पुणे - पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील ग्रामपंचायतींमधील ६२३ कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यावरून समाविष्ट गावातील सर्वपक्षीय नगरसेवक सभागृहात आक्रमक झाले. तणावामध्ये काही जणांनी आत्महत्या केली आहे, अजून किती जणांनी जीव द्यावा अशा शब्दात सामान्य प्रशासन विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. त्यावर प्रशासनाने तातडीने बैठक घेऊन हा प्रश्न सोडविला जाईल असे आश्वासन सभागृहात दिले..समाविष्ट २३ गावांतील ६२३ कर्मचाऱ्यांच्या महापालिका सेवा प्रवेशावरून तिढा निर्माण झालेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या चौकशी समितीने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या अहवालात ग्रामपंचायतींमधील नियुक्त्यांमध्ये नियमांचे पालन झाले नसल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या बैठकीतील सूचनेनुसार विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला..मात्र, १६ जुलै २०२६ रोजी नगरविकास विभागाने ४२३ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसंदर्भातील कागदपत्रे मागविली आहेत. त्यामध्ये ग्रामपंचायत ठराव, भरतीच्या जाहिराती, नियुक्ती आदेश, हजेरीपत्रके आणि वेतनाच्या बँक विवरणपत्रांचा समावेश आहे. ही कागदपत्रे संकलित करून साक्षांकित करण्याचे काम अद्याप सुरू असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाचा निर्णय लांबणीवर पडला आहे..पण यातील त्रुटी दूर करून पात्र कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात नाहीत. दरम्यान, सभागृहात बढतीची संधी नसलेल्या पदांवर दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदनामात बदल करण्याचा प्रस्ताव मुख्यसभेत चर्चेला आला होता. यावेळी समाविष्ट गावांतील नगरसेवकांनी पदभरतीचा प्रश्न उपस्थित केला..हरिदास चरवड यांनी या कर्मचाऱ्यांचा विचार प्रशासन करणार की नाही, असा सवाल केला. त्यानंतर सुभाष नाणेकर, राजाभाऊ लायगुडे, जयश्री भुमकर, अरुण राजवडे, व्यंकोजी खोपडे, संदीप बेलदरे, अनिता इंगळे आणि काका चव्हाण यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. अनेक वर्षे सेवा बजावूनही नियुक्तीचा प्रश्न सुटत नसल्याने कर्मचारी मानसिक तणावाखाली आहेत. प्रशासन त्यांच्या आत्महत्येची वाट पाहत आहे का, असा संतप्त सवालही नगरसेवकांनी केला..महापौर मंजूषा नागपुरे यांनीही या विषयावर तोडगा काढण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर म्हणाले, ‘समाविष्ट गावातील कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. यासंदर्भात समाविष्ट गावांतील नगरसेवकांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.