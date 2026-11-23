पारगाव - उत्तर पुणे जिल्ह्यात विशेषतः आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये बैलगाडा शर्यतींची मोठी लोकप्रियता आहे. आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी बुद्रुक येथील शर्यतीच्या जातिवंत खिल्लार जातीच्या ‘राणा’ बैलाला तब्बल १७ लाख ११ हजार रुपयांची विक्रमी किंमत मिळाली आहे. या व्यवहारामुळे संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात बैलगाडा प्रेमींमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे..अवसरी बुद्रुक येथील प्रगतशील शेतकरी व बैलगाडा मालक अजित शरदराव चव्हाण व मनोज शरदराव चव्हाण या भावांच्या मालकीचा हा प्रसिद्ध ‘राणा’ बैल आहे. त्यांनी दिड वर्षापूर्वी जुन्नर येथून दोन लाख १० हजार रुपये किमतीला विकत घेतला होता. राणाने आपल्या वेग आणि चपळतेने पुणे जिल्ह्यातील अनेक गावांच्या घाटात अनेक शर्यती गाजवल्या आहेत..त्याने आत्तापर्यंत एक वर्षाच्या कालावधीत एक बुलेट मोटारसायकल, रोख सुमारे तीन लाखाहून अधिक रोख रक्कम व अनेक सन्मानचिन्ह जिंकली आहेत. या बैलाला चऱ्होली बुद्रुक येथील सुनीलतात्या निवृत्ती पठारे बैलगाडा संघटना यांनी तब्बल १७ लाख ११ हजार रुपये मोजून आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले आहे..उत्तर पुणे जिल्ह्यात बैलगाडा शर्यत हा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आणि प्रतिष्ठेचा विषय मानला जातो. शर्यतीच्या मैदानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खिल्लार बैलांना सध्या लाखोंची बोली लागत असून, ‘राणा’ला मिळालेल्या या विक्रमी किमतीमुळे सिद्ध झाल्याचे बैलगाडा शौकीन संजय हिंगे यांनी सांगितले.दरम्यान, चार वर्षांपूर्वी अजित चव्हाण यांच्या जपान नावाच्या बैलाची १० लाख १०० रुपयांना विक्री झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.