Belhe Goat Market: बकरी ईदपूर्वी बेल्हेच्या आठवडी शेळी बाजारात लाखोंची उलाढाल; ५५ हजारांचा विक्रमी बोकड विकला

बेल्हे : बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे आज (ता. २५) सोमवारच्या जनावरांच्या आठवडे शेळी बाजारात बकरीएस ईदच्या पार्श्वभूमीवर शेळ्या, मेंढ्या व बोकडांची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली होती. दरम्यान बकरी ईदसाठी विशेषतः बोकडांना मागणी असल्याने, शेळ्यांच्या बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल झाली..बेल्हे येथे दर सोमवारी जनावरांचा मोठा बैल बाजार भरतो. तसेच जवळच शेळ्या - मेंढ्यांचाही बाजार भरतो. याठिकाणी बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर शेळ्या, मेंढ्या व बोकडांची सर्व मिळून जवळपास ३०० नग एवढी आवक झाल्याचे सांगण्यात आले. .यापैकी २५५ शेळ्या, मेंढ्या व बोकडांची खरेदी - विक्री व्यवहार झाले. दरम्यान शेळ्या - मेंढ्यांच्या वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांची संख्या वाढल्याने, बाजारकरू व शेतकऱ्यांना रस्त्यातून पायी मार्ग काढणे अवघड बनले होते. .मोठ्या आकाराच्या तंदुरुस्त बोकडांना विशेष मागणी होती. येथील शेळी बाजारात एका तंदुरुस्त मोठ्या बोकडाची विक्रमी किमतीत जवळपास ५५ हजार रुपयांना विक्री झाल्याचे जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे येथील कार्यालय प्रमुख शैलेश नायकोडी यांनी सांगितले. दरम्यान बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर शेळी बाजारात लाखो रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.