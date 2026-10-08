Premium|Suvarnabhumi : भारत आणि सुवर्णभूमी...भौतिक देवाणघेवाण

डॉ. पुलिंद सामंत - sakal.avtaran@gmail.comआग्नेय आशियाला भारतीयांनी ‘सुवर्णभूमी’ का म्हटले असावे? या नावामागे केवळ सोन्याचे आकर्षण नव्हते; तर व्यापार, शेती, अन्नपदार्थ, कापड आणि जीवनशैली अशा अनेक क्षेत्रांत भारत अन् आग्नेय आशिया यांच्यात शतकानुशतके देवाणघेवाण सुरू होती. या परस्पर संबंधांनी दोन्ही प्रदेशांच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर खोल ठसा उमटवला.भारतीयांचे आग्नेय-आशियात स्थलांतर क्वचित काळी राजकीय अंगाने, उदाहरणार्थ कलिंग-युद्धोत्तर काळात आश्रय घेण्याच्या उद्देशाने झाले असले तरी प्रथमतः आणि प्रामुख्याने ते भौतिक भरभराटीच्या उद्देशाने झाले यात शंका नाही. चौथ्या शतकात रोमन साम्राज्याचा पाडाव झाल्यानंतर पश्चिम दिशेला होत असलेल्या भारतीय व्यापार-व्यवहारात घट झाली आणि तदनुषंगिक वाढ पूर्व दिशेला पुढील काळात झाली, असे इतिहासकारांचे सर्वसाधारण मत आहे. सदर घट/वाढ झाल्याचे अनुमान योग्य असले तरी भारतीयांनी त्याआधी काही शतके (उदा. सम्राट अशोक काळात) आग्नेय आशियाला ‘सुवर्णभूमी’ हे नामाभिधान का दिले असावे, याचा विचार करणे भाग आहे. याचे सरळ उत्तर असे, की सदर भूभागात सहजी आणि मुबलक प्रमाणात सोने सापडत होते. खाण-शोधन-विकसन तंत्रज्ञान उपलब्ध नसताना, नदीकाठ/पात्रातील वाळू जमा करून आणि डोंगरमाती खणून त्यात सापडणारे सोने आग्नेय आशियात उपलब्ध होते, जे भारतीयांना उर्वरित जगाच्या आधी ज्ञात होते आणि त्या ज्ञानाचा वापर त्यांनी स्व-लाभासाठी पुरेपूर करून घेतला. .चलन व्यवस्थेचा वापर व्यापार व्यवस्थेत अंतर्भूत होण्यापूर्वी विविध मानवी समूह परस्परांशी उपयुक्त वस्तूंची देवाणघेवाण करीत असत, हे सर्वविदित आहे. तत्कालीन भारतीय समाज भौतिकदृष्ट्या पुढारलेला असल्यामुळे आग्नेय आशियाई लोकसमूहांच्या जीवनावश्यक गरजा भागवणाऱ्या वस्तू भारतातून तिथे जात आणि त्या बदल्यात प्रामुख्याने सोने भारतात येत असे. इथे अजून एका संज्ञेचा परामर्श घेणे ऐतिहासिकदृष्ट्या भाग आहे. ती म्हणजे ‘सुवर्णद्वीप.’ सुवर्णभूमी आणि सुवर्णद्वीप या दोन्ही संज्ञा अनुक्रमे भूमिज (विशेषत: म्यानमार आणि थायलंड) आणि द्वीपकल्पीय (विशेषत: मलेशियन भू-शिर, इंडोनेशियाचे सुमात्रा बेट आणि जावा बेटाचा पश्चिम भाग) आग्नेय आशिया भूभागाला उद्देशून तत्कालीन भारतीयांत प्रचलित होत्या. काळाच्या दृष्टीने सुवर्णभूमी ही पहिल्यांदा आणि सुवर्णद्वीप ही नंतर प्रचलनात आल्याचा अंदाज बांधता येतो. या लेखमालिकेच्या संदर्भात मात्र सुवर्णभूमी हीच संज्ञा संयुक्तपणे वापरणे उचित राहील.आग्नेय आशियाशी केलेल्या व्यापारातून भारतीय व्यापाऱ्यांची भरभराट कशी आणि किती झाली असावी त्याचा अंदाज एका ग्रंथित किश्श्यावरून बांधता येतो. अलेक्झांडर फोर्ब्स या तत्कालीन गुजरात-स्थित ब्रिटिश अंमलदाराने संकलित केलेल्या ‘रास-माला’ या एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर प्रकाशित झालेल्या ग्रंथात सहाव्या शतकातील गुजरातचे चित्रण येते. त्यात तत्कालीन गुजरातमधून कोणी व्यापारी जावा बेटावर गेला, की तो सहसा परत येत नसे आणि जर काही काळ वास्तव्यानंतर परतला तर त्याच्या पुढच्या किमान दोन पिढ्या बसून खातील एवढी अमाप संपत्ती तो सोबत घेऊन येत असे, हे नमूद केलेले आहे. हाच फोर्ब्स त्याच्या अभ्यासू वृत्तीस साजेशा, तत्कालीन मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावर पुढील काळात नियुक्त झाला होता याची नोंद यासंदर्भात घेणे आवश्यक आहे..Premium|Elderly Care : वृद्धांची सेवा करताना चिडचिड आणि राग वाढतोय? नकळत छळ तर होत नाही ना, हे तपासा.स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय नौदलाने हाती घेतलेल्या एका प्रकल्पात त्यांना नवव्या शतकाच्या मध्य काळात चालणाऱ्या भारत-आग्नेय आशिया व्यापारातून भारताच्या (फक्त) पूर्व किनाऱ्यावरील जमा होणारा महसूल प्रतिदिन आठ टन सोने होता, ही माहिती हाती लागली. त्यावरून तत्कालीन (आणि तत्पूर्वीच्याही) भारतीयांसाठी आग्नेय-आशिया उपखंड एक मोठा सुवर्णयोग घेऊन आलेला ‘सुवर्णभूमी’च होता, यात शंका नाही. पश्चिम किनाऱ्यावरून चालणाऱ्या व्यापारात आजच्या महाराष्ट्रातील कोकणवासी दर्यावर्दींचा सहभाग (अन्य पश्चिम भारतीयांसोबत) नमूद करण्याजोगा होता.भारतीयांनी नुसतेच आग्नेय आशियाई सोने ‘लुटले’ असे नसून, पुढे कालौघात भारतीय संशोधकांनी खाणी शोधून काढून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला सुस्थितीस आणले. इ. स. १४००च्या आसपास इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटावर घडलेल्या या घटनेची नोंद मलय इतिहासाच्या पानांत आढळते. या सुवर्ण-व्यवहारासोबत अनेक महत्त्वाच्या जीवनावश्यक गोष्टींचीसुद्धा देवाणघेवाण झाल्याचे दिसून येते. अभ्यासकांच्या मते, सध्याच्या आग्नेय आशियाचे प्रमुख अन्न असलेला तांदूळच केवळ भारतातून तिथल्या अनेक देशांत पोहोचलेला नसून भात-शेतीचे तंत्रसुद्धा पोहोचलेले होते. कंबोडियात ते थायलंडमार्गे आणि तिथून पुढे बहुधा दक्षिण व्हिएतनाममध्ये पोहोचले; तर मलेशिया आणि इंडोनेशियात थेट पोहोचले. शेती-तंत्र विकसित होत असताना नांगरणीसाठी रेड्यांचा वापरही बहुधा भारतीय देणगीच असावी, असा अंदाज बांधला गेला आहे. तांदळाव्यतिरिक्त मूग, तूर, उडीद, कुळीथ, तीळ, काळी मिरी, फणस ही पिकेसुद्धा भारतातूनच तिथे गेली. प्राणी जगतात भारतीय कोंबडासुद्धा तिथे सापडल्याची १९ व्या शतकातील नोंद आहे. आता उलट दिशेने एक नजर टाकू. भारतात खाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खपणारी तसेच हिंदू पूजा-विधींमध्ये मानाचे स्थान पटकावलेली विड्याची पाने आणि सुपारी आग्नेय आशियाई देणगी आहे, असे मानले जाते. चंदन, रक्तचंदन आणि तत्सम सुगंधित वनस्पतीसुद्धा आग्नेय आशियातून भारतात आल्याचे सांगितले जाते. काही मसाल्याचे पदार्थ, विशेषत: लवंग आणि जायफळ भारतात तिथूनच आले..वरील परिच्छेदातील सर्व उदाहरणे निव्वळ व्यापार-संबंधित नसून त्यापलीकडची म्हणजे जीवनप्रवाह सुस्थिर करण्याच्या आणि जीवनशैली सुधारण्याच्या संदर्भातील आहेत. यापैकी पहिल्या मुद्द्याच्या संदर्भात सांगण्यासारखी ठळक गोष्ट काळ्या मिरीची. हे मूळ भारतीय पीक कालौघात आग्नेय आशियात वेगवेगळ्या ठिकाणी काढले जाऊ लागले आणि मुख्यत्वे चिनी बाजारपेठेत विकले जाऊ लागले. पंधराव्या शतकात जेव्हा त्याची मागणी वाढली तेव्हा केरळमधून त्याची रोपे नेऊन इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटावर मोठ्या प्रमाणावर लागवड करण्यात आली, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची गरज भागण्याबरोबरच स्थानिक परिसर आर्थिक सुस्थितीत आला. जीवनशैलीच्या संदर्भातील ठळक गोष्ट कापडाची. जवळपास संपूर्ण आग्नेय आशियात पहिल्यापासूनच भारतीय कापडाला प्रचंड मागणी होती; ती ढोबळमानाने दोन्ही सामाजिक वर्गांत - उच्चपदस्थ आणि सामान्य नागरिक - तितकीच होती आणि भारतीय कापडापासून बनवलेले कपडे ही मिरवण्याची गोष्ट होती. उच्च आणि मध्यम प्रतीच्या कापसापासून बनलेल्या कापडाचा वाटा त्यात मोठा होता तसेच आजच्या गुजरातच्या सुरत शहरात आणि बांगलादेशच्या ढाक्यात उत्पादित होणाऱ्या रेशमाचा वाटासुद्धा होता. डच ईस्ट-इंडिया कंपनीच्या इंडोनेशियास्थित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराचा काही भाग भारतीय कापडाच्या रूपात मिळायचा हीसुद्धा एक सत्यकथा आहे. अठरा-एकोणिसाव्या शतकात युरोपीय व्यापाऱ्यांच्या मगरमिठीत जाईपर्यंत भारतीय उद्योजकांनी आग्नेय आशियाई लोकसमूहांची ही गरज शतकानुशतके उत्तमरीत्या भागवली होती. निव्वळ व्यापाराचीच गोष्ट करायची झाल्यास भारत हा युरोप आणि चीन या दोन पूर्व-पश्चिम टोकांमध्ये अविरत चालू असलेल्या समुद्री व्यापाराचे मध्यवर्ती केंद्र होता आणि आग्नेय आशियाई देशांचा विविध विकाऊ माल भारतीय जहाजांच्या माध्यमातूनच पश्चिम समुद्रातून पुढे जात असे, एवढे सांगितले तरी पुरे.pulindsamant@gmail.comलेखक भारत-आग्नेय आशियामधील प्राचीन ते अर्वाचीन परस्पर संबंधांचे अभ्यासक आणि संशोधक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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