन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करावे लागेल. दुष्काळी स्थितीमुळे होणारे स्थलांतर रोखायचे असल्यास त्वरीत उपाययोजना गरजेच्या आहेत. पाण्याचे विकेंद्रीकरण, हवामानस्मार्ट शेती, विशिष्ट पिके, अचूक हवामान अंदाज, प्रभावी पीक विमा आणि बाजारपेठेची हमी या पाच-सहा आधारस्तंभांवर महाराष्ट्राची पुढील कृषीनीती उभी राहिली, तर एल निनोसारख्या जागतिक हवामान घटनांचा धक्का कमी करता येईल.आता प्रश्न फक्त ‘दुष्काळ कधी येणार,’ हा नाही. खरा प्रश्न आहे, ‘अनिश्चित हवामानात महाराष्ट्राची शेती किती सक्षम आहे?’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.