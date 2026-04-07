Premium|Nuclear Proliferation Crisis : अण्वस्त्रांची टांगती तलवार! अमेरिकेची इराणवरील कारवाई जागतिक शांततेसाठी की वर्चस्वासाठी?

डॉ. सदानंद मोरेविश्वात म्हणजेच मानवजातीला शांती हवी आहे. शांती ही समृद्धीची पूर्वअट आहे. याविषयीही कोणाचे दुमत असण्याची शक्यता नाही. कारणही नाही. अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांची संख्या मर्यादित ठेवल्याने अणुयुद्धाची संभाव्यता कमी होते. झाले एवढे पुरे झाले, यापुढे अधिक नको, ही भूमिकासुद्धा व्यवहाराला धरूनच आहे. तरीही प्रश्न उरतोच... अशा प्रतिबंधाचे वा प्रतिबंधात्मक कारवाईचे काम कोणी करायचे? विश्वाचे आर्तमध्ये आपण एका अशा टप्प्यावर आलो आहोत, जिथे हे शीर्षक अधिक स्पष्टतेची मागणी करते. योगायोगाने युद्ध छेडले गेले आहे. काय आहे अमेरिकेची भूमिका? अमेरिका इराणशी युद्ध करते आहे ते इराणचा भूभाग हडप करायचा आहे, इराणची संपत्ती लुटायची आहे म्हणून नव्हे, तर इराणपासून जगाला धोका आहे यासाठी. कसला धोका? इराणकडे युरेनियमचा लक्षणीय साठा आहे आणि तो अण्वस्त्रनिर्मितीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. त्याला खरोखरच हे तंत्र आत्मसात करता आले, तर त्यातून प्राप्त झालेल्या अण्वस्त्रांच्या जोरावर तो इतर राष्ट्रांना वेठीस धरू शकतो हा एक मुद्दा. दुसरा परंतु फारसा चर्चिला न जाणारा मुद्दा असा, की इराणसारखे कट्टरपंथी इस्लामी राष्ट्र या शस्त्रांचा उपयोग आपल्या धार्मिक हितसंबंधाच्या रक्षणासाठी स्वतः करू शकेल किंवा तो करू शकणाऱ्या दहशतवादी अमेरिकी संघटनांमार्फत करील, या संभाव्य धोक्यापासून एकूणच जगाचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिका युद्धात उतरली आहे. या मुद्द्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी तपासायला हवी..मुळात अण्वस्त्राची निर्मिती केली ती अमेरिकेने. दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरने सैन्यबळावर संपूर्ण युरोपच घशात टाकायचा घाट घातला होता. त्याचे अनुकरण करीत तशाच प्रकारचे साम्राज्य उभारण्याची इच्छा असलेली इटली व जपान ही राष्ट्रेही तशीच कृती करू लागली. या रणधुमाळीत अमेरिकेने स्वतःला सुरुवातीला अलिप्त ठेवले होते.इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. ती याही वेळी झाली व युद्धातील जयपराजयाचे पारडे फिरले. एकीकडे रशियाशी केलेला अनाक्रमणाचा करार मोडून त्याच्यावर आक्रमण करायची दुर्बुद्धी हिटलरला झाली होती. मग अमेरिकेच्या पर्ल हार्बर या बंदरावर हल्ला करण्याची दुर्बुद्धी जपानला झाली व तटस्थतेचे धोरण सोडून युद्धात उतरणे अमेरिकेला भाग पडले. पहिल्या महायुद्धात अशीच चूक जर्मनीकडून झाली होती व त्यामुळे तेव्हा अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारून युद्धापासून अंतर ठेवून राहिलेल्या अमेरिकेला युद्धात उडी मारण्यासाठी समर्थनीय निमित्त मिळाले होते.दरम्यानच्या काळात हिटलर हा जगाचा शत्रू असल्याने त्याला कोणत्याही परिस्थितीत विजयी होऊ द्यायचे नाही, त्यासाठी कितीही किंमत चुकवावी लागील तरी चालेल या निश्चयात्मक निर्णयापर्यंत दोस्त राष्ट्रे, अमेरिकेसह आली. त्यासाठी अर्थातच एखाद्या महासंहारक शस्त्राची गरज होती. अणूचे विभाजन करून असे शस्त्र सिद्ध करता येईल, अशी हिटलरचा पराभव व्हावा असे वाटणाऱ्या शास्त्रज्ञांची खात्री होती. अशा शस्त्राची निर्मिती करण्याची क्षमता फक्त अमेरिकेकडेच आहे हेही ते जाणून होते. मात्र खरोखरच असे करता येईल यावर अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा विश्वास बसावा यासाठी त्यांना त्यावेळी जर्मन नाझींपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनस्टाईनची शिफारस आवश्यक होती. वस्तुतः असे काही करता येईल का याविषयी स्वतः आइनस्टाईनच साशंक होता. पण शेवटी मुद्दा या ना त्या मार्गाने हिटलरवर मात करायचा होता त्यामुळे त्याने तशी शिफारस केली. नंतर काय झाले ते आपण जाणतोच. रॉबर्ट ओपेनहायमरच्या नेतृत्वाखाली मॅनहॅटन प्रकल्प उभा राहिला व अखेर शेवटी अणुबॉम्बची यशस्वी चाचणी झाली..खरेतर एव्हाना हिटलरचा पराभव (व आत्महत्या) होऊन गेले होते व जर्मनी अधिकृतपणे शरण आला होता. इटलीची तर त्यापूर्वीच वाट लागली होती आणि पारंपरिक पद्धतीने युद्ध सुरू राहिले असते, तर जपानचा पराभवही अटळ होता. म्हणूनच जपानवर या अणुबॉम्ब नावाच्या अतिघातक नवशस्त्राचा उपयोग करायची गरज नाही असे काही शास्त्रज्ञांचेही मत होते. पण ते धुडकावून अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकी या जपानी शहरांवर अणुबॉम्ब टाकले. जपानला शरणागतीशिवाय दुसरा पर्यायच उरला नाही. ही अणुयुगाची सुरुवात होती. यापुढे जगावर अणुयुद्धाची तलवार कायमच टांगती राहणार होती.संभाव्य अणुयुद्धांना रोखणे एकूणच मनुष्यजातीच्या हितासाठी कसे आवश्यक आहे व त्यासाठी काय उपाययोजना करायला हवी याविषयी नंतरच्या काळात बराच खल होत राहिला व आनुषंगिक कृतीही. त्याची चर्चा विस्ताराने करू. तूर्त येथे एवढे सांगणे पुरेसे होईल, की अणुतंत्रज्ञान ही केवळ अमेरिकेची मक्तेदारी राहणे त्यापुढील काळात शक्यच नव्हते. पाठोपाठ रशियाने अणुबॉम्ब तयार केला. पुढील म्हणजे 'H' ऊर्फ हायड्रोजन बॉम्बचा टप्पाही गाठला. बघता बघता इंग्लंड व फ्रान्स ही राष्ट्रेही त्यात यशस्वी झाली. पाठोपाठ चीनसुद्धा. त्यानंतर चीन, मग भारत मग पाकिस्तान, उत्तर कोरिया...खरेतर हेन्री किसिंजरसारख्यांच्या प्रयत्नांमधून व मूळ अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांच्या सहकार्यामुळे इतर राष्ट्रांनी अणुबॉम्ब तयार करू नये व या राष्ट्रांनीही अधिक बॉम्ब बनवू नयेत, चाचण्या करू नयेत अशा प्रकारचा करार सिद्ध झाला होता. ज्या इतर राष्ट्रांनी तो केला त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंधाच्या स्वरूपाची कारवाईही करून झाली, पण ती त्यापुढे सरकली नाही आणि झालेल्या कारवाईमुळे होत असलेले नुकसान गृहीत धरून व सोसून ही राष्ट्रे पूर्ववत व्यवहार करीत राहिली.मधल्या काळात अशाच प्रकारचे निर्बंध असलेली जैविक हत्यारे (Bio-weapons) बाळगल्याच्या संशयावरून अमेरिकेने इराकवर थेट लष्करी कारवाई केली. त्यात काही नाटो राष्ट्रांनी तिला मदत केली हा इतिहास आपणास ठाऊक आहे. अनेकांना अमेरिकेचे हे कृत्य आवडले नाही याचीही आपणास कल्पना आहे.. मृत्यूवर मात करण्याचा प्रयत्न.यात अशाच प्रकारची कारवाई अण्वस्त्रसज्ज होऊ पाहणाऱ्या इराणवर करण्यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पुढे सरसावले व युद्धाला तोंड फुटले. अजून तरी ना इराण मागे हटला आहे ना अमेरिकेने युद्ध थांबवले आहे. ‘विश्वाचे आर्त’ नेमके हेच आहे. विश्वात म्हणजेच मानवजातीला शांती हवी आहे. शांती ही समृद्धीची पूर्वअट आहे. याविषयीही कोणाचे दुमत असण्याची शक्यता नाही. कारणही नाही. अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांची संख्या मर्यादित ठेवल्याने अणुयुद्धाची संभाव्यता कमी होते, झाले एवढे पुरे झाले, यापुढे अधिक नको. ही भूमिकासुद्धा व्यवहाराला धरूनच आहे. तरीही प्रश्न उरतोच. आणि तो काही कमी व्यावहारिक नाही. अशा प्रतिबंधाचे वा प्रतिबंधात्मक कारवाईचे काम कोणी करायचे? हाच तो प्रश्न.खरेतर असा प्रश्न उपस्थितही होऊ नये. कारण यासाठी यूएन - युनायटेड नेशन्स - संयुक्त राष्ट्रसंघ नावाची एक आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध आहे. तिचा प्रवास खरेतर विल्यम पेनपासून, इमॅन्युएल कांट, वूड्रो विल्सनच्या मार्गे झाला आहे. अगदी तिला जरी बाजूला ठेवायचे झाले, तरी महायुद्धोत्तर काळात निर्माण झालेली युरोपीय राष्ट्रांची नाटोही अस्तित्वात आहे. आता काही ऐतिहासिक आणि व्यावहारिक कारणांमुळे या दोन्ही संस्थांच्या निर्मितीमागे व त्यांच्या व्यवहारांमध्ये अमेरिकेचे स्थान, भूमिका आणि योगदान महत्त्वाचे राहिले आहे, हे अमान्य व्हायचे काहीच कारण नाही. तथापि याचा अर्थ असा नव्हे, की त्यांनी त्यांच्यामार्फत घेण्याचे निर्णय व निर्णयांची कार्यवाही, त्यांना वळसा घालून किंवा धाब्यावर बसवून अमेरिकेने करावी.अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून या दोनच काय परंतु अमेरिकेचा समावेश असलेल्या सर्वच संस्था व यंत्रणा मोडीत काढण्याचा, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा, इतकेच काय पण त्यांच्या अधिक्षेप करण्याचा सपाटा लावला आहे. या परिस्थितीत संपूर्ण विश्वाची किमान अधिमान्यता असलेली, पेचप्रसंगात निर्णय घेऊन ती मिरवण्यासाठी कृती करण्याची क्षमता असलेली एक व्यवस्था कशी काय टिकेल? मुद्दा अधिक सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्याचा नाही, आहे ती व्यवस्थाच अधिक सक्षम करण्याचाही नाही, तर निदान आहे ती व्यवस्था अधिक कमकुवत होऊ न देण्याचा आहे. अशा संस्थेच्या अभावी एखाद्या दुसऱ्या बलवान राष्ट्राने घेतलेल्या निर्णयाला वा कृतीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अधिमान्यता व गांभीर्य (Solemnity) कसे प्राप्त होणार आणि त्यांचे पालन करायला हवे, असे संबंधित लक्ष्य राष्ट्राला कसे वाटणार? आणि मुख्य म्हणजे अशा परिस्थितीत आपण म्हणजे मानवजातीने इतिहासाचे पुढचे पाऊल टाकण्याऐवजी ‘घुम जाव’ केले असेच निष्पन्न होईल. पण ते तर वैश्विक पातळीवरील अराजक, अंदाधुंदी ठरेल. ‘बळी तो कान पिळी’ अशी हॉब्जने वर्णिलेली स्थिती पुनश्च पाहावी लागेल. मग परत ‘बळी’ कोण याची स्पर्धा सुरू होईल. त्यात इतर राष्ट्रांची स्थिती शोचनीय होईल. त्यांना या ‘बळी’मधील एखाद्याला मागे फरफटत जावे लागेल व जाता जाता आपणच बळी व्हायचे छुपे प्रयत्न करावे लागतील..या प्रकारात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उद्भवू शकणारी एक समस्या खरेतर अधिक गंभीर मानावी लागेल. एकदा बलवान राष्ट्रांमध्ये अशी स्पर्धा सुरू झाली, तर इतर राष्ट्रांना त्यातील एकाची वा दुसऱ्याची कास धरावी लागेल असे आपण म्हणतो, तरी त्याचा दडलेला अर्थ त्या राष्ट्राचे सरकार किंवा शासन असा होतो. आता अशा सरकारच्या विरोधातील लोक असणारच. ते अशा परिस्थितीत स्पर्धा करणाऱ्या दुसऱ्या बलिष्ठ राष्ट्राचा आश्रय घेतील व आपल्या देशात यादवी करतील. याचा अर्थ असा होतो, की जगात महाअराजकसदृश परिस्थिती निर्माण होईल आणि अंतिमतः त्यासाठी निदान नैतिकदृष्ट्या तरी अमेरिकेला जबाबदार धरले जाईल.थोडक्यात काय की विश्व हे शांतीसाठी आर्त आणि आतुर झालेले असले तरी या शांतीसाठी अधिष्ठानभूत अशी जी व्यवस्था किंवा ‘ऑर्डर’ आवश्यक असते, जिच्यासाठीही ते तितकेच आर्त आहे.‘विश्वाचे आर्त माझे हृदयी प्रकटले’ असे म्हणताना ज्ञानेश्वरांच्या मनात कदाचित त्यांचीच ज्ञानेश्वरी ही निर्मिती असू शकेल. ती हकिकत थोडक्यात सांगायला हवी.ज्ञानेश्वरांची गुरुपरंपरा नाथ संप्रदायाची असल्याचे सर्वज्ञात आहे. आदिनाथ किंवा शंकर हे या संप्रदायाचे आद्य गुरू. त्यांच्यानंतर ही परंपरा मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गहिनीनाथ व निवृत्तिनाथ यामार्गे ज्ञानेश्वरांपर्यंत येते. ज्ञानेश्वरांपर्यंत या पंथाचा भर शक्य तो एक गुरू- एक शिष्य अशी होती. गुरू हा अधिकार किंवा पात्रता यांचे परीक्षण करूनच शिष्याची निवड करीत असत. या पद्धतीत बदल करायला हवा असे गहिनीनाथांना वाटले व त्यांनी परंपरेने चालत आलेले ज्ञान सार्वत्रिक करण्याचा आदेश आपले शिष्य निवृत्तिनाथांना दिला. या संदर्भात ज्ञानेश्वर लिहितात-तेणे कली कळितु भूता । आला देखोनि निरुता ।ते आज्ञा श्रीनिवृत्तिनाथ दिधली ऐसी ।।ना आदिगुरू शंकरा । पासोनि शिष्य परंपरा ।बोधाचा हा संसारा । जाला तो आमुचे ।।तो हा तो घेऊनि आघवा । कसी मिळतसा जीवा ।सर्व प्रकारे धावा । करी पा वेगी ।।आधीच तव तो कृपाळु । वरी गुरुआज्ञेचा बोलु ।जात जैसा वर्षाकाळु । खवळणे मेघा ।।.गहिनीनाथांच्या जेव्हा लक्षात आले की कलीचा प्रादुर्भाव झाला आहे व त्याचा परिणाम लोकांवर झाला आहे, तेव्हा त्यांनी शिष्य निवृत्तिनाथांना परंपरेतून आलेला उपदेश सार्वत्रिक करण्याची, सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याची आज्ञा केली. मुळातच कृपाळू असलेल्या निवृत्तिनाथांनी या आज्ञेचे पालन मनापासून केले. त्यांनी पावसाळ्यात खवळलेल्या मेघांनी जलवर्षाव करावा तसा उपदेशामृताचा वर्षाव केला.ज्ञानेश्वर पुढे सांगतात, की नाथपरंपरेतील हा उपदेश मी आता असाच आर्त लोकांसाठी ग्रंथरूपाने पुढे ठेवीत आहे -मग आर्ताचेनि बोरसे । गीतार्थग्रंथनमिजे ।वर्षला शांतरसे । तो हा ग्रंथु ।।ज्ञानेश्वरांच्या या कथनातील ‘कली’, ‘आर्त’ आणि ‘शांतरस’ या तीन शब्दांकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. कलियुगाची कल्पना ही भारतीय परंपरेत तशी फार प्राचीन आहे. तिचा कालगणनात्मक अर्थ घेऊन वर्षांचा हिशेब लावीत बसण्यापेक्षा लाक्षणिक किंवा सांकेतिक अर्थ विचारात घ्यायला हवा. कली म्हणजे कलह, अराजक, अव्यवस्था, पेच, क्रायसिस, ज्यामुळे माणसाचे सुखसमाधान हिरावले जाते. युद्ध हा तर कलीचा उत्कर्षबिंदू मानायला हवा.याच्या संदर्भात संत नामदेव महाराजांनी लिहिलेल्या ज्ञानेश्वर चरित्राचा आधार घ्यायला हरकत नसावी. या चरित्राची तीन प्रकरणे आहेत. आदि, तीर्थावळी आणि समाधी. समाधीत नामदेवरायांनी राजा कालस्य कारणम् याचा आधार घेत कलियुगातसुद्धा शालिवाहन व विक्रमादित्य अशा राजांनी ‘कली’ आटोक्यात आणला होता, याचा उल्लेख करीत राजसत्ता या महत्त्वाच्या घटकाचा संदर्भ सूचित केला आहे. आता ती शक्यता उरली नव्हती. कारण आता परकीय अशी यवनी सत्ता आली होती.यामुळे ‘आर्त’ असलेल्यांना शांती मिळाली पाहिजे या हेतूने या ग्रंथाची निर्मिती झाली असे ज्ञानेश्वर सांगतात.सांकेतिक सूचितार्थाच्या अंगाने विचार करायचा म्हटला तर आता खरोखरच संपूर्ण विश्वच ‘आर्त’ झालेले दिसते. ज्यांनी शांती प्रस्थापित करायची अशा राजसत्ताधिशांनीच तिला सुरुंग लावायचे काम सुरू केले आहे.एका फिल्मी गीतात म्हटल्याप्रमाणे, 'चिंगारी कोई भडके तो सावन उसे बुझाए । सावन जो अगन लगाये, उसे कौन बुझाए?'डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. 