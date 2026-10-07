Premium|Weight Loss : वजन कमी करण्यासाठी चालायचं की पळायचं?

डॉ. सुबोध देशमुखचालणे असो वा पळणे, तुम्ही आहारात पांढरी साखर सोडली नाही तर वजन कमी होणे अशक्य आहे. साखरेमुळे रक्तातील इन्सुलिनची पातळी सतत वाढलेली राहते आणि इन्सुलिन वाढलेले असताना शरीर साठवलेली चरबी अजिबात जाळत नाही. त्यामुळे साखरेचे पदार्थ, चहा, शीतपेये, बेकरी उत्पादने आणि पाकीटबंद पदार्थ खाणे पूर्णपणे बंद करावे.वजन कमी करायचे ठरवले, की बहुतांश लोकांच्या डोक्यात सर्वात आधी येणारा विचार म्हणजे रोज सकाळी व्यायाम करावा लागणार. परंतु, या प्रवासात ‘रस्त्याने वेगाने चालणे जास्त फायदेशीर, की पळणे (रनिंग/जॉगिंग)’ यावरून गोंधळ पाहायला मिळतो. काही लोकांना वाटते की खूप घाम गाळून पळल्याशिवाय वजन कमी होत नाही, तर काही लोकांच्या मते रोज नियमित चालणेच आरोग्यासाठी सुरक्षित असते. प्रत्यक्षात वजन कमी होण्याच्या प्रक्रियेत केवळ चालणे किंवा पळणे एवढाच भाग नसून त्याच्या बरोबरीने पचनक्रिया, कॅलरीज जाळण्याचे शास्त्र आणि आहाराचे गणित या गोष्टीही अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. वजन उतरवण्यासाठी चालणे आणि पळणे यातील वैज्ञानिक फरक काय आहे आणि जलद निकालासाठी इतर कोणत्या गोष्टींची जोड द्यावी हे पुढील काही मुद्द्यांमधून समजून घेऊ या..कॅलरीज जळण्याचे मूलभूत शास्त्रवजन कमी होण्यासाठी महत्त्वाचे असते, ते म्हणजे शरीरात जाणाऱ्या कॅलरीजपेक्षा शरीराकडून वापरल्या जाणाऱ्या कॅलरीजचे प्रमाण जास्त असणे. आपण वेळेचे गणित पाहिले तर ठरावीक वेळेमध्ये चालण्यापेक्षा पळल्यामुळे दुप्पट कॅलरीज जळतात. उदाहरणार्थ, ३० मिनिटे वेगाने चालल्याने सुमारे १५० कॅलरीज जळतात, तर ३० मिनिटे पळण्यामुळे ३०० ते ३५० कॅलरीज जळू शकतात. त्यामुळे कमी वेळात जास्त कॅलरीज जाळायच्या असतील तर पळणे हा उत्तम पर्याय ठरतो.फॅट बर्निंग झोन संकल्पनावैज्ञानिकदृष्ट्या जेव्हा आपण संथ किंवा मध्यम वेगाने चालतो (ब्रिस्क वॉक), तेव्हा आपले शरीर ऊर्जेसाठी प्रामुख्याने साठलेल्या चरबीचा (फॅट) वापर करते. याला ‘फॅट बर्निंग झोन’ म्हणतात. याउलट जेव्हा आपण खूप वेगाने पळतो, तेव्हा शरीराला तात्काळ ऊर्जेची गरज असते त्यामुळे शरीर चरबीऐवजी साखरेचा (कार्बोहायड्रेट्स) वापर आधी करते. म्हणून, केवळ चरबी कमी करण्याच्या दृष्टीने मध्यम वेगाने चालणे अत्यंत प्रभावी मानले जाते.सांधे आणि गुडघ्यांचे आरोग्यपळताना आपल्या शरीराचा पूर्ण भार वारंवार एका पायावर पडतो, त्यामुळे गुडघे, टाचा आणि मणक्यावर प्रचंड दाब येतो. वजन जास्त असणाऱ्या लोकांनी किंवा सांधेदुखीचा त्रास असलेल्या लोकांनी थेट पळण्यास सुरुवात केली, तर गुडघे घासण्याची किंवा दुखापत होण्याची शक्यता जास्त असते. याउलट चालणे हा एक ‘लो इम्पॅक्ट’ व्यायाम असल्याने तो सांध्यांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित मानला जातो.हृदयाची कार्यक्षमता आणि स्टॅमिनापळण्यामुळे हृदयाचे ठोके वेगाने वाढतात आणि फुप्फुसांची व हृदयाची कार्यक्षमता वेगाने सुधारते. पळण्यामुळे शरीराचा स्टॅमिना खूप चांगल्या प्रकारे वाढतो. परंतु, उच्च रक्तदाब किंवा हृदयाचे विकार असलेल्या लोकांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अचानक वेगाने पळणे टाळावे. सुरुवातीला वेगाने चालण्यावरच भर द्यावा..Premium|Shivaji Maharaj Mughal War : शिवाजीराजांचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी औरंगजेबाने महाबतखानाला दख्खनेत का पाठवले?.आफ्टरबर्न इफेक्टचे (इपीओसी) रहस्यआपण तीव्र गतीने पळतो किंवा धावतो, तेव्हा व्यायाम संपल्यानंतरही पुढील काही तास आपले शरीर कॅलरीज जाळत राहते. यालाच विज्ञानात ‘आफ्टरबर्न इफेक्ट’ (एक्सेस पोस्ट-एक्सरसाइज ऑक्सिजन कन्झम्प्शन) म्हणतात. चालण्यामध्ये व्यायाम थांबला की कॅलरीज जळणे लगेच थांबते. परंतु पळण्यामुळे व्यायाम संपल्यानंतरही शरीराचा चयापचय दर (मेटॅबोलिझम) काही तास वाढलेलाच राहतो.मानसिक ताण आणि कॉर्टिसोल संप्रेरकाचा प्रभावसतत तीव्र गतीने पळण्यामुळे काही वेळा शरीरावर आणि स्नायूंवर जास्त ताण पडतो, त्यामुळे कॉर्टिसोल नावाचे ताणाचे संप्रेरक (स्ट्रेस हार्मोन) वाढू शकते. कॉर्टिसोल वाढल्यास पोटाभोवतीची चरबी कमी होण्यास अडथळा येतो. मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मते, रोज निसर्गात किंवा मोकळ्या हवेत ४५ मिनिटे चालण्यामुळे मन शांत होते, ताण कमी होतो आणि झोप उत्तम लागते.नवशिक्यांसाठी चालणे सर्वोत्तमतुम्ही व्यायामाची सुरुवात करत असाल किंवा अनेक वर्षांनंतर व्यायाम सुरू करत असाल तर थेट पळण्याचा प्रयत्न करू नका. सुरुवातीला किमान तीन ते चार आठवडे दररोज ३० ते ४५ मिनिटे वेगाने चालण्याची सवय लावा, यामुळे पायांचे स्नायू मजबूत होतील आणि फुप्फुसांना सवय होईल. त्यानंतरच हळूहळू चालण्यासोबत थोडे पळणे (जॉगिंग) सुरू करावे.इंटरव्हल वॉकिंगकेवळ चालणे किंवा केवळ पळणे यापेक्षा या दोघांचे मिश्रण वजन कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी ठरते, यालाच ‘इंटरव्हल ट्रेनिंग’ म्हणतात. पाच मिनिटे वेगाने चालावे, त्यानंतर दोन मिनिटे पळावे आणि पुन्हा पाच मिनिटे चालावे. असे ३० मिनिटे केल्यास सांध्यांवर जास्त ताणही पडत नाही आणि शरीरातील चरबी वेगाने जळण्यास मदत होते..आहाराचे ८० टक्के योगदानतुम्ही कितीही चाललात किंवा पळालात तरी जोपर्यंत तुमचा आहार योग्य नाही, तोपर्यंत वजन कमी होऊ शकत नाही. वजन कमी करण्याच्या प्रवासात ८० टक्के भूमिका आहाराची आणि केवळ २० टक्के भूमिका व्यायामाची असते. दररोज चालून १५० कॅलरीज जाळल्या आणि घरी येऊन एखादा सामोसा किंवा बिस्किटे खाल्ली तर व्यायाम वाया जाऊ शकतो, त्यामुळे कॅलरी डेफिसिट पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे.प्रथिनांचे महत्त्वफक्त वजन कमी करणे म्हणजे शरीरातील स्नायू कमी करणे नव्हे, तर केवळ चरबी कमी करणे होय. वेगाने पळण्याचा किंवा जास्त चालण्याचा योग्य आहार नसल्यास काही उपयोग होत नाही, स्नायू कमजोर होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी आहारात पनीर, अंडी, डाळी, मोड आलेली कडधान्ये आणि मूग यांसारख्या प्रथिनांचा भरपूर समावेश करावा. प्रथिने खाल्ल्यामुळे स्नायू मजबूत राहतात आणि भूक नियंत्रित राहते.स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आवश्यककेवळ चालणे किंवा पळणे अशा कार्डिओ व्यायाम प्रकारांवर अवलंबून राहण्याऐवजी आठवड्यातून किमान दोन ते तीन दिवस वजनांचे व्यायाम किंवा पुशअप्स, स्क्वॉट्स यांसारखे व्यायाम आवर्जून करावेत. स्ट्रेंथ ट्रेनिंगमुळे शरीरातील स्नायूंचे प्रमाण वाढते. शरीरात जितके जास्त स्नायू असतील तितका तुमचा चयापचय दर वाढतो आणि विश्रांतीच्यावेळीही चरबी जळत राहते.रात्रीची पुरेशी झोप आणि वजनाचा थेट संबंधवजन कमी करण्यासाठी दररोज सात ते आठ तासांची शांत झोप मिळणे अत्यावश्यक आहे. झोप पूर्ण झाली नाही तर शरीरातील घ्रेलिन हे भुकेचे संप्रेरक वाढते आणि लेप्टिन हे तृप्तीचे संप्रेरक कमी होते. परिणामी, अपुऱ्या झोपेमुळे दिवसभर गोड आणि जंक फूड खाण्याची तीव्र इच्छा होते. त्यामुळे चालणे किंवा पळणे यांचा काहीही उपयोग होत नाही..शरीरातील पाण्याची पातळी आणि पचनक्रियावजन कमी होण्याच्या प्रक्रियेत पाण्याचा खूप मोठा वाटा असतो. शरीरात पाण्याची कमतरता असल्यास यकृत चरबीचे पचन करण्याचे काम व्यवस्थित करू शकत नाही. चालताना किंवा पळताना घामावाटे पाणी बाहेर पडते. त्यामुळे दररोज किमान तीन ते चार लिटर पाणी पिणे गरजेचे आहे. जेवणाआधी एक ग्लास पाणी प्यायल्याने ओव्हरईटिंग टळते आणि वजन लवकर कमी होते.साखरेचे आणि प्रक्रिया केलेले अन्नचालणे असो वा पळणे, तुम्ही आहारात पांढरी साखर सोडली नाही तर वजन कमी होणे अशक्य आहे. साखरेमुळे रक्तातील इन्सुलिनची पातळी सतत वाढलेली राहते आणि इन्सुलिन वाढलेले असताना शरीर साठवलेली चरबी अजिबात जाळत नाही. त्यामुळे साखरेचे पदार्थ, चहा, शीतपेये, बेकरी उत्पादने आणि पाकीटबंद पदार्थ खाणे पूर्णपणे बंद करावे.योग्य शूज आणि योग्य जमीनचालताना किंवा पळताना पायात योग्य आकाराचे, मापाचे आणि चांगले गादीसारखे शूज असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सपाट किंवा कडक चपला घालून चालल्यास टाचदुखी आणि ‘प्लांटर फॅसिटायटिस’चा त्रास होऊ शकतो. तसेच शक्यतो डांबरी रस्त्याऐवजी मातीचे मैदान किंवा गवतावर चालणे अथवा पळणे हाडांसाठी आणि सांध्यांसाठी उत्तम मानले जाते.सातत्य ठेवापळण्याने लवकर परिणाम जाणवतो, म्हणून दोन दिवस प्रचंड पळणे आणि नंतर पाय दुखू लागल्याने महिनाभर पडून राहणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. त्याऐवजी न चुकता दररोज ४५ मिनिटे वेगाने चालणे हे दीर्घकालीन वजनाच्या नियंत्रणासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. तुमच्या शरीराची क्षमता ओळखून व्यायामाची निवड करा आणि त्यात सातत्य ठेवा.थोडक्यात सांगायचे, तर वजन कमी करण्यासाठी चालणे आणि पळणे हे दोन्हीही योग्य आहे. तुम्ही तरुण आहात, सांधे निरोगी आहेत आणि कमी वेळेत जास्त परिणाम हवा असेल तर पळणे उत्तम आहे. परंतु, तुमचे वय जास्त असेल सांध्यांचा त्रास असेल किंवा वजन खूप जास्त असेल तर वेगाने चालणे हाच सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे. व्यायामाबरोबर योग्य आहार, पुरेशी झोप आणि पाण्याचे प्रमाण सांभाळले तर वजन कमी करण्याचे ध्येय सहज साध्य करता येते.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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