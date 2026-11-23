पुणे - महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईत आज शहरातील नामांकित हॉटेल आणि चौपाट्यांना लक्ष्य करण्यात आले. तरुणांचे कट्टे बनलेल्या हॉटेलांमधील अतिक्रमणांवरही प्रशासनाने हातोडा चालविला. फ्रंट मार्जिन, साइड मार्जिन आणि रस्त्यांवरील अतिक्रमणांविरोधात सलग सहाव्या दिवशी सुरू असलेल्या या मोहिमेत तब्बल दोन लाख पाच हजार ८०० चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली.विशेष म्हणजे, या कारवाईचा दणका काही नगरसेवकांनाही बसला आहे. आतापर्यंत सहा दिवसांत सहा लाख चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत..शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई होत नसल्याने महापालिका प्रशासनावर यापूर्वी नगरसेवकांनीच टीका केली होती. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले पथावरील अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले होते. अतिक्रमणे कायम राहण्यामागे हप्तेखोरी असल्याचा गंभीर आरोपही नगरसेवकांनी केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेत शहरभर अतिक्रमणविरोधी मोहीम सुरू केली. गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या या मोहिमेत मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांसह राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित अतिक्रमणांवरही कारवाई केली जात आहे..आजच्या कारवाईत हांडेवाडी रस्ता आणि हांडेवाडी चौक परिसरात ६७ हजार ५०० चौरस फूट, वडगाव बुद्रुक आणि धायरी परिसरात ३८ हजार २०० चौरस फूट, तर वारजे परिसरातील सेवा रस्त्यावर १८ हजार ४०० चौरस फूट क्षेत्रावरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली. ढोले पाटील रस्ता, ताडीवाला रस्ता आणि कोरेगाव पार्कमधील नॉर्थ मेन रस्ता परिसरात ४४ हजार ७०० चौरस फूट, तर नाना पेठ आणि रास्ता पेठेत १४ हजार चौरस फूट जागा मोकळी करण्यात आली..याशिवाय टिळक रस्त्यावर नऊ हजार ५०० चौरस फूट, तर वृद्धेश्वर घाट, विधी महाविद्यालय रस्ता आणि कर्वे रस्त्यावरील फ्रंट व साइड मार्जिनमधील १३ हजार ५०० चौरस फुटांवरील अतिक्रमणे हटविण्यात आली. शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत एकाच वेळी पथके उतरवून ही कारवाई करण्यात आली..या मोहिमेत पुण्यातील काही नामांकित हॉटेल आणि चौपाट्यांवरही कारवाई करण्यात आली. तरुणांचे कट्टे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्यात आल्याने व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या कारवाईत काही नगरसेवकांनाही फटका बसल्याने राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान, मंगळवारी महापालिकेला सुटी असली तरी अतिक्रमणविरोधी मोहीम सुरूच राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.