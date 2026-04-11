Premium|Facial Skin Care Benefits : २५ गोरी त्वचा म्हणजे निरोगी त्वचा नव्हे! फेशियलबाबतचे 'हे' ५ मोठे गैरसमज तुम्हाला माहित आहेत का?

स्वप्ना सानेफेशियल करण्यासाठी कुठल्याही ओकेजनची वाट बघू नये. साधारण वयाच्या २५ वर्षांपासून सर्व महिला-पुरुषांनी फेशियल करायला हवं, कारण साधारणपणे विशीनंतर आपली त्वचा सर्व प्रकारच्या तणावाला सामोरी जात असते. टॅन, पिगमेन्टेशन, फाइन लाइन्स, क्रो फीट लाइन्स, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स आणि बऱ्याच प्रकारचे त्वचाविकार चेहऱ्यावर दिसायला लागतात. अशावेळेस तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन दर महिन्याला तुमच्या त्वचेसाठी योग्य असणारं फेशियल करावं, सोबतच होम केअरही करावी. फेशियल म्हटलं की सणवार, लग्नकार्य किंवा एखादं स्पेशल ओकेजन असल्यावर करावयाची सौंदर्य थेरपी, असा अनेकजणांचा समज असतो. ‘आमच्याकडे कार्यक्रम आहे, एकदम छान ग्लो येईल आणि टॅन जाईल असं फेशियल करून द्या,’ हे वाक्य अनेकवेळा ब्यूटिशियन्सना ऐकायला मिळतं. ग्लो येणारं क्रीम, पॅक लावला, टॅन कमी झालं म्हणजे फेशियल एकदम छान झालं असं बहुतांश लोकांना वाटतं. खरंतर फेशियल म्हणजे सौंदर्यशास्त्रातील एक उपचारपद्धती आहे, जी चेहऱ्याच्या त्वचेचं डीप क्लीन्सिंग करते, मृत त्वचा एक्सफोलिएट करते म्हणजेच काढून टाकते, त्वचेला योग्य ते पोषण देऊन ऑइल आणि वॉटरचा बॅलन्स मेंटन करते. त्वचेला पोषण देण्यासाठी आवश्यक ती क्रीम्स अथवा तेलानं हळुवारपणे रिलॅक्सिंग मसाज केला जातो. त्यामुळे रक्ताभिसरण वाढून त्वचेमधील प्रत्येक पेशीला पोषण मिळतं आणि त्वचा हेल्दी दिसू लागते. मसाज केल्यानं कोलाजेन आणि इलास्टीन बूस्ट होऊन त्वचेला लवचिकता मिळते. त्वचा तजेलदार, टवटवीत दिसते..Premium|Men Accessories: पुरुषांच्या फॅशनमध्ये ॲक्सेसरीजची महत्त्वपूर्ण भूमिका.फेशियल केव्हा आणि कोणी करावं?फेशियल करण्यासाठी कुठल्याही ओकेजनची वाट बघू नये. महिन्यातून एकदा ब्यूटी थेरपिस्टच्या सल्ल्याने तुमच्या त्वचेला सूट होणारं फेशियल जरूर करावं. साधारण वयाच्या २५ वर्षांपासून सर्व महिला-पुरुषांनी फेशियल करायला हवं, कारण साधारणपणे विशीनंतर आपली त्वचा सर्व प्रकारच्या तणावाला सामोरी जात असते. अभ्यास, करिअर, वैयक्तिक आयुष्यातले तणाव, प्रदूषण, जीवनशैलीतील बदल, पोषकतत्त्वांची कमतरता, कॅफीनचं वाढतं प्रमाण इत्यादी अनेक कारणं असू शकतात, ज्यांमुळे त्वचा डल दिसायला लागते. टॅन, पिगमेन्टेशन, फाइन लाइन्स, क्रो फीट लाइन्स, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स आणि बऱ्याच प्रकारचे त्वचाविकार चेहऱ्यावर दिसायला लागतात. अशावेळेस तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन दर महिन्याला तुमच्या त्वचेला योग्य असणारं फेशियल करावं, सोबतच घरीही काळजी घ्यावी. नियमित काळजी घेतल्यास आणि रेग्युलर फेशियल करून घेतल्यास त्वचा नक्कीच हेल्दी आणि तजेलदार दिसेल.फेशियलचे प्रकारपहिल्यांदाच फेशियल करणार असाल, तर ते योग्य त्या ब्यूटी थेरपिस्ट अथवा तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंच करावं. ते तुमच्या त्वचेचं ॲनॅलिसिस करून, म्हणजेच त्वचेचा प्रकार आणि चेहऱ्यावरचे इतर प्रॉब्लेम्स नीट तपासून कोणते फेशियल सूट होईल ते सांगतील. तुम्हीही त्याबद्दलची माहिती करून घ्यायला हवी, कारण आपल्या त्वचेवर कोणते प्रॉडक्ट्स वापरले जात आहेत आणि त्याचा काय फायदा होतो, हे जाणून घेणं आवश्यक आहे. प्रत्येकानं याबद्दल जागरूक असायला हवे.फेशियलचे बेसिक प्रकारनॉर्मल बेसिक फेशियल - सर्व स्किन टाइप्सना सूट होतंजेल फेशियल - ऑइली स्किनसाठीनरिशिंग फेशियल - ड्राय स्किनसाठीअँटी-एजिंग फेशियल - मॅच्युअर स्किनसाठीवरील फेशियल्समध्ये त्वचेचं चांगलं क्लीन्सिंग होईल आणि नरीशमेंट मिळेल असे प्रॉडक्ट्स वापरले जातात. फेशियल झाल्यावर त्वचा सॉफ्ट आणि फ्रेश जाणवायला लागते..ॲडव्हान्स्ड फेशियलचे प्रकारअँटी-टॅन फेशियल - टॅन झालेल्या त्वचेसाठीडि-पिगमेन्टेशन फेशयल - डार्क स्पॉट्स, पिगमेन्टेशनसाठीस्किन पॉलिशिंग फेशियल - डल स्किनसाठीहायड्रा फेशियल - डीहायड्रेटेड त्वचेसाठीपिलिंग फेशियल - पिंपल्स आणि डार्क स्पॉट्ससाठीपर्ल, गोल्ड, डायमंड फेशियल - चेहऱ्यावर ग्लो येण्यासाठीअरोमा थेरपी फेशियल - रिलॅक्स आणि रिजुव्हनेशनसाठीहायलुरोनिक ॲसिड फेशियल - स्किन फर्मिंग आणि टाइटनिंगसाठीरेड लाइट थेरपी फेशियल, एएफटी लेझर फेशियल, मायक्रो निडलिंग फेशिअल - कोलाजेन बूस्ट करण्यासाठीडर्मा प्लेनिंग फेशियल - स्मूथ त्वचेसाठीवरील सर्व ॲडव्हान्स्ड फेशियल ट्रीटमेंट आहेत, ज्या फक्त तज्ज्ञांकडून आणि त्यांच्या सल्लानेच कराव्यात. यथायोग्य माहिती घेऊनच ही फेशियल्स करावीत. फेशियल्सनंतर घरी काळजीही घ्यावी..फेशियलबद्दल समज-गैरसमजअमुक एका फेशियल किंवा क्रीमची जाहिरात बघितली आणि त्यातल्या मॉडेलचा चेहरा जसा फ्रेश आणि स्पॉटलेस दिसतो, तेच फेशियल तुम्ही केले तर तुम्हालाही सेम रिझल्ट मिळेल असं नाही. जाहिरातींमध्ये जे दाखवतात ते तुमच्या त्वचेला उपयुक्त असेलच असं नाही, म्हणूनच सगळ्या गोष्टींची नीट माहिती करून त्याप्रमाणे प्रॉडक्ट्स वापरावेत किंवा फेशियल करावं.मुळातच त्वचा गोरी आणि स्पॉटलेस आहे तर फेशियल करायची गरज नाही, हा एक मोठा गैरसमज आहे. सुरुवातीला सांगितलं तसं, फेशियल ही त्वचा तजेलदार आणि हेल्दी करण्यासाठीची एक सौंदर्य उपचारपद्धती आहे, त्वचेला योग्य ते पोषण देऊन हेल्दी ग्लो हवा असेल तर नियमित फेशियल जरूर करावे.सारखे फेशियल केल्यास त्वचा ढिली पडते आणि सुरकुत्या दिसतात, हादेखील एक गैरसमज आहे. फेशियलमध्ये केल्या जाणाऱ्या मसाजमुळे कोलाजेन आणि इलास्टीनचं प्रमाण वाढतं आणि त्वचा फर्म होते, सुरकुत्या कमी दिसू लागतात.घरगुती उपाय करत आहात म्हणून फेशियलची गरज नाही, असं नाही. घरगुती उपाय करणं छानच आहे, परंतु महिन्यातून एकदा तज्ज्ञांकडून डीप क्लीन्सिंग आणि मसाज केल्यानं त्वचेला जास्त फायदा होतो.वारंवार फेशियल करणं, दर दहा दिवसांनी फेशियल करणं हेदेखील चूकच आहे. जास्त वेळ मसाज केल्यानं जास्त फायदा होतो, असं नाही. खूप वेळ मसाज केल्यानं त्वचेचं नुकसान होऊ शकतं. पंधरा ते वीस मिनिटं मसाज उपयुक्त असतो.खूप केमिकल्सयुक्त प्रॉडक्ट्स वापरले तर त्वचा इन्स्टंट गोरी होते किंवा चांगला इफेक्ट होतो, हा एक गैरसमज आहे. शक्य असेल तेवढं केमिकल फ्री अथवा कमीत कमी केमिकलयुक्त प्रॉडक्ट्सचा वापर करावा. हर्बल आणि आयुर्वेदिक पद्धतीचा त्वचेला जास्त फायदा होत असतो. केमिकल्सचे साइड इफेक्ट असू शकतात.वरील माहिती वाचकांनी जागरूक व्हावे आणि त्याप्रमाणे आपल्या त्वचेची काळजी घ्यावी या उद्देशाने दिली आहे. सोबतच पोषक आणि समतोल आहार आवश्यक आहे, कारण हेल्दी त्वचेसाठी पोषक आहार हा प्रथमोपचार आहे.स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत. 