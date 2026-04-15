CBSE SSC Result Declare : सीबीएसईचे दहावीचे ९३.७० टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण

पुणे - केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेतलेल्या दहावीच्या परीक्षेत यंदा एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ९३.७० टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सीबीएसईच्या दहावीच्या निकालात ०.०४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशभरातील लाखो विद्यार्थी मंगळवारपासूनच सीबीएसईचा दहावी निकाल जाहीर होण्याच्या प्रतीक्षेत होते. दरम्यान, हा निकाल बुधवारी दुपारी जाहीर करण्यात आला. अर्थात, सीबीएसईने कोणतीही पूर्व सूचना न देता अचानकपणे निकाल जाहीर करण्याची परंपरा यंदाही कायम ठेवली..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दोनदा परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यातील पहिली परीक्षा फेब्रुवारी-मार्चमध्ये झाली, तर दुसरी परीक्षा मे मध्ये होणार आहे. यंदा दहावीची परीक्षा १७ फेब्रुवारी ते १० मार्च दरम्यान घेण्यात आली.देशातील २७ हजार ३३९ शाळांमधील २४ लाख ८३ हजार ४७९ विद्यार्थ्यांनी दहावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. त्यातील २४ लाख ७१ हजार ७७७ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असून त्यापैकी २३ लाख १६ हजार आठ (९३.७० टक्के) विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. देशातील आठ हजार ७४ केंद्रांवर दहावीची परीक्षा झाली..पुणे विभागातील ९६.६६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्णसीबीएसईच्या पुणे विभागात महाराष्ट्र, गोवा, दीव-दमण, दादरा आ.णि नगर हवेली समाविष्ट आहे. त्यानुसार पुणे विभागातून परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ९६.६६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.नव्वदीपार विद्यार्थ्यांची आकडेवारी -तपशील : दहावी :- ९५ टक्के आणि त्याहून अधिक गुण : ५५,३६८- ९० टक्के आणि त्याहून अधिक गुण : २,२१,५७४.दहावीच्या निकालातील आकडेवारी -तपशील : दहावी- शाळांची संख्या : २७,३३९- परीक्षा केंद्र : ८,०७५- नोंदणी केलले विद्यार्थी : २४,८३,४७९- परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : २४,७१,७७७- उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी : २३,१६,००८परदेशातील शाळांमधील निकालाचा तपशील -- नोंदणी केलेले विद्यार्थी : ३०,७४५- परीक्षा दिलेले विद्यार्थी : ३०,६६५- उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी : ३०,३८९- उत्तीर्णतेची टक्केवारी : ९९.१० टक्के.