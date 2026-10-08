बोरीच्या टेफ्राने जपानी अभ्यासक भारावले

आळेफाटा, ता. ८ : जुन्नर तालुक्यातील बोरी बुद्रुक व बोरी खुर्द येथील प्रागैतिहासिक वारसा, टेफ्रा साइट आणि अश्मयुगीन हत्यारे पाहून जपानमधील अभ्यासक डॉ. नॉरियाकी कानो व जनक कुमार मेहता भारावून गेले. मॅजिक टूर आणि पराशर कृषी व सांस्कृतिक पर्यटन संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी या स्थळांना भेट दिली.
डॉ. नॉरियाकी कानो हे जपानमधील टोकियो विद्यापीठाशी संबंधित शिक्षणतज्ज्ञ व आंतरराष्ट्रीय सल्लागार आहेत. भारतातील पुरातत्त्वीय वारसास्थळांच्या दौऱ्यात त्यांनी बोरीचा समावेश केला होता. या वेळी बोरी ग्रामस्थांनी पाहुण्यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केले. पर्यटन व सांस्कृतिक वारसा संवर्धन संस्था, बोरी बुद्रुक यांच्या वतीने जतन केलेली अश्मयुगीन हत्यारे, खापरांचे तुकडे, जुनी नाणी व पुरातन वस्तूंची माहिती त्यांना देण्यात आली. टेफ्रा साईटचे ऐतिहासिक महत्त्वही या वेळी विशद करण्यात आले.
पाहुण्यांनी पराशर कृषी व सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रातील ग्रामीण वस्तुसंग्रहालय व माती संग्रहालयाची पाहणी करून महाराष्ट्राच्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव घेतला. स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या वारसा संवर्धनाच्या प्रयत्नांचे डॉ. कानो व मेहता यांनी कौतुक केले. बोरीतील वारसा जागतिक स्तरावर दखल घेण्याजोगा असून, त्याचे संवर्धन व पर्यटनाशी जोडणी केल्यास मोठे काम उभे राहील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
वारसा संवर्धनासाठी विविध उपक्रम
पर्यटन व सांस्कृतिक वारसा संवर्धन संस्था, बोरी बुद्रुकच्या वतीने बोरी महोत्सव, हेरिटेज वॉक, प्रदर्शन, परिसंवाद, शासकीय पातळीवर पाठपुरावा तसेच लोककला महोत्सव अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. या उपक्रमांमुळे बोरीचा प्रागैतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा व्यापक पातळीवर पोहोचण्यास मदत होत आहे.
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