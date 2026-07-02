Pune Ashadhi Wari Sevavari: आषाढी वारीत पुणे महापालिकेची ‘सेवावारी’; स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाखो वारकऱ्यांसह सामूहिक पसायदानाची तयारी

पुणे : संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यानिमित्त पुणे महापालिकेने यंदा प्रथमच ‘सेवावारी’ हा विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. वारकऱ्यांची सेवा, वारीच्या परंपरेचे जतन आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्यासाठी स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. तसेच १० जुलै रोजी रात्री ९ वाजता शहरात एकाच वेळी लाखो वारकरी, नागरिक पसायदान म्हणणार आहेत, अशी माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने ‘माझं शहर, माझी जबाबदारी’ या संकल्पनेतून ‘सेवावारी’ हा विशेष उपक्रम सुरू केला आहे. लाखो वारकरी पुण्यात दाखल होत असताना त्यांच्या सेवेला सामाजिक चळवळीचे स्वरूप देण्याचा तसेच शहरात होणाऱ्या विविध उपक्रमांचे दस्तऐवजीकरण करण्याचा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली..या उपक्रमामध्ये शहरातील महापालिकेच्या आणि सर्व खासगी शाळांमध्ये चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली असून, त्यात इयत्ता पाचवी ते दहावीतील सुमारे ४ लाख ३६ हजार विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. पालखी परंपरा, वारीचे सांस्कृतिक महत्त्व आणि पुण्याची आध्यात्मिक परंपरा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा या उपक्रमामागील हेतू आहे..सर्व वयोगटातील नागरिकांसाठी छायाचित्र स्पर्धा आयोजित केली आहे. तर ० ते १६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी वेशभूषा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. पालखी सोहळ्याचे विविध पैलू समाजासमोर आणण्यासाठी आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी हे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, असे नागपुरे यांनी सांगितले..पालखी मार्गावर स्वच्छता, जनजागृती आणि विविध सेवा उपक्रमांसाठी स्वयंसेवकांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असल्याने स्वयंसेवी संस्था, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि पुणेकर नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहनही महापालिकेने केले आहे. या उपक्रमाची सांगता १० जुलै रोजी रात्री ९ वाजता सामूहिक ‘पसायदान’ पठणाने होणार आहे. विश्वशांती आणि विश्वकल्याणासाठी पुणेकरांनी प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी व्हावे, असे आवाहन नागपुरे यांनी केले आहे..पालखी सोहळ्यासाठी अशी आहे तयारी- वारकऱ्यांसाठी २ हजार शौचालये- निवासासाठी ६ जर्मन हँगर शेड्स, १९५ मंडप,- तातडीच्या उपचारासाठी ४० वैद्यकीय कक्ष, ४० आरोग्य पथके, १८० फिजिओथेरपिस्ट नियुक्त- महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षण पूर्ण केलेले १०० डॉक्टर सेवेत सहभागी- ४०० मेडिकल किट्स तयार असून, प्रत्येक किटमध्ये १०० जणांची औषधे आहेत- महापालिकेच्या २० आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या २२ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.- महापालिकेचे १५ पाण्याचे टँकर पंढरपूरपर्यंत जाणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.