चाकण : दुष्काळामुळे मराठवाडा व विदर्भातून रोजगाराच्या आशेने औद्योगिक नगरी चाकणमध्ये स्थलांतरित झालेल्या हजारो मजुरांवर दिवाळीनंतर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. कंपन्यांमध्ये काम मिळत नसल्याने आणि इतर रोजंदारीची कामेही उपलब्ध नसल्याने या कामगारांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..चाकण औद्योगिक वसाहतीमध्ये रोजगाराच्या अपेक्षेने यावर्षी विक्रमी संख्येने मजूर दाखल झाले आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भात दुष्काळाचे सावट गडद झाल्याने शेतीची कामे थांबली आहेत, त्यामुळे सुमारे एक लाखावर मजुरांनी चाकणमध्ये धाव घेतली आहे. दिवाळीचा सण संपवून परतल्यानंतर अनेकांच्या हाताला काम मिळत नसल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. पुणे-नाशिक महामार्गावरील तळेगाव चौकात दररोज पहाटेपासून कामाच्या प्रतीक्षेत मजूर मोठ्या संख्येने उभे असतात. मात्र, दुपारपर्यंत थांबूनही अनेकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे..एकीकडे हाताला काम नाही आणि दुसरीकडे खोलीचे भाडे, किराणा, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च भागवताना या मजुरांची दमछाक होत आहे. औद्योगिक पट्ट्यात रोजगाराच्या संधी असल्या तरी सर्वांना नियमित काम मिळत नाही. बहुतांश जणांना रोजंदारीवर किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात काम मिळत असल्याने आर्थिक नियोजन करणे कठीण झाले आहे. अपुऱ्या पाण्यामुळे बांधकाम व्यवसाय आणि स्थानिक शेतीची कामेही मंदावली आहेत. कंपन्यांमध्येही मर्यादित संधी उपलब्ध असून, काही ठिकाणी अवजड कामांसाठी परप्रांतीय मजुरांना प्राधान्य दिले जात असल्याने स्थानिकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. या कष्टकरी हातांना काम कधी मिळणार, या प्रश्नाकडे कंपन्या, ठेकेदार आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी तातडीने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे..कामगारांची व्यथागावी दुष्काळामुळे शेतात काम नाही, म्हणून चाकणला आलो; पण येथेही पहाटेपासून दुपारी बारापर्यंत थांबून काम मिळत नाही. मोजक्याच लोकांना काम मिळते. खोलीचे भाडे आणि कुटुंबाचा खर्च कसा भागवायचा? आता जगायचे कसे, हाच प्रश्न आहे, अशी भावना अनेक महिला आणि पुरुष कामगारांनी व्यक्त केली..परप्रांतीय मजुरांना प्राधान्यऔद्योगिक क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी असल्या तरी प्रत्येकाला नियमित काम मिळत नाही. अनेकांना रोजंदारीवर किंवा तात्पुरते काम मिळते. त्यामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडते. कंपन्यांमध्ये अवजड कामांसाठी परप्रांतीय मजुरांना प्राधान्य दिले जात असल्याने स्थानिकांना संधी मिळत नसल्याचे चित्र आहे..महत्त्वाचे मुद्देदुष्काळामुळे मराठवाडा, विदर्भातून सुमारे एक लाख मजुरांचे चाकण परिसरात स्थलांतर.दिवाळीनंतर परतलेल्या अनेक मजुरांच्या हाताला काम नसल्याने उपासमारीची भीती.तळेगाव चौकात मजूर कामाच्या प्रतीक्षेत तासनतास उभे.पाणीटंचाईमुळे बांधकाम व शेतीची कामे मंदावली; कंपन्यांमध्येही मर्यादित संधी.स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाकडे कंपन्या व प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.