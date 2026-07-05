पुणे

Pandharpur Air Ambulance: आषाढी वारीत वारकऱ्यांसाठी प्रथमच एअर ॲम्बुलन्स; पंढरपूरहून पुणे-मुंबईत तातडीने हलविण्याची सुविधा

आषाढी वारीत प्रथमच एअर ॲम्बुलन्सची सुविधा; गंभीर वारकऱ्यांना पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत तातडीने हलवण्यासाठी आरोग्य विभागाचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम
The new Air Ambulance facility aims to ensure faster emergency medical transport for Warkaris requiring advanced treatment.

The new Air Ambulance facility aims to ensure faster emergency medical transport for Warkaris requiring advanced treatment.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : आषाढी वारीत पंढरपुरात वारकऱ्यांना रुग्‍णालयात घेऊन जाण्‍यासाठी जागोजागी रुग्णवाहिका, बाईक ॲम्बुलन्स तैनात असतात. मात्र, जर एखाद्या वारकऱ्याला उच्‍च उपचारांची गरज पडली व त्‍यांना तातडीने पुणे, मुंबई सारख्‍या शहरात हलविण्‍याची गरज पडल्‍यास राज्‍याच्‍या आरोग्‍य विभागाकडून यावर्षी प्रथमच हवाई रुग्‍णवाहिका (एअर ॲम्बुलन्स)ची सुविधा उपलब्ध करून देण्‍यात येणार आहे.

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