DCM Sunetra Pawar : दुष्काळाची जाणीव ठेवा; ऊस जगविण्याचे आव्हान मोठे

वडगाव निंबाळकर - ‘नुकताच राज्याचा दुष्काळी दौरा करून आले. अनेक भागांत पाण्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. साखर कारखाने तीन महिने चालतील, असे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे पुढील संकटाची जाणीव ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आतापासूनच ठेवावी,’ असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले..कोऱ्हाळे खुर्द येथे सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान सभासदांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. ‘आपल्या भागात फिरताना हिरवीगार पिके आणि पाटातून वाहणारे पाणी पाहून समाधान वाटते; मात्र ही परिस्थिती फार काळ टिकेलच असे नाही. आपला तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर झाला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत कोणतेही पॅनल सत्तेवर आले तरी आगामी काळात ऊस पिकविणे आणि जगविणे हे मोठे आव्हान राहणार आहे,’ असे त्यांनी सांगितले..पवार म्हणाल्या, ‘आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य राहील. त्यानंतर उपलब्ध पाण्यातून शेतीसाठी नियोजन करावे लागेल. पाऊस वेळेवर पडेल की नाही, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आत्तापासूनच संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी आणि पुढील संकट ओळखावे.’‘खरंतर या कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध होणे अपेक्षित होते. मात्र आता निवडणूक होत आहे. साखर कारखान्याच्या कामकाजाचा माझा अभ्यास झाला आहे. आगामी काळात शेतकऱ्यांसमोर निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले..यापूर्वी दादांनी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. आता ऊस उत्पादकांना योग्य भाव मिळवून देणे आणि कारखान्यांचे कामकाज सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी असल्याचे सांगत सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या पॅनलच्या उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले.दरम्यान, पाणी उपलब्धता, ऊस उत्पादन आणि आगामी गळीत हंगामाचे नियोजन हे सोमेश्वर कारखाना निवडणुकीतील महत्त्वाचे मुद्दे ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांनी केलेल्या आवाहनाची शेतकरी आणि सभासदांमध्ये चर्चा सुरू आहे..ग्रामस्थांच्या वतीने प्रस्ताविक सुरेश खोमणे यांनी केले. उमेदवारांची ओळख आणि गावाबाबत ची माहिती शरद खुडे यांनी दिली. उपस्थितांचे स्वागत माजी सरपंच प्रणिता खोमणे यांनी केले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य करण खलाटे, डॉ. मनोज खोमणे, डिडि जगताप यांच्यासह परिसरातील सर्व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.