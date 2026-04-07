Premium|Global Economic Transition 2026 : जग मंदीच्या उंबरठ्यावर की नव्या आर्थिक क्रांतीच्या? कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेल्या अर्थव्यवस्थेचे काय होणार?

मुकुंद मराठे - shrimms123@gmail.comकोरोना महासाथीपासून सुरू झालेल्या जागतिक अस्थिरतेला युद्धसंकट, वाढते कर्ज आणि तेलधक्क्यांची जोड मिळत असून, जग एका निर्णायक संक्रमण टप्प्यात प्रवेश करत आहे. बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेत डी-डॉलरायझेशन, ऊर्जा संकट आणि हवामान बदलाचे आव्हान यांचा प्रभाव वाढत असताना, भविष्यातील जागतिक संतुलन कसे असेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.पूर्ण जग सध्या एका संक्रमणकाळातून जात आहे, असे म्हणावे लागेल. हे आजपासून नाही, तर गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. या दशकात २०२० मध्ये मानवी जगावर कोरोना महासाथीचे संकट ओढवले, तर २०२३ मध्ये इस्राईलवर हमासने भीषण हल्ला केला, त्यानंतर रशिया-युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू झाले आणि आता अमेरिका-इस्त्राईल-इराण यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या दशकातील या प्रमुख घटना मानता येतील. त्यापैकी कोरोनाविषयी आपल्याला बरीच माहिती आहे. या संकटामुळे जगावर कर्जाचा प्रचंड बोजा वाढला, अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान झाले आणि सर्वत्र अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. दुसऱ्या घटनेने सध्याच्या संघर्षाची पायाभरणी केली. दोन पारंपरिक शत्रू देश युद्धाला सामोरे गेले आणि त्यात महासत्ताही ओढल्या गेल्या. आजच्या घडीला पाहिले, तर आखाती संघर्षामुळे तेलसंकट निर्माण झाले आहे. कच्च्या तेलाची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जगावर आणखी आर्थिक ताण पडण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर आपण ‘एआय’ युगाकडे वाटचाल करत आहोत; परंतु त्यासाठी प्रचंड ऊर्जेची गरज भासणार आहे. त्याचवेळी जगाला पाणीटंचाई, त्सुनामी, भूकंप, अनियमित पाऊस, प्रदूषण आणि हवामान बदल यांसारख्या गंभीर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे..Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? गुंतवणूकदारांवर परिणामया प्रगतीचा दुसरा पैलू म्हणजे त्यासाठी स्वच्छ आणि मुबलक पाणी, शुद्ध हवा आणि स्वस्थ मानवी मन यांचा बळी देण्यात आला आहे. यातूनच दीर्घकालीन हवामान बदलाची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. सध्याच्या संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या तेलावरच आघात झाला आहे. कर्जावर उभी असलेली अर्थव्यवस्था या धक्क्याने कोसळू शकते का, हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. तेलसंकटामुळे महागाई वाढू शकते, व्याजदर वाढू शकतात आणि त्यामुळे कर्जफेडीची क्षमता कमी होऊन दिवाळखोरी वाढू शकते. आधीच नाजूक स्थितीत असलेल्या अर्थव्यवस्था अधिक अस्थिर होऊ शकतात. जग आर्थिक मंदीकडे वेगाने जाऊ शकते. सध्या जागतिक स्तरावर अस्वस्थता आणि अशांतता वाढलेली आहे. अनेक देश काही ना काही प्रकारच्या संघर्षात गुंतलेले आहेत. शेअर बाजारातील घसरणीमुळे मोठ्या प्रमाणात संपत्तीचे नुकसान होत आहे. आता सर्वसामान्य लोकही म्युच्युअल फंडामार्फत गुंतवणूक करत असल्याने या परिणामांचा थेट परिणाम त्यांच्यावरही होतो आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिरेकी वापर करून आता मानव पाणी, कोळसा आणि सौरऊर्जा या ऊर्जा स्रोतांकडे वळला आहे म्हणजेच पुन्हा निसर्गावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. आपण पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश या पंचमहाभूतांचा समतोल बिघडवत आहोत. हा समतोल पुन्हा प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे..डी-डॉलरायझेशनया संकटातून बाहेर पडण्यासाठी एक उपाय म्हणून 'डी-डॉलरायझेशन' समोर येत आहे. यासोबत नोटाबंदी, डी-रेडिकलायझेशन आणि डी-कोलोनायझेशन या तीन उपप्रक्रिया आहेत, ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून, जणू एखाद्या गंभीर रुग्णावर चालणाऱ्या शस्त्रक्रियेसारखी आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका महासत्ता बनली. १९७० नंतर आखाती देशांबरोबरच्या करारांमुळे डॉलरला जागतिक चलनाचा दर्जा मिळाला. यालाच 'डॉलरायझेशन' म्हणतात. नंतर 'फियाट करन्सी' प्रणालीमुळे अमर्याद नोटा छापल्या गेल्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्था विस्तारली. १९८० नंतर चीनचा उदय झाला आणि जागतिक उत्पादन व्यवस्थेत मोठा बदल झाला. २००८ च्या आर्थिक संकटाने या व्यवस्थेला मोठा धक्का दिला. त्यानंतर कोरोना संकटामुळे अमेरिकाकेंद्रित व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला. आज अनेक देश द्विपक्षीय व्यापारात स्वतःच्या चलनाचा वापर करू लागले आहेत. आत्मनिर्भरतेकडे कल वाढला आहे. भविष्यात अधिक नैसर्गिक आणि संतुलित आर्थिक व्यवस्था निर्माण होईल, अशी आशा आहे.थोडक्यात, जग सध्या एका मोठ्या संक्रमणकाळातून जात आहे. ही प्रक्रिया कठीण असली तरी बदल अटळ आहे. या बदलात कमीत कमी नुकसान व्हावे, हीच प्रार्थना!.प्रार्थनेचे महत्त्वआजकाल आपण दोन संज्ञा वारंवार ऐकतो, 'जागतिक व्यवस्थेतील मोठा बदल' आणि 'अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत बदल.' याचा अर्थ सध्याची व्यवस्था अपयशी ठरत आहे आणि ती बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कर्जाधारित अर्थव्यवस्था टिकण्याबाबतही शंका निर्माण झाली आहे. एकध्रुवीय जग आता बहुध्रुवीयतेकडे झुकू शकते. जसे आपण एखादे यंत्र पूर्णपणे बिघडल्यावर 'फॅक्टरी रिसेट' करतो, तशीच ही प्रक्रिया आहे. यातून अनेक देशांचे महत्त्व कमी होऊ शकते आणि नवी आर्थिक रचना उदयास येऊ शकते. परंतु, हा प्रवास अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि वेदनादायक असू शकतो. या काळात प्रार्थनेचे महत्त्व वाढते. विश्वबंधुत्व आणि विश्वकल्याणासाठीची प्रार्थना करणे महत्त्वाचे आहे.(लेखक रत्नागिरीस्थित चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ७२१९४१९१२९). 