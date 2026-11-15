Pune News: गावाकडे जाता आले नाही, पण परंपरा जपली! दौंडमध्ये उत्तर भारतीय बांधवांची भीमा नदीतीरी छठ पूजा

दौंड : दौंड शहरातील भीमा नदीतीरावर छठ पूजा उत्साहात साजरी करण्यात आली. उत्तर भारतीय बांधवांनी नदीपात्रात उभे राहून सूर्याला अर्घ्य दिले आणि पारंपरिक पद्धतीसह मोठ्या भक्तीभावाने छठी मातेची पूजा केली..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...दिवाळीनंतर येणाऱ्या षष्ठीला छठी मातेची पूजा करण्याची उत्तर भारतीय बांधवांची परंपरा आहे. कार्तिक महिन्यातील चतुर्थीला या पर्वाला सुरुवात होते. षष्ठीला सूर्याला अर्घ्य दिल्यानंतर सप्तमीला विधिवत सांगता होते. छठ पूजेनिमित्त रविवारी ( ता. १५) पुणे जिल्ह्यातील दौंड शहरातील भीमा नदीतीरावर पारंपरिक लोकगीतांच्या ध्वनिमुद्रिका लावण्यात आल्या होत्या. पूजेसाठी फुले, तूप, गूळ, गहू, तांदळाचे पीठ, ऊस, नारळ, मध, अक्षता, कापूर, दिवा, अगरबत्ती, कुंकू, चंदन, हिरवी पाने, सुपारी, हळद, आल्याचे रोप, लिंबू, मुळा, मिठाई आणि नारंगी रंगाचे सिंदूर, आदी साहित्य आणण्यात आले होते. सुपात मिठाई व पूजेचे साहित्य ठेवून सूर्याला अर्घ्य देण्यात आले..भीमा नदी दुथडी वाहत आहे. महिलांनी भीमा नदीच्या पाण्यात उभे राहून पूजा केली. उसाच्या खुपटीत पाच प्रकारची फळे, नारळ, अत्तर, मध आणि छठी मातेची प्रतिमा ठेवून सवाद्य पूजा करण्यात आली. परंपरेनुसार उपवास करून महिलांनी सूर्याला अर्घ्य देत सौख्य, शांती व समृध्दी करिता प्रार्थना केली. छठी मातेच्या उपासनेचा भाग म्हणून चार दिवसांचे व्रत केले जाते. सोमवारी ( ता. १६) सूर्योदयाच्या वेळी पूजा केल्यानंतर केळे, दूध आणि भात ग्रहण करून उपवास सोडला जाणार आहे..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...दौंड रेल्वे जंक्शनमध्ये शेकडो उत्तर भारतीय नागरिक रेल्वे सेवेत आहेत. त्यापैकी काहींना विविध कारणांमुळे गावी जाता येत नसल्याने ते कुटुंबीयांसह भीमतीरी मनोभावे पूजा करतात. तसेच, दौंडपासून नऊ किलोमीटरवरील कुरकुंभ येथील रासायनिक औद्योगिक वसाहतीतील विविध कंपन्या, शहराजवळील सिमेंट प्रकल्प, महामार्गावरील उपहारगृह, मोठे गोठे, आदींमध्ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहारसह उत्तर भारतातील नागरिक काम करतात. त्यांची कुटुंबेही दौंड शहरात स्थायिक झाली आहेत. त्यामुळे दौंडमध्ये छठ पूजा मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.