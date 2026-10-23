Pune News : दिवाळीत फटाके उडविताना घ्या खबरदारी; अग्निशामक दलाकडून सुरक्षिततेची नियमावली

पुणे - दिवाळीचा सण सुरक्षित आणि आनंदात साजरा व्हावा, यासाठी महापालिकेच्या अग्निशामक दलाने फटाके फोडणे आणि त्यांच्या साठवणुकीबाबत नागरिकांसाठी नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. सणादरम्यान आगीच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी अग्निशामक दलातील सर्व अधिकारी आणि जवानांच्या सुट्या आणि रजा रद्द केल्या असून, संपूर्ण दल सज्ज ठेवण्यात आल्याची माहिती मुख्य अग्निशमन अधिकारी गणेश सोनुने यांनी दिली..दिवाळीच्या काळात बाजारपेठा आणि सार्वजनिक ठिकाणी मोठी गर्दी असते. अशा वेळी फटाके फोडताना निष्काळजीपणामुळे दुर्घटना घडू नयेत म्हणून नागरिकांनी फटाके केवळ मोकळ्या मैदानांमध्येच उडवावेत; गर्दीच्या किंवा अरुंद गल्ल्यांमध्ये, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ आणि विजेच्या डीपीजवळ फटाके फोडणे पूर्णपणे टाळावे. लहान मुलांनी फटाके फोडताना पालकांनी प्रत्यक्ष देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, नायलॉनचे कपडे वापरू नयेत आणि फटाके खिशात ठेवू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे..फटाके फोडण्याच्या ठिकाणी पाण्याची भरलेली बादली व ब्लँकेट तयार ठेवावे. जळालेले फटाके पाण्यात टाकावेत. डबा, बंद बॉक्स अथवा माठामध्ये फटाके ठेवून उडविणे, इतरांच्या अंगावर किंवा वाहनांजवळ फटाके फेकणे तसेच हातात धरून फटाके पेटविणे धोकादायक आहे. अर्धवट जळालेल्या फटाक्यांना पुन्हा हात लावू नये, असेही नियमावलीत नमूद केले आहे..पाच वर्षांत १७८ आगीच्या घटना -वर्ष- घटना२०२१- २१२०२२ - १९२०२३- ३५२०२४- ६०२०२- ४३.मदतीसाठी संपर्क क्रमांक :अग्निशामक दल नियंत्रण कक्ष : १०१, ०२०-२६४५१७०७, ९६८९९३५५५८, ९६८९९३५५५६आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष : ०२०-२५५०१२६९, ०२०-२५५०६८००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.