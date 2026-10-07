पुणे

DCM Sunetra Pawar : दुष्काळाची जाणीव ठेवा; ऊस जगविण्याचे आव्हान मोठे

नुकताच राज्याचा दुष्काळी दौरा करून आले. अनेक भागांत पाण्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. साखर कारखाने तीन महिने चालतील, असे चित्र दिसत आहे.
DCM Sunetra Pawar

DCM Sunetra Pawar

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चिंतामणी क्षीरसागर
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वडगाव निंबाळकर - ‘नुकताच राज्याचा दुष्काळी दौरा करून आले. अनेक भागांत पाण्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. साखर कारखाने तीन महिने चालतील, असे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे पुढील संकटाची जाणीव ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आतापासूनच ठेवावी,’ असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले.

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