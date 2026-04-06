Premium|Global Economy and Fuel Hike : इराण-इस्राईल युद्ध आणि ११२ डॉलरवर गेलेले तेल! भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे नेमके काय आणि किती गंभीर परिणाम होतील?

'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत.खनिज तेल वगळता इतर व्यापार थंडावला आहे. विमा, वाहतूक खर्चवाढ आणि कंटेनर उपलब्धतेचा प्रश्न भेडसावत आहेच, त्यात अमेरिकी आयात शुल्काचा मार यामुळे निर्यातदार जेरीस आले आहेत. निर्यात कमी झाली, तर चालू खात्याची तूट वाढेल, आयात कमी करावी लागेल.सं गीत नाटकांच्या जमान्यात अनेक नाटकांनी व कलाकारांनी रसिकांच्या हृदयावर राज्य केले. त्यापैकी संगीत गर्वहरण हे बालगंधर्व यांच्या प्रसिद्ध संगीत नाटकांपैकी एक आहे. या नाटकातील पदे बालगंधर्वांनी आपल्या अद्वितीय गाण्याने अजरामर केली आहेत. संगीत गर्वहरण हे मराठीतील एक पौराणिक नाटक आहे. पुराणात गरुड, सत्यभामा, इंद्र अशा विष्णूच्या जवळच्या अनेक व्यक्तींना जेव्हा जेव्हा अहंकार होतो, तेव्हा त्यांचा तो अहंकार विष्णू कसा नष्ट करतात या कथेवर हे नाटक आधारित आहे. त्याव्यतिरिक्त भीमाचे हनुमानाच्या भेटीनंतर झालेले गर्वहरण (वाटेतील हनुमानाची शेपटीदेखील हलवता न येणे) सर्वांना ठाऊकच आहे. तात्पर्य असे, की शेरास सव्वाशेर असतोच. हे सर्व आज आठवण्याचे कारण एकच - एका मजबूत सत्ताधाऱ्याचे इराण युद्धाच्या निमित्ताने झालेले गर्वहरण!अमेरिकेने आतापर्यंत आपल्या भूमीबाहेर अनेक युद्धे सुरू केली, जिंकली आणि तेथे अमेरिकाधार्जिणे सरकारे स्थापन केली. कोरिया, व्हिएतनामनंतर सीरिया व इराक येथील कारवाई अत्यंत सोपी आणि जलद होती. इराणचे युद्ध सुरू केले इस्राईलने. खनिज तेलाच्या राजकारणात वर्चस्व हवे, या नादाने अमेरिका त्यात पडली. आम्ही चार दिवसांत इराण जिंकू, तेथे सत्ताबदल करू इत्यादी वल्गना करत इराणवर हल्ले झाले. पण त्या वल्गना कागदावरच टिकल्या. कारण इराणचा विरोध अत्यंत कडवा होता. शिखर नेतृत्व कापून काढल्यानंतरही संघर्ष महिनाभर चालेल, असा कुणाचाच अंदाज नव्हता. पण इराणची तयारी विलक्षण होती. अमेरिकेवर प्रहार न करता त्यांच्या मित्रदेशातील अमेरिकी तळावर हल्ले करीत व त्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा हत्यारासारखा वापर करीत इराणने अमेरिकेला जेरीस आणले आहे.ट्रम्प यांना बोचत आहेत ते म्हणजे खनिज तेलाचे दर. ते जगभर वर गेलेच, पण त्याबरोबर अमेरिकेतही आज ३.९८ डॉलर प्रतिगॅलन या दरावर पोहोचले आहेत. ते चार डॉलरवर जाणे व त्यापाठोपाठ तेथील रोख्यांचे दर ४.५ टक्क्यांवर जाणे अमेरिकेला परवडणार नाही. पण इराण जर शरण आला नाही, तर युद्ध थांबवायचे कसे? म्हणूनच ट्रम्प एकतर्फी मुदत देत चालले आहेत. अमेरिका किंवा इराण कुठलाच पक्ष या संघर्षात निर्णायक विजय मिळवू शकत नाही. जिंकलो नाही पण इराणला नेस्तनाबूत केले असे 'पडलो तरी नाक वर' यासारखे काहीतरी निमित्त तात्यांना हवे आहे, आणि ते मिळण्याची शक्यता धूसर होत चालली आहे. नोबेल पारितोषक तर आता फार दूर गेले, आणि उरली फक्त हळहळ! असो.पण या युद्धाने आपल्या देशापुढील आव्हाने गंभीर होत चालली आहेत. होर्मुझच्या आखातातून भारतीय जहाजांचा प्रवास जरी सुकर झाला असला, तरी खनिज तेल ११२ डॉलरवर गेले आहे. मागे २००८मध्ये ते १४५ डॉलर झाले होते. त्याजोडीला नैसर्गिक वायू महाग होत चालला आहे. रशियाने १ एप्रिलपासून चार महिन्यांसाठी लाइट पेट्रोलियमचा देशाबाहेरील व्यापार थांबवण्याचे ठरविले आहे. खनिज तेल व नैसर्गिक वायूसाठी आपण बहुतांशी आयातीवरच अवलंबून आहोत. सरकारने इंधनवाढीचा तात्पुरता भार उचलला असला (अबकारी कर १० रुपयांनी कमी करून), तरी खनिज तेलाची स्थिती अशीच असली तर दरवाढ अटळ आहे. ही दरवाढ सोबतीला महागाईला घेऊन येते. म्हणजेच व्याजदर स्थिर ठेवण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागणार. आजच सरकारी रोख्यांचा दर ६.९३ म्हणजे जवळपास सात टक्क्यांवर गेला आहे.खनिज तेल वगळता इतर व्यापार थंडावला आहे. विमा, वाहतूक खर्चवाढ आणि कंटेनर उपलब्धतेचा प्रश्न भेडसावत आहेच, त्यात अमेरिकी आयात शुल्काचा मार यामुळे निर्यातदार जेरीस आले आहेत. निर्यात कमी झाली, तर चालू खात्याची तूट वाढेल, आयात कमी करावी लागेल.तिसरा मुद्दा रुपयाच्या सतत घसरणाऱ्या मूल्याचा! रिझर्व्ह बँक त्यावर काही उपाय योजते आहे, पण शेअर बाजारात परदेशी संस्थांची अव्याहत विक्री सुरू असल्यामुळे डॉलरची मागणी काही कमी होत नाही. एकट्या मार्च महिन्यात परदेशी संस्थांनी एक लाख बावीस हजार कोटी रुपयांची विक्री केली. देशी संस्था, म्युच्युअल फंड्स इत्यादींनी जरी १,२८,००० कोटी रुपयांची खरेदी केली असली, तरी निर्देशांक सात ते आठ टक्क्यांनी खाली आलेच.चौथा मुद्दा म्हणजे सरकारने डिझेल व पेट्रोल यावर कमी केलेली ड्युटी बाजाराला वेगळाच संदेश देत आहे. पुढे येणाऱ्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून सरकार लोकप्रिय घोषणा व खैरात करणार असेल, तर पायाभूत गुंतवणुकीला भांडवल कमी पडेल. ही भीती अधिकाधिक विक्री करण्यास किंबहुना खरेदीचा बेत लांबवण्यास भाग पाडत आहे.या सर्व विवेचनाला एक छानशी आशेची किनार आहे, कशी ते पाहू -एरवी अत्यंत महाग असलेले बाजाराचे मूल्यांकन आता आकर्षक होत चालले आहे. टप्प्याटप्प्याने का होईना ही खरेदीची संधी काही काळ मिळणार आहे.इंडिया विक्स ₹ २६-२७-२८दरम्यान घोटाळत आहे. यापूर्वीच्या इतिहासाकडे वळून पाहिल्यावर दिसते, की या पातळीवर पॅनिक सर्वाधिक असते व खरेदी चांगला परतावा देऊन जाते.खाली येताना निफ्टी २१८०० या पातळीवर दम धरण्याची किमान ८० टक्के शक्यता आहे. आजच्या किमतीपासून २१८००पर्यंत किंमत/परतावा गुणोत्तर (रिस्क/रिवॉर्ड रेशो) आकर्षक असून, खरेदीचे आमंत्रण देत आहे. जेमतेम तीन ते चार टक्के जोखीम आणि किमान दहा टक्के परतावा असा बाजार पुन्हा उपलब्ध आहे.अमेरिका स्वतःच मेटाकुटीला आल्यामुळे एप्रिल महिन्यात युद्धविराम व्हावा. तसे झाल्यास एकेक आव्हान शिथिल होत जाईल. एकदा का खनिज तेल आवाक्यात आले, तर पुढील विषय सोपे होत जातील.अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे कंपनी कामकाज सुधारते आहे व टॉप १०० कंपन्यांची फक्त मिळकत व नफावृद्धी किमान दोन आकडी असेल असे दिसते. कंपनी कामकाज सुधारणे तेजीसाठी अत्यावश्यक होते, तसे आता घडते आहे आणि डिस्काउंट सेलमध्ये ते शेअरही मिळत आहेत. ही संधी सोडायला नको..एचडीएफसी बँकेत संगीत मानापमान नाटकाचा प्रयोग रंगला आहे. चेअरमन व बोर्ड यातील 'इगो वादळामुळे' भाव बराच खाली आहे. तो आज पुस्तकी किमतीच्या दुप्पट भावाला मिळत आहे. हा गेल्या पाच वर्षांतला नीचतम भाव आहे. २०२१मध्ये एप्रिलमध्ये पी/बी ४.६ होता. किमान १५ टक्के नफा वाढला, तरी हा शेअर मोठा भांडवली लाभ देईल.बजाज फायनान्सदेखील आज पुस्तकी किमतीच्या पाचपट भावाला मिळत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापरामुळे नफा प्रत्येक तिमाहीत वाढतच जाणार आहे. याखेरीज फार्मा क्षेत्रातील शेअर फारसे खाली आलेच नाहीत. लुपिन, अजंता फार्मा, लॉरस लॅब, साई लाइफ, एमक्युअर फार्मा... किती नावे घ्यावीत! तसेच पॉवर सेक्टरचे शेअर फार खाली आले नसले, तरी निवेशनीय आहेत. उदादरणार्थ, हिताची पॉवर, जीई व्हार्नोव्हा, टीडी पॉवर, सिमेन्स एनर्जी वगैरे. आपल्या सल्लागाराला विचारून खरेदी करावी.परदेशी संस्था स्मॉल व मायक्रो कॅप शेअरमध्ये फारशा सक्रिय नाहीत. त्यात संधी अनेक आहेत व त्या घ्याव्यात. आज शेअर बाजाराने घेतलेली संयमाची परीक्षा जो उत्तीर्ण होईल तोच खरा निवेशक!भूषण महाजन शेअर बाजाराचे पुणेस्थित विश्लेषक आहेत. 