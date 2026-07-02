पुणे

Ashadhi Wari grant decision: आषाढी वारीसाठी मानाच्या 10 पालख्यांतील 1400 दिंड्यांना प्रत्येकी 20 हजारांचे अनुदान; 2 कोटी 80 लाखांचा निर्णय

आषाढी वारीतील मानाच्या दहा पालख्यांतील १४०० दिंड्यांना प्रत्येकी २० हजारांचे अनुदान; दोन कोटी ८० लाखांचा निधी वितरणास मंजुरी
The Maharashtra government has approved a grant of ₹20,000 for each of the 1,400 Warkari Dindis participating in the Ashadhi Wari.

The Maharashtra government has approved a grant of ₹20,000 for each of the 1,400 Warkari Dindis participating in the Ashadhi Wari.

Sakal

विलास काटे
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आळंदी : मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळातर्फे तीर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील आषाढी एकादशी वारीकरिता मानाच्या दहा पालख्यांसोबत येणाऱ्या दिंड्यांना प्रति दिंडी 20 हजार रुपये अनुदान वितरित करण्याबाबतचा आदेश आज सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने कक्ष अधिकारी नागेश बामणे यांनी काढला. या अनुदानापोटी दोन कोटी 80 लाख रुपये अनुदान वितरण करण्यास शासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

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