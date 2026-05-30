Premium|Blue Moon : ब्ल्यू मून म्हणजे नेमकं काय? खगोलशास्त्रज्ञांकडूनच समजून घ्या!

Blue Moon Explained: Why Two Full Moons Appear in a Month and What It Meansअरविंद परांजपे, खगोलशास्त्रज्ञ, संचालक, नेहरू तारांगण‘ब्ल्यू मून’ ही खरंच वैज्ञानिक घटना आहे की, नुसते कल्पनेचे अविष्कार, असा प्रश्न पडला असेल ना? पण ब्ल्यू मून असतो हे खरंच आहे बुवा. एका महिन्यात दोन पौर्णिमा आल्या तर दुसऱ्या पौर्णिमेला ‘ब्ल्यू मून’ म्हटलं जातं. पाश्चिमात्य कालगणनेत काही विशिष्ट वर्षांनी, काळाने हा ब्ल्यू मून उगवतो. या संकल्पनेचा संबंध पाश्चिमात्य कालगणना, शेती आणि ऋतूंच्या गणिताशी आहे. पारंपरिक भारतीय कालगणनेत, आपल्या पंचांगात मात्र त्याला स्थान नाहीच. आता पुढचा प्रश्न पडतो, उद्या म्हणजे ३१ मे २०२६ रोजी दिसणारा हा ब्ल्यू मून खरंच निळा दिसणार आहे का? तर हे उत्तर मिळवण्यासाठी वाचा, सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख. सोशल मीडियावर ब्ल्यू मूनच्या रील्स पाहिल्या असतीलच या विषयावर नेहरु तारांगणचे संचालक आणि खगोलशास्त्रज्ञ अरविंद परांजपे यांच्याकडून माहिती करून घ्या, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये. .इंग्रजीत एक वाक्य प्रचार आहे “once in a blue moon” ज्याचा अर्थ क्वचित घडणारी गोष्ट किंवा घटना असा होतो. हा वाक्य प्रचार इंग्रजीत साधारणपणे १६ - १७ शतकात आला. याचा उगम लॅटिन, फ्रेंच अथवा जर्मन अशा इतर युरोपियन भाषेतून झालेला नाही तो इंग्रजीच आहे. गंमत म्हणजे आकाशात दिसणाऱ्या चंद्राशी याचा संबंध नाही..Premium|Moon Landing Conspiracy : चंद्रावर माणूस उतरलाच नाही? 'मून लँडिंग'च्या भयंकर षड्यंत्र सिद्धांतांमागचे सत्य काय?.ब्ल्यू मून का?एका महिन्यात होणाऱ्या दुसऱ्या पौर्णिमेला ब्ल्यू-मून म्हणण्याची प्रथा त्या मानाने खूप नवीन आहे. ही प्रथा राणीच्या इंग्रजांकडून नव्हे तर तो अमेरिकेत सुरू झाली आणि ती पण शेतकऱ्यांसाठी.सर्वसाधारणपणे एका वर्षात चंद्राच्या कालांची १२ आवर्तने होतात. एका आवर्तनाला आपण एक चंद्र मास म्हणतो. तर एक वर्षात साधारणपणे १२ अमावस्या किंवा १२ एकादशा किंवा १२ पौर्णिमा वगैरे होतात. .पौर्णिमेचा चंद्र रात्रभर प्रकाश देत असल्यामुळे प्रत्येक संकृतीत याला महत्वाचे स्थान आहे. आपल्याकडे होळी ते कोजागरी अशा अनेक पौर्णिमा साजऱ्या केल्या जातात.पाश्चात्य देशात पौर्णिमेच्या १२ चंद्रांना विविध नावे आहेत. जसे एप्रिल महिन्यातील पौर्णिमेला पिंक मून म्हणतात. या दिवसात उत्तर अक्षांशावर थंडी संपत आलेली असते, वातावरण गुलाबी असतं. मे महिन्यातील पौर्णिमेला फ्लॉवर मून म्हणतात वसुंधरा आता विविध फुलांनी बहरलेली असते. तर जून मधील पौर्णिमेला स्ट्रॉबेरी मून म्हणतात..एका चंद्र मासाचा अवधी हा २९.५३१ दिवस. त्या मुळे दर महिन्याला पौर्णिमा एक किंवा दोन दिवस आधी होते. शिवाय या इंग्रजी महिन्यांचे दिवस समान नसल्या मुळे तारखा पुढे मागे पण होतात.आपल्याकडे आपण वर्षात सहा ऋतु मानतो - वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आणि शिशिर पण पश्चिमेत चार ऋतू मानतात. स्पिंग, समर, ऑटम आणि विंटर. या प्रत्येक ऋतूंचा कालावधी तीन तीन महिन्यांचा असतो..Premium|Apollo 11 Moon Landing : चंद्रावर माणूस उतरलाच नाही? विज्ञान आणि ब्ल्यू मूनजेम्स हेग प्रूट हे आपल्या काळातील प्रसिध्द विज्ञान कथा लेखक होते. त्यांनी स्काय अँड टेलिस्कोप या मासिकाच्या मार्च १९४६ अंकात ब्ल्यू-मून वर लेख लिहिला. पण त्याने मूळ ब्ल्यू-मूनचा किंचित चुकीचा अर्थ लावला आणि त्याने लिहिले की एका महिन्यातील दुसऱ्या पौर्णिमेला ब्ल्यू-मून म्हणतात. गंमत म्हणजे याचा कडे कोणीही लक्ष दिले नाही.त्या नंतर १९७०-८०च्या काळात अमेरिकेत रेडियो वरून 'स्टार डेट' या नावाने कार्यक्रम प्रसारित होत होता जो खूप लोकप्रिय झाला होता. जेव्हा १९७०च्या जानेवारीच्या कार्यक्रमात सांगण्यात आलं की येत्या ३१ जानेवारी १९८० रोजी त्या वर्षाचा ब्ल्यू-मून आहे, तेव्हा अचानक सर्वसामान्यांचं आणि प्रामुख्याने हौशी आकाशनिरिक्षकांच लक्ष याकडे वेधलं गेलं आणि ब्ल्यू-मून एका एक मोठ्या प्रसिद्धीच्या झोतात आला. .पांढराशुभ्र चंद्र जेव्हा लाल होतो; पाहा 'ब्लड मून'चे फोटो.खरतर खगोलीय निरिक्षणांच्या दृष्टीने पौर्णिमेचा चंद्र हा काही फार चांगला नव्हे. चंद्राच्या प्रकाशात मंद तारे वगैरे हरवून जातात. बरं पौर्णिमेच्या चंद्रावर सूर्याची किरणे लांब पडल्यामुळे चंद्राचे निरिक्षण पण फार छान होत नाही. पण ब्ल्यू-मून मुळे हौशी आकाशनिरिक्षकांना सर्वसामान्याशी संवाद साधण्यास एक वेगळे कारण मात्र मिळालं..कधी आला होता ब्ल्यू मून?आपण बघतो की, फेब्रुवारी कधीच ब्ल्यू-मून येऊ शकत नाही. कारण या महिन्यात केवळ २८ दिवस असतात. जरी लीप वर्ष - म्हणजे त्या वर्षी या महिन्यात २९ दिवस असले तरी वर सांगितल्याप्रमाणे चंद्रमास हा साडे एकोणतीस दिवस असल्यामुळे लीप वर्षाच्या फेब्रुवारीत सुध्दा ब्ल्यू-मून कधीच असणार नाही. फेब्रुवारी महिन्याच्या नशिबी जरी ब्ल्यू-मून येत नसला तरी तो एक वेगळीच गंमत करतो. .सन २०१८ मधे ३१ जानेवारी रोजी ब्ल्यू-मून होता. त्या मुळे त्या महिन्यात पौर्णिमा झालीच नाही आणि मग त्याच्या पुढच्या महिन्यात म्हणजे मार्चमध्येपण दोन पौर्णिमा आल्या आणि ३१ मार्चला ब्ल्यू-मून होता.तसेही सहसा ब्ल्यू-मून हा ३१ दिवसांच्या महिन्यात आल्याचा आपल्याला दिसतो. शेवटचा ब्ल्यू-मून जो ३० दिवसांच्या महिन्यात झाला तो ३० जून २००७ रोजी होता. या पुढचा असेल ३० सप्टेंबर २०५० रोजी..पण आकड्यांची दुसरी गंमत बघू या. ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी जगात सर्वत्र ब्ल्यू-मून होता. पण न्यूझीलॅण्डची प्रमाण वेळ जीएमटी पेक्षा १२ तासाने पुढे असल्यामुळे जेव्हा इतरत्र ३१ ऑगस्ट होता तेव्हा तिथे १ सप्टेंबर झालेला होता. मग तिथे ब्ल्यू-मून ३० सप्टेंबर रोजी झाला.असंच काहीसं झालं होतं, १९८० मधे ही. त्या वर्षी अमेरिकेत जरी ३१ जानेवारी रोजी जरी ब्ल्यू-मून होता तरी आंतरराष्ट्रीय प्रमाण वेळेनुसार युरोप आणि पूर्वेकडे मात्र पौर्णिमा १ फेब्रुवारीला होती. .ब्ल्यू मून खरंच निळा दिसतो का?नाही. जरी ब्ल्यू-मून हा निळा दिसत नसला तरी कधी कधी चंद्राला निळसर झाक येते. पृथ्वीच्या वातावरणात ७८ टक्के नायट्रोजन, २१ टक्के ऑक्सिजन, ०.९ टक्के आरगॉन आणि उरलेल्या ०.१ टक्के वातावरण कार्बन डाय ऑक्साईड, मिथेन, पाण्याचे बाष्प आणि धूलीकणांनी बनलं आहे. .जेव्हा सूर्य प्रकाशाची किरणे (चंद्र शेवटी सूर्याचाच प्रकाश परावर्तित करतो ना) या वातावरणातून जातात तेव्हा त्यातील निळा रंग जास्त विखुरला जातो. याच मुळे आपल्याला आकाश निळ्या रंगांचे दिसते. तर आपल्यापर्यंत फक्त लाल रंगच पोहोचतो त्या मुळे उगवते किंवा मावळते सूर्य चंद्र आपल्याला लाल दिसतात.पण ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून आलेल्या धूरातून किंवा वणव्याच्या धूरातून चंद्र बघताना तो आपल्याला निळसर दिसतो कारण या वेळी चंद्रप्रकाशातील लाल रंग या धूरातील कण शोषून घेतात आणि आपल्या पर्यंत पोहचतो तो निळा रंग..येत्या ३१ मे च्या पौर्णिमेचा चंद्र अर्थातच आपल्याला निळा रंगांचा दिसणार नाही. तोवर जर पाऊस पडून हवेतील कचरा धुतला गेला नसेल तर उगवत्या चंद्राला लालसर झाक नक्की असेल. अगदी तशीच जशी उगवत्या किंवा मावळत्या सूर्याला असते तशी. जर त्याआधी पाऊस पडून गेला असला तर उगवता चंद्र थोडा नारंगी किंवा अगदी पांढरासुद्धा दिसण्याची शक्यता असते. तर हा ब्ल्यू-मून हा केवळ आकड्यांचा खेळ असला तरी निसर्गाचा हा खेळ बघायला विसरू नका. ३१ मे रोजी चंद्रोदय सूर्यास्ता नंतर सुमारे १२ मिनिटांनी होईल. 