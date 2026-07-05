Pandharpur Air Ambulance: आषाढी वारीत वारकऱ्यांसाठी प्रथमच एअर ॲम्बुलन्स; पंढरपूरहून पुणे-मुंबईत तातडीने हलविण्याची सुविधा

पुणे : आषाढी वारीत पंढरपुरात वारकऱ्यांना रुग्णालयात घेऊन जाण्यासाठी जागोजागी रुग्णवाहिका, बाईक ॲम्बुलन्स तैनात असतात. मात्र, जर एखाद्या वारकऱ्याला उच्च उपचारांची गरज पडली व त्यांना तातडीने पुणे, मुंबई सारख्या शहरात हलविण्याची गरज पडल्यास राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून यावर्षी प्रथमच हवाई रुग्णवाहिका (एअर ॲम्बुलन्स)ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. .आरोग्य विभागाने यंदा प्रथमच ही सुविधा सुरू केली आहे. त्यासाठी व्यावसायिक ‘एअर ॲम्बुलन्स’ कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. वारीमध्ये लाखो वारकरी मोठ्या भक्तिभावाने येतात. त्यांना उच्च स्वरूपाच्या उपचारासाठी गरज पडली तर यावर्षीपासून अत्यावश्यक रुग्णांकरिता नावीन्यपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून एअर ॲम्बुलन्सची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे. यासाठी चार्टर्ड फ्लाईट किंवा हेलिकॉप्टर असतील व त्या रुग्णाच्या वाहतुकीचा खर्च आरोग्य विभाग करेल, असेही त्यांनी सांगितले..एअर ॲम्बुलन्स म्हणजे गंभीररीत्या आजारी किंवा अपघातग्रस्त रुग्णाला विमान किंवा हेलिकॉप्टरद्वारे तातडीने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी सुरक्षितपणे नेण्याची विशेष वैद्यकीय सेवा असते. या विमानात अतिदक्षता विभागासारखी अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, हृदयाचे ठोके मोजणारी यंत्रणा तसेच प्रशिक्षित डॉक्टर, परिचारिका आणि पॅरामेडिकल कर्मचारी असतात. दुर्गम भाग, नैसर्गिक आपत्ती, अवयव प्रत्यारोपण किंवा अत्यावश्यक उपचारांसाठी रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात जलद पोहोचवण्यासाठी एअर ॲम्बुलन्सचा वापर केला जातो. वेळेची बचत होऊन उपचार लवकर सुरू होतात, त्यामुळे गंभीर रुग्णाचे प्राण वाचण्याची शक्यता वाढते..मोबाईल ॲपद्वारे शोधा आरोग्य केंद्र'आरोग्यसंपन्न वारी' या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून वारकऱ्यांना पालखी मार्गावरील आरोग्य सुविधा, उपचार केंद्रे व तातडीच्या वैद्यकीय सेवांची माहिती सहज उपलब्ध होणार असून, आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच ‘वारी साहाय्य’ या माध्यमातून पालखी मार्गावर वारकरी भाविकांना तात्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार असून, यामध्ये प्रत्येक आरोग्य कर्मचारी व आशा सेविका यांच्यामार्फत माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..वारकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या प्रमुख आरोग्य सुविधा- असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी, समुपदेशन व उपचार सुविधा.- पालखी मार्गावर ४३ ठिकाणी सुसज्ज आयसीयू सुविधा.- २१५ आरोग्यदूतांची नियुक्ती- पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण भागात १६ आयसीयू कक्ष आणि १७ तात्पुरते 'आपला दवाखाना' सुरू.- विठ्ठल मंदिर परिसरात २४ तास सुसज्ज आयसीयू कक्ष- पालखी मार्गावर ३५३ रुग्णवाहिका- ३ हजार ८७ वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच ३०२ तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती.- महाआरोग्य शिबिरात वारकऱ्यांना मोफत चष्म्यांचे वाटप..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.