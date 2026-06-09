पुणे

Pune Crime : आंदेकर टोळीतील फरार गुन्हेगारास अटक

पोलिसांना आठ महिन्यांपासून गुंगारा देणाऱ्या कुख्यात आंदेकर टोळीतील एका सराईत गुन्हेगाराला गुन्हे शाखेच्या युनिट-एकने अटक केली.
crime

crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पोलिसांना आठ महिन्यांपासून गुंगारा देणाऱ्या कुख्यात आंदेकर टोळीतील एका सराईत गुन्हेगाराला गुन्हे शाखेच्या युनिट-एकने अटक केली. लष्कर परिसरातील सोलापूर बाजार येथील कॅनॉल रस्त्यावर ही कारवाई करण्यात आली.

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