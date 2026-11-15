पुणे

Pune News: गावाकडे जाता आले नाही, पण परंपरा जपली! दौंडमध्ये उत्तर भारतीय बांधवांची भीमा नदीतीरी छठ पूजा

Devotional Chhath Puja Celebrations Bring Festive Spirit to Daund: भीमा नदीच्या पाण्यात उभे राहून सूर्याला अर्घ्य; दौंडमध्ये छठ पूजेचा भक्तिमय सोहळा
Daund Chhath Puja Celebration Brings North Indian Community Together for Traditional Sun Worship on Bhima River Banks

Daund Chhath Puja Celebration Brings North Indian Community Together for Traditional Sun Worship on Bhima River Banks

esakal

प्रफुल्ल भंडारी
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दौंड : दौंड शहरातील भीमा नदीतीरावर छठ पूजा उत्साहात साजरी करण्यात आली. उत्तर भारतीय बांधवांनी नदीपात्रात उभे राहून सूर्याला अर्घ्य दिले आणि पारंपरिक पद्धतीसह मोठ्या भक्तीभावाने छठी मातेची पूजा केली.

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